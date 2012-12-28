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Происшествия
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сегодня, 14:25
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210 часов принудительных работ за разбитое стекло остановки на Доватора
Вынесен приговор 38-летнему жителю Липецка по обвинению в ванадализме.
Павильоны на остановке «Улица Доватора» почему-то полюбились вандалам. В том же 2024 году 24-летний липчанин также был осужден по статье «Вандализм» на 320 часов обязательных работ за то, что ночью 15 октября 2023 года разбил два стекла на остановках «Улица Доватора» и «Памятник Чернобыльцам».
По одной из версий сделал он это после ссоры с девушкой. Тогда материальный ущерб составил 36 542 рубля.
В ТОП павильонов, которые страдают от вандалов, входят остановки на проспекте Победы, улицах Советской, Гагарина и Свиридова.
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