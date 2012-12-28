Происшествия
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Водитель вставшей на капот «Тойоты» умер по дороге в больницу
Его 45-летний пассажир госпитализирован.
На месте аварии, напомним, работали спасатели. Они извлекли людей из салона машины.
За пятницу и выходные дни на дорогах области погиб ещё один человек и четверо получили травмы.
Вечером 20 ноября в Липецке на дороге Орёл — Тамбов 36-летний водитель «Киа» сбил насмерть пешехода, личность которого устанавливается.
Около полуночи на улице Коммуны в Задонске под колёса «Лады Гранты» 32-летнего водителя попала 19-летняя девушка. Её доставили в больницу.
Рано утром 22 ноября на дороге Грязи — Коробовка 49-летний водитель грузового «Мерседеса» не справился с управлением, съехал с дороги, и грузовик перевернулся. Водитель получил травмы и после оказания помощи был отпущен.
За три дня автоинспекторы зарегистрировали 47 столкновений автомобилей, они обошлись без пострадавших.
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