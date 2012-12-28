Пьяный подросток опрокинулся на мотоцикле под Липецком

Парень получил множественные травмы лица. Его доставили в больницу скорой помощи.

Сегодня в два часа ночи на улице Липецкой (дорога, параллельная трассе Липецк-Грязи) в поселке Новая Жизнь на большой скорости опрокинулся 17-летний мотоциклист.Прибывшая по вызову бригада скорой помощи диагностировала у байкера алкогольное опьянение. Подростка с сочетанной травмой тела, закрытой черепно-мозговой травмой, перелом носа и верхней челюсти, множественными рваными ранами лица госпитализировали в БСМП №1.