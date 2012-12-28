В Липецкой области разрабатывают план адаптации к изменению климата: за 10 лет потеплело на 0,61°C

Cегодня в Липецке погода преподнесла очередной сюрприз — пошёл снег.

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Областные экологи провели заседание рабочей группы по вопросам разработки в Липецкой области регионального плана адаптации к изменению климата — он нужен для минимизации последствий идущего потепления. За 10 лет средняя годовая температура воздуха на территории Липецкой области выросла на 0,61°C.Под влиянием климатических изменений уже зафиксированы опасные явления: такие, как ветер, чрезвычайная пожароопасность, экстремальные температуры, град и другие сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, снег, гидрологические явления. Из-за потепления для региона возникают и такие климатические риски, как карст, подтопление территории, наводнение, эрозия плоскостная и овражная, жара, засуха, возврат холодов в вегетационный период (заморозки).«Климат Липецкой области умеренно-континентальный, средняя годовая температура воздуха равна −4,5 °C на севере области и +5,5 °C на юге. Средняя температура января −11°C, июля +20°C. Абсолютный многолетний минимум температуры воздуха составляет по области −37°C −42°C, а абсолютный максимум +36 +39°C. Средняя годовая сумма осадков колеблется в пределах 450−550 мм, однако случаются значительные отклонения в обе стороны. Максимум осадков приходится на лето (180−200 мм), минимум выпадает в феврале (9−25 мм)», — сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Липецкой области.