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2649
сегодня, 10:43
29

С выпускника медвуза взыскали 314 898 рублей

Он учился по целевому направлению, но не стал работать в Грязинской межрайонной больнице.

Минздрав Липецкой области взыскал деньги с ещё одного выпускника медвуза. На этот раз — из Грязей.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, между Управлением здравоохранения Липецкой области и студентом был заключен договор о целевом обучении по специальности лечебное дело, и после получения диплома выпускник должен был три года отработать в Грязинской межрайонной больнице.

За время обучения студенту успели выплатить в качестве мер социальной поддержки 104 966 рублей. Но в суде управление здравоохранения потребовало взыскать 314 898 рублей, из них 104 966 рублей — сумма основной задолженности и 209 932 рублей — неустойка в виде штрафа.

Размер насчитанной суммы был проверен судом и самим выпускником не оспаривался. Поэтому суд удовлетворил иск в полном объеме.
медицина
врач
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Комментарии (29)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
сегодня, 12:55
Правильно рассчитал. Зачем ишачить за гроши. И образование получил. Зуммеры они такие.
Ответить
гость
39 минут назад
я думал, что врачами становятся идейные, а не меркантильные люди. Наверно только в советское время Липецкая область могла насладиться врачами московских вузов?
Ответить
Думаете, что
26 минут назад
я думал, что врачами становятся идейные, а не меркантильные люди. Наверно только в советское время Липецкая область могла насладиться врачами московских вузов? выпускники мАсковских вузов лучше, чем других? Вы сильно заблуждаетесь.
Ответить
гость
14 минут назад
выпускники мАсковских вузов лучше, чем других? Вы сильно заблуждаетесь. посмотрите на рейтинг медицинских ВУЗов.
Ответить
гость
16 минут назад
выпускники мАсковских вузов лучше, чем других? Вы сильно заблуждаетесь. Вы хотите сказать, что в советское время московские мед вузы выпускали врачей хуже сейчас российские?
Ответить
Вася
сегодня, 12:37
Выпускник красавчик! Деньги вернëт а диплом в кармане лежит! Продуман однако!
Ответить
Гостья1
сегодня, 12:34
Нянечками шли в больницы работать чтобы сделать сознательный выбор перед поступлением в медучилища ,а сейчас диплом для без практики будут иметь и работать.....?
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Гостья1
сегодня, 12:24
А врачём стать- надо не только образование иметь но и призвание . Нам дипломы выдавали после отработки по распределению 3года. А экзамены сдал -Это полспециалиста, без практических навыков.
Ответить
Да ладно!
28 минут назад
Это когда дипломы отдавали через 3 года??? При Сталине?
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Ю
сегодня, 12:19
Да за зарплату дворника с медобразованием работать не все хотят . у нас только администрация учреждений более менее получают. А остальные как крепостные должны работать и не возмущаться .
Ответить
Гостья1
сегодня, 12:18
Нужны дворники,уборщицы-работайте.А врачём надо не только образование иметь но и призвание .
Ответить
Закон
сегодня, 12:14
Вот где госдума должна работать! А у нас выдают направления по блату. Идут дети с этим направлением вне конкурса, а отрабатывать не хотят. А был бы Закон для таких ушлых, либо отрабатывать 3 года, либо оставайся без диплома. Тогда и врачи бы в районнах были.
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645
сегодня, 13:24
Любой человек может взять целевое. Прежде чем писать узнайте как это происходит. При чем от Москвы до Камчатки от любой области можете взять. Это все в открытом доступе. Только в некоторые вузы кроме самого целевого еще и баллы ЕГЭ нужны иметь и для целевого от 280+.
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сними розовые очки
сегодня, 12:56
на нлмк пойдут, туда учиться не надо, да и зряплатка побольше будет, а в фап/црб вообще никого не будет, и забудем сказку про хоть какую-то бесплатную медицину, частники не дураки, они будут открывать клиники где проходимость побольше
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Как говорится
сегодня, 12:03
Вход-- рубль, выход-- три.
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Платить надо
сегодня, 11:59
И будут работать
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Викторм
сегодня, 11:37
Странно. Большинству суды штрафы отменяют.
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