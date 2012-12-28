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Общество
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сегодня, 10:43
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С выпускника медвуза взыскали 314 898 рублей
Он учился по целевому направлению, но не стал работать в Грязинской межрайонной больнице.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, между Управлением здравоохранения Липецкой области и студентом был заключен договор о целевом обучении по специальности лечебное дело, и после получения диплома выпускник должен был три года отработать в Грязинской межрайонной больнице.
За время обучения студенту успели выплатить в качестве мер социальной поддержки 104 966 рублей. Но в суде управление здравоохранения потребовало взыскать 314 898 рублей, из них 104 966 рублей — сумма основной задолженности и 209 932 рублей — неустойка в виде штрафа.
Размер насчитанной суммы был проверен судом и самим выпускником не оспаривался. Поэтому суд удовлетворил иск в полном объеме.
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