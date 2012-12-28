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Общество
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24 минуты назад
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С 1 мая вырастет цена парковки в центре Липецка
На два рубля — для обычных легковых машин. Также отдельно вводится плата для машин весом свыше 3500 килограммов — час парковки для них установлен в 54 рубля.
Введены новые годовые расценки для резидентов, жителей улиц, где действует платное парковочное пространство. Для тех, кто паркует у своих домов на платных местах мотоциклы, квадроциклы и машины весом до 3,5 тонн, льготный годовой абонемент будет стоить 1 597 рублей. Владельцы техники массой свыше 3,5 тонны и машин с числом пассажирских мест более восьми заплатят за абонемент заплатят 2 395 рублей.
Напомним, что платное парковочное пространство охватывает площади Ленина-Соборную и Плеханова, улицы Зегеля, Желябова, Интернациональную, Ленина, Плеханова, Пролетарскую, Сапёрную и Угловую.
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