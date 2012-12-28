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Воды было много? Теперь станет мало – РВК «Липецк» отключил несколько домов из-за аварии
Общество
Автомобиль снёс мотоцикл: двух подростков спасли мотошлемы
Происшествия
В Липецке – масштабное отключение холодной воды
Общество
В заключительном матче хлопнули дверью… по лицу своих болельщиков
Спорт
В Липецкой области сухо и до+15
Погода в Липецке
Читать все
Спорт
99
23 минуты назад
2

В заключительном матче хлопнули дверью… по лицу своих болельщиков

МХК «Липецк» - теперь официально худшая команда в истории последней лиги России.

В заключительном матче НМХЛ липецкие хоккеисты на домашнем льду «Звездного» потерпели оглушительное поражение от «Рязани-ВДВ» - 1:11.

Рязанцы накануне стали победителями регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, и могли позволить себе играть в удовольствие. А «Липецк»… Тренеры с первых минут поставили в ворота Кирилла Акатова, но после 4-х пропущенных шайб только за первый период заменили его на Егора Логвина. Но только ли в голкиперах дело?

«Рязань-ВДВ» разрывала «Липецк» по всякому: после быстрых атак с ходу, подолгу запирая в зоне, бросками с любых дистанций. Всё 11 шайб гости забросили в равных составах: игра вообще не изобиловала удалениями – у липчан на 54-й минуте на скамейку штрафников съездил лишь Данила Зубаков, у гостей зафиксированы лишь два малых штрафа.

Шайбу престижа у «Липецка» забросил Зубаков на 44-й минуте при счёте 0:9.

В целом в этом поражении, как в капле воды отразился весь ужасный сезон-2024/25. В котором «Липецк» установил «вечный» рекорд – 36 поражений подряд со старта чемпионата. И который завершил с самой печальной в истории клуба разницей забитых и пропущенных шайб – 108 – 323. Про самую высокую в Липецке стоимость билетов, про войну с журналистами, которым не дают даже делать фото из выгодных и проверенных десятилетиями точек съёмки лишний раз писать не будем.

А ещё липчане так и не смогли превзойти худшее достижение в истории НМХЛ «Платины» из солнечного Кишинёва, которая в сезоне-2012/13 набрала всего 3 очка. У липчан осталось 2 очка и этот показатель – худший в истории НМХЛ, последней по статусу общероссийской лиги. И клубу, некогда занимавшему 11-е место в Суперлиге (нынешней КХЛ), теперь с этим жить.
Хоккей
МХК «Липецк»
антирекорд за антирекордом
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
Не я
6 минут назад
Это какой-то позор!
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Зато
7 минут назад
останемся навсегда в истории.
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