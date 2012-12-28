С выпускника медвуза взыскали 314 898 рублей

Он учился по целевому направлению, но не стал работать в Грязинской межрайонной больнице.

Минздрав Липецкой области взыскал деньги с ещё одного выпускника медвуза. На этот раз — из Грязей.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, между Управлением здравоохранения Липецкой области и студентом был заключен договор о целевом обучении по специальности лечебное дело, и после получения диплома выпускник должен был три года отработать в Грязинской межрайонной больнице.За время обучения студенту успели выплатить в качестве мер социальной поддержки 104 966 рублей. Но в суде управление здравоохранения потребовало взыскать 314 898 рублей, из них 104 966 рублей — сумма основной задолженности и 209 932 рублей — неустойка в виде штрафа.Размер насчитанной суммы был проверен судом и самим выпускником не оспаривался. Поэтому суд удовлетворил иск в полном объеме.