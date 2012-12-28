Девятиклассников Липецкой области будут экзаменовать как в Москве и Санкт-Петербурге

Поступающие в колледжи и техникумы девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх.

Госдума приняла законопроект о новом порядке итоговой аттестации девятиклассников. За принятие закона проголосовали 359 депутатов.Как сообщает официальный сайт Госдумы, эксперимент коснется Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области: в этих трёх субъектах поступающие в учреждения среднего профессионального образования девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх — по русскому языку и математике. Но вот если подросток соберётся в десятый класс — придётся успешно сдать четыре предмета: два обязательных и два по выбору.Сокращение количества экзаменов для поступающих в колледжи призвано стимулировать приток обучающихся в учреждения СПО и популяризировать рабочие профессии.Сначала эксперимент по сокращению экзаменов хотели провести в пяти регионах, потом в 12, и, в конце концов, остановились всего на трёх субъектах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.