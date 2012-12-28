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175
24 минуты назад
11

С 1 мая вырастет цена парковки в центре Липецка

На два рубля — для обычных легковых машин. Также отдельно вводится плата для машин весом свыше 3500 килограммов — час парковки для них установлен в 54 рубля.

С 1 мая постановлением главы Липецка Романа Ченцова в Липецке меняются правила парковки в центре города. Час стоянки легкового транспорта обойдется в 36 рублей — на два рубля больше, чем сейчас. Также отдельно вводится плата для машин весом свыше 3500 килограммов и для машин с числом пассажирских мест от восьми и больше — стоимость часа парковки для них установлена в 54 рубля.

Введены новые годовые расценки для резидентов, жителей улиц, где действует платное парковочное пространство. Для тех, кто паркует у своих домов на платных местах мотоциклы, квадроциклы и машины весом до 3,5 тонн, льготный годовой абонемент будет стоить 1 597 рублей. Владельцы техники массой свыше 3,5 тонны и машин с числом пассажирских мест более восьми заплатят за абонемент заплатят 2 395 рублей.

Напомним, что платное парковочное пространство охватывает площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную и Угловую.
парковка
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Комментарии (11)

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Сначала новые
Мда
31 секунду назад
Власти, проверяйте раз в неделю дворы по ул. Интернациональная. Все машины на газонах стоят с 8-9 утра и до 18 часов. Ваши платные парковки только создают проблемы для жителей центра
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Император Пробок
5 минут назад
Надо ввести плату за стояние в пробках! Рабочая тема!))))
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Министр аттракционов
8 минут назад
это возмутительно !!!
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Парковка
10 минут назад
в центре должна стоить минимум 200 руб./час. Тогда все улицы будут свободными
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А где в Жемчужине
8 минут назад
нецентр??))))
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ага
11 минут назад
Так вот для чего платные парковки придумали !
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Слава Богу
14 минут назад
что хоть зарплаты не повышают!
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1
15 минут назад
Уберите вовсе
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Ольга
17 минут назад
Сегодня 1,5 часа ждали 24 автобус с 10:00 до 11:27 с Сырского не было не одного автобуса данного маршрута. Количество людей пользующимися парковками будет только расти с такой работой транспорта.
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Р
1 минуту назад
Это план такой. Убрать трамвай, троллейбус и сократить автобусы.
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...
19 минут назад
этого и следовало ожидать
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