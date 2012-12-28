Вице-губернатор Ольга Белоглазова: «Мы не хотим принимать абы что»

В Липецке и Липецко округе ремонтируется несколько поликлиник. Депутаты областного Совета посмотрели, как продвигается реконструкция.— Мы тщательно подходим к работе подрядных организаций. Не хотим принимать абы что. Внимательно следим за качеством, — сообщила депутатам областного Совета, которые сегодня объехали несколько ремонтируемых поликлиник, вице-губернатор Ольга Белоглазова.Поликлиника больницы № 4 «Липецк — Мед» отремонтирована на 76%. Ее приводят в порядок шесть подрядчиков, от услуг двоих уже отказались.— Им выставили штрафные санкции? — поинтересовался вице-спикер облсовета Владимир Богодухов.—Пока идут судебные разбирательства, — ответили депутату.В Тракторном ремонтируют детскую и взрослую поликлиники. Строители обновили фасад, коммуникации. Сейчас работы ведутся в здании. Капитального ремонта поликлиники не видели ни разу.Главный врач больницы «Липецк — Мед» Валерий Лихачев рассказал депутатам, что в трехэтажной детской поликлинике заменят лифт, который не работал с середины 80-х годов прошлого столетия.При входе появились пандусы.Старую мозаику не только реставрируют, но и сделают подсветку.Уже готова соляная пещера.— Когда здесь появятся первые пациенты? — спросил вице-спикер Андрей Фролов.— В июле 2025 года, — ответил главврач.Во время ремонта врачи принимают пациентов в здании бывшего роддома, которое находится рядом.Валерий Лихачев особо отметил, что в прошлом году в «Липецк — Мед» пришли работать 16 врачей и 15 медсестер.— Увиденное произвело положительное впечатление. Важно, что работы выполняются с учетом современных требований, появилась доступная среда, новое современное оборудование, которое позволит оказывать качественную медицинскую помощь, — поделилась впечатлениями депутат Лариса Ксенофонтова.Следующей стала поликлиника № 1 Липецкой районной больницы в селе Борино.Ее ремонтируют по федеральной программе «Продолжительная и активная жизнь». Из федерального и областного бюджетов на ремонт выделены 38 миллионов рублей. Потрачено только 28 миллионов, из-за 10 миллионов идут судебные разбирательства с подрядчиком, который уже включен в реестр недобросовестных, рассказала Ольга Белоглазова: возникли вопросы к качеству укладки плитки и к фасадным работам.Пациентам на время ремонта приходится ездить в поликлиники соседних сел. В Боринском поликлинику собираются открыть в апреле.Главврач Липецкой районной больницы Сергей Николаев рассказал депутатам, что в 2024 году он принял на работу 21 врача, а восемь уволились. Штат заполнен на 100%. Врачи в сельской местности получают дополнительно к зарплате 50 тысяч рублей ежемесячно, эту меру поддержки еще называют президентскими выплатами.Поликлиника ЛГБ № 3 «Свободный Сокол» была как вишенка на торте. Здесь все отремонтировано и завтра, 14 марта, она начнет принимать пациентов.— Все сделано в срок. У нас две розетки забарахлили, подрядчик через пять минут приехал и сделал, — радовалась главврач Елена Павлюкевич.На ремонт поликлиники потрачены 63 миллиона рублей. Здесь заменили коммуникации, обновили фасад и внутреннюю отделку. После ремонта в поликлинике появились пандусы, комната отдыха для врачей.Депутатов заинтересовал кабинет отказа от курения. Есть и такие теперь в поликлиниках. В них врачи наглядно показывают и рассказывают, во что превращаются легкие курильщика, а потом пытаются помочь пациентам избавиться от вредной привычки.— Мы отказались от бумажного документооборота, — похвалилась Елена Павлюкевич.— А пишущие ручки вам зачем? — тут же спросил вице-спикер Андрей Борисов.— Пациенты должны подписывать согласие на медицинское вмешательство, — объяснила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.— Практически столичный вариант, — резюмировал депутат Сергей Волобуев.