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908
сегодня, 09:08
8

Пьяный подросток опрокинулся на мотоцикле под Липецком

Парень получил множественные травмы лица. Его доставили в больницу скорой помощи.

Сегодня в два часа ночи на улице Липецкой (дорога, параллельная трассе Липецк-Грязи) в поселке Новая Жизнь на большой скорости опрокинулся 17-летний мотоциклист.

Прибывшая по вызову бригада скорой помощи диагностировала у байкера алкогольное опьянение. Подростка с сочетанной травмой тела, закрытой черепно-мозговой травмой, перелом носа и верхней челюсти, множественными рваными ранами лица госпитализировали в БСМП №1.
ДТП
мотоцикл
подростки
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Комментарии (8)

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Как гость
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Сначала новые
Сселки
14 минут назад
Родителей надо наказывать по полной,тыс.на сто.Это они друг перед другом,хоть по уши в ипотеке,но у моего тоже есть драндулет.Почему не контролируете своих отпрысков,едут в школу на мотиках,после школы и вечерами устраивают гонки возле школы и фока.Надо полиции заняться этими гонщиками и наказывать родителей рублём.Всем здоровья.
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А
17 минут назад
Родителей когда начнут штрафовать за их любимых деток?
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баба Маша
25 минут назад
жестоко скажу Ну вот не жалко этих придурков
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Думаю
33 минуты назад
Родители,как и у нас в сселках понакуили хлама,для утилизации своих детей.Наказывать родителей по полной,за подготовку к совершения к убийству.
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Жесть
34 минуты назад
Родители должны понести наказание - 2 часа ночи, пьяный, на мотоцикле без прав на управление их ЧАДО малолетнее и они спят спокойно?!
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Татьяна
34 минуты назад
У него не может быть черепно-мозговой травмы по определению. Максимум - черепная.
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Думал
37 минут назад
У нас в Сселках.Почему никто их не наказывает?Родители должны платить большие штрафы,за то что их чада создают опасные ситуации.
Ответить
...
54 минуты назад
Хорошо, что никто посторонний не пострадал от его действий.
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