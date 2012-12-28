Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Происшествия
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сегодня, 09:00
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Пропавшего мужчину из Лебедянского района нашли в реке
Полиции предстоит выяснить, при каких обстоятельствах он утонул.
Тело мужчины 1969 г.р. вчера вечером обнаружил рыбак в реке Красивой Мечи в селе Курапово Лебедянского района.
Обстоятельства гибели устанавливаются.
Фото - соцсети
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