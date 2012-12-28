Липчанин следил за пасынком с помощью камеры и довел 13-летнего мальчика до самоубийства
Происшествия
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сегодня, 09:08
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Пьяный подросток опрокинулся на мотоцикле под Липецком
Парень получил множественные травмы лица. Его доставили в больницу скорой помощи.
Прибывшая по вызову бригада скорой помощи диагностировала у байкера алкогольное опьянение. Подростка с сочетанной травмой тела, закрытой черепно-мозговой травмой, перелом носа и верхней челюсти, множественными рваными ранами лица госпитализировали в БСМП №1.
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