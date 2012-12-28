Погода в Липецке
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40 минут назад
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На Липецк надвигается южный циклон: прогнозируют сильные осадки и ветер
А с 26 ноября уже −6°C ночью и до −2°C днём.
Прогнозируют выпадение от четырех миллиметров осадков и более. Завтра ещё не похолодает, а вот с 25 ноября ожидается небольшое понижение температуры. С 26 ноября уже — минус шесть градусов ночью и до минус двух градусов днём.
Снегопад и метель во вторник прогнозируют и в столичном регионе.
«Уже сегодня вечером снежный балканский циклон по имени Wilka атакует Черноземье и, смещаясь со скоростью 55 километров в час, завтра выйдет своим ядром на Липецк. Во вторник в Москве, примерно в 9-10 часов утра начнется снег, который с каждым часом будет усиливаться», – пишут «РИА Новости».
Но липецкие синоптики надвигающийся циклон «Вилкой» не называют.
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