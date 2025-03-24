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Общество
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сегодня, 16:10
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«Мы спасем нашу легенду!»
Жители улицы Неделина не желают своей горке-легенде той же участи, какая ждет кирпичную «Крепость» в 20 микрорайоне — сноса.
Косвенное упоминание о горке мы нашли в газете «Ленинское знамя» от 11 июня 1986 года. Отвечая на вопрос корреспондента газеты, тогда первый заместитель секретаря парткома предприятия Михаил Гулевский (позже «народный мэр»), сказал, что сооружение спортивно-игровых комплексов начато Новолипецким комбинатом во всех районах города, где живут металлурги. «За каждым цехом, а их на комбинате около ста, закреплен участок территории, где в первой половине лета как грибы после дождя вырастут такие спортивно-игровые площадки».
— Нашу горку строил коксохим, где работал мой отец Иван Затонских. Я выросла на ней, — говорит Нелли Затонских, одна из активисток, спасающих горку от демонтажа, на который ее обрек Советский районный суд по иску прокуратуры.
Жители 16-го микрорайона оказались не такими, как жителей 20-го микрорайона, которые проявили полное безразличие к «Крепости», также доставшейся им от их отцов. Опросы показали, что она не интересна большинству жителей близлежащих домов; они не захотели взять ее на свой баланс. Видя такое равнодушие, мэрия объявила о сносе «Крепости» уже в этом году, несмотря на то, что в 2021 году депутаты горсовета на своем выездном заседании осмотрели этот городок и все как один вступились за ее сохранение, а в 2024-м по итогам голосования горожан на сайте 48.gorodsreda.ru «Зона отдыха «Крепость» стала вторым по популярности объектом благоустройства, за который липчане отдали 6 771 голос. Все будто бы решила строительная экспертиза, признавшая аварийными кирпичную кладку и металлические элементы постройки.
Если говорить о горке в 16-м микрорайоне, то на нее защиту встали, как говорится, всем миром.
— Мои окна смотрят на эту горку. Я нахожусь в декрете и могу, так сказать, видеть обстановку во дворе нашего 23-го дома 24 часа все семь дней недели. Если кто-то попытается, как это было в 2022 году, начать горку демонтировать, я оповещу весь наш район через общедомовые чаты! На этой горке еще и моя дочка покатается, и ее дети! — возмущается молодая мама Ксения Славина.
Жители дома №23 говорят, что с их горкой решил разобраться… некий аноним. В январе 2022 года прокуратура Октябрьского района будто бы получила обращение без подписи о якобы опасном и к тому же бесхозяйном аттракционе на улице Неделина. И на нее последовала мгновенная реакция — 18 января горку осмотрел сотрудник прокуратуры и описал ее так:
«Борта горки завалены, имеют отверстия с внутренней стороны. С внешней стороны имеются значительные расхождения бортов горки, стойки, удерживающие горку, имеют острые выступы, имеются явные следы коррозии на бортах, на стойках, на ограждении горки, скат горки состоит из отдельных металлических листов, соединенных болтовыми соединениями, отсутствует ребро жесткости, соединяющее 2 стойки. Листы металла на стартовой площадке покороблены, деформированы, нарушен сварочный шов, обеспечивающий целостность полотна. Полотно прогнило, имеет сквозные отверстия – 2 штуки. На перилах имеются сквозные отверстия от ржавчины. Все перечисленные дефекты не соответствуют безопасной эксплуатации изделия. Кроме того, металлическая горка установлена на тепловых сетях в охранной зоне. По мнению прокурора, металлическая горка представляет опасность для здоровья и жизни несовершеннолетних детей, в связи с чем требуется демонтаж горки».
Прокурорский иск рассмотрела судья Советского района Наталья Санкина и решила возложить на администрацию Липецка обязанность принять в муниципальную собственность металлическую горку и ее демонтировать.
