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Общество
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сегодня, 13:39
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Девятиклассников Липецкой области будут экзаменовать как в Москве и Санкт-Петербурге
Поступающие в колледжи и техникумы девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх.
Как сообщает официальный сайт Госдумы, эксперимент коснется Москвы, Санкт-Петербурга и Липецкой области: в этих трёх субъектах поступающие в учреждения среднего профессионального образования девятиклассники будут сдавать ОГЭ только по двум предметам вместо четырёх — по русскому языку и математике. Но вот если подросток соберётся в десятый класс — придётся успешно сдать четыре предмета: два обязательных и два по выбору.
Сокращение количества экзаменов для поступающих в колледжи призвано стимулировать приток обучающихся в учреждения СПО и популяризировать рабочие профессии.
Сначала эксперимент по сокращению экзаменов хотели провести в пяти регионах, потом в 12, и, в конце концов, остановились всего на трёх субъектах: Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области.
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