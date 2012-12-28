Спорт
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23 минуты назад
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В заключительном матче хлопнули дверью… по лицу своих болельщиков
МХК «Липецк» - теперь официально худшая команда в истории последней лиги России.
Рязанцы накануне стали победителями регулярного чемпионата Национальной молодежной хоккейной лиги, и могли позволить себе играть в удовольствие. А «Липецк»… Тренеры с первых минут поставили в ворота Кирилла Акатова, но после 4-х пропущенных шайб только за первый период заменили его на Егора Логвина. Но только ли в голкиперах дело?
«Рязань-ВДВ» разрывала «Липецк» по всякому: после быстрых атак с ходу, подолгу запирая в зоне, бросками с любых дистанций. Всё 11 шайб гости забросили в равных составах: игра вообще не изобиловала удалениями – у липчан на 54-й минуте на скамейку штрафников съездил лишь Данила Зубаков, у гостей зафиксированы лишь два малых штрафа.
Шайбу престижа у «Липецка» забросил Зубаков на 44-й минуте при счёте 0:9.
В целом в этом поражении, как в капле воды отразился весь ужасный сезон-2024/25. В котором «Липецк» установил «вечный» рекорд – 36 поражений подряд со старта чемпионата. И который завершил с самой печальной в истории клуба разницей забитых и пропущенных шайб – 108 – 323. Про самую высокую в Липецке стоимость билетов, про войну с журналистами, которым не дают даже делать фото из выгодных и проверенных десятилетиями точек съёмки лишний раз писать не будем.
А ещё липчане так и не смогли превзойти худшее достижение в истории НМХЛ «Платины» из солнечного Кишинёва, которая в сезоне-2012/13 набрала всего 3 очка. У липчан осталось 2 очка и этот показатель – худший в истории НМХЛ, последней по статусу общероссийской лиги. И клубу, некогда занимавшему 11-е место в Суперлиге (нынешней КХЛ), теперь с этим жить.
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