— Я как-то шел из поликлиники и увидел, что какие-то мужички кромсают ее газовыми резаками. На мой вопрос, что происходит, мне ответили — администрация Липецка выполняет решение суда. Я возмутился, ведь эта горка еще сто лет простоит! Ее опоры и конструкция сварены из металла-десятки, скат — из четырехмиллиметровой стали! Я всю жизнь на НЛМК проработал, знаю, о чем говорю! И нет здесь никаких болтов, о чем написано в иске прокуратуры — горка полностью сварная. Те дырки, о которых написано в иске как о сквозной ржавчине, были специально выпилены в металле для установки в праздники на горке флагов. Состояние горки вполне удовлетворительное, не такое, как представила это дело в своем иске в суд прокуратура. В общем, выгнали мы тогда этих работяг, которые успели отрезать от нашей горки одну из двух лестниц, — рассказывает историю противостояния мэрии старший по 23-му дому Геннадий Паширин.
К нашему разговору присоединяются две пожилые женщины. Одна из них весьма эмоционально описывает горку как уникальный для Липецка объект. «Таких больше нет. Это наше место силы! Конечно, за свою горку мы встали горой и еще постоим, если будет нужно. Мы спасем нашу легенду!»
По решению суда горка небезопасная, физически и морально устаревшая. Но даже этой малоснежной зимой с нее по-прежнему скатывались дети. Жителям 16-го микрорайона, с кем удалось поговорить корреспонденту GOROD48, не известен ни один несчастный случай в этом месте.
Да, горка действительно нуждается в ремонте: нужно сварить в нескольких местах разошедшиеся металлические листы, восстановить вторую лестницу и, по сути все. Она действительно простоит еще столько же, сколько стояла до этого. Непрезентабельность горке придает отшелушившаяся краска. Стоит пройтись по ней пескоструйкой и покрасить, как она засияет как новая.
То же самое требуется иному оборудованию спортивно-игрового городка: руколазам, брусьям, второй горке, поменьше, построенной для малышей теми же металлургами.
И жители 16-го микрорайона готовы помочь с обновлением городка, что они и сделали в субботник в минувшие выходные, обрезав деревья и кустарник, собрав десятки мешков листвы и мусора.
Все дело — за мэрией. Ранее, в итоге длительных переговоров группы активистов департамент ЖКХ поручил ООО «Региональная консалтинговая компания «Интерпрайс-Оценка» провести техническую экспертизу горки. Она оказалась неутешительной. Директор экспертной организации Виталий Докучаев оценил состояние аттракциона в диапазоне «от ограниченно-работоспособного до аварийного». По его мнению, с ней все плохо, все не по ГОСТу: металл проржавел и местами расслоился, соединения металлических листов — в трещинах, конструктивные элементы предельно изношены.
— Мы с такой оценкой не согласны. Экспертиза — ни о чем. Мы сомневаемся в квалификации Докучаева, который заочно обучался экспертизе в частной образовательной организации. Поэтому мы вышли к мэрии со встречным предложением: за свой счет провести независимую экспертизу горки в солидном учреждении, — сказала Нелли Затонских.
— Мы не считаем серьезной претензией то, что под горкой проходит теплосеть. У нас весь старый Липецк построен на сетях! Та же труба, которая проходит под горкой, проходит под квартирами первого этажа нашего дома, проходит по территории детского сада. Мы уверены, что в случае замены участка теплотрассы, которая проходит под горкой, можно обойтись без ее демонтажа, — говорят жители 23-го дома.
А что же департамент ЖКХ? По словам его председателя-заместителя главы города Павла Кузнецова, есть все основания демонтировать эту бесхозяйную горку по решению суда. Но с этим власти решили повременить — возможно, найдется какое-то иное решение, которое ее спасет.
P.S. УК «Вариант», которой до лампочки эта горка и желание жителей района ее спасти, никак не может спилить несколько аварийных деревьев, которые в любой момент могут упасть на людей и машины.
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