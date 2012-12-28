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сегодня, 16:21
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Вице-губернатор Ольга Белоглазова: «Мы не хотим принимать абы что»

В Липецке и Липецко округе ремонтируется несколько поликлиник. Депутаты областного Совета посмотрели, как продвигается реконструкция.

— Мы тщательно подходим к работе подрядных организаций. Не хотим принимать абы что. Внимательно следим за качеством, — сообщила депутатам областного Совета, которые сегодня объехали несколько ремонтируемых поликлиник, вице-губернатор Ольга Белоглазова.

Поликлиника больницы № 4 «Липецк — Мед» отремонтирована на 76%. Ее приводят в порядок шесть подрядчиков, от услуг двоих уже отказались.







— Им выставили штрафные санкции? — поинтересовался вице-спикер облсовета Владимир Богодухов.

—Пока идут судебные разбирательства, — ответили депутату.

В Тракторном ремонтируют детскую и взрослую поликлиники. Строители обновили фасад, коммуникации. Сейчас работы ведутся в здании. Капитального ремонта поликлиники не видели ни разу.

Главный врач больницы «Липецк — Мед» Валерий Лихачев рассказал депутатам, что в трехэтажной детской поликлинике заменят лифт, который не работал с середины 80-х годов прошлого столетия.




При входе появились пандусы.



Старую мозаику не только реставрируют, но и сделают подсветку.



Уже готова соляная пещера.



— Когда здесь появятся первые пациенты? — спросил вице-спикер Андрей Фролов.

— В июле 2025 года, — ответил главврач.

Во время ремонта врачи принимают пациентов в здании бывшего роддома, которое находится рядом.

Валерий Лихачев особо отметил, что в прошлом году в «Липецк — Мед» пришли работать 16 врачей и 15 медсестер.

— Увиденное произвело положительное впечатление. Важно, что работы выполняются с учетом современных требований, появилась доступная среда, новое современное оборудование, которое позволит оказывать качественную медицинскую помощь, — поделилась впечатлениями депутат Лариса Ксенофонтова.

Следующей стала поликлиника № 1 Липецкой районной больницы в селе Борино.

Ее ремонтируют по федеральной программе «Продолжительная и активная жизнь». Из федерального и областного бюджетов на ремонт выделены 38 миллионов рублей. Потрачено только 28 миллионов, из-за 10 миллионов идут судебные разбирательства с подрядчиком, который уже включен в реестр недобросовестных, рассказала Ольга Белоглазова: возникли вопросы к качеству укладки плитки и к фасадным работам.

Пациентам на время ремонта приходится ездить в поликлиники соседних сел. В Боринском поликлинику собираются открыть в апреле.

Главврач Липецкой районной больницы Сергей Николаев рассказал депутатам, что в 2024 году он принял на работу 21 врача, а восемь уволились. Штат заполнен на 100%. Врачи в сельской местности получают дополнительно к зарплате 50 тысяч рублей ежемесячно, эту меру поддержки еще называют президентскими выплатами.

Поликлиника ЛГБ № 3 «Свободный Сокол» была как вишенка на торте. Здесь все отремонтировано и завтра, 14 марта, она начнет принимать пациентов.







— Все сделано в срок. У нас две розетки забарахлили, подрядчик через пять минут приехал и сделал, — радовалась главврач Елена Павлюкевич.

На ремонт поликлиники потрачены 63 миллиона рублей. Здесь заменили коммуникации, обновили фасад и внутреннюю отделку. После ремонта в поликлинике появились пандусы, комната отдыха для врачей.





Депутатов заинтересовал кабинет отказа от курения. Есть и такие теперь в поликлиниках. В них врачи наглядно показывают и рассказывают, во что превращаются легкие курильщика, а потом пытаются помочь пациентам избавиться от вредной привычки.





— Мы отказались от бумажного документооборота, — похвалилась Елена Павлюкевич.

— А пишущие ручки вам зачем? — тут же спросил вице-спикер Андрей Борисов.

— Пациенты должны подписывать согласие на медицинское вмешательство, — объяснила министр здравоохранения Липецкой области Анна Маркова.

— Практически столичный вариант, — резюмировал депутат Сергей Волобуев.

медицина
депутаты
облсовет
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Комментарии (17)

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Дана
37 минут назад
А мамы с грудничками с Зегеля ни на физ.поуелуры ни на массаж попасть не могут, так как ехать через полгорода на автобусе, в который с коляской попасть не так просто.
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Дана
38 минут назад
Когда детская поликлиника на Зегеля вернётся в свое здание и все услуги будут в одном здании, в доступности с домом? Катались от Ленина на нлмк на физ.проуедуры с ребенком в пик заболеваемости, это что такое?????
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Галя
46 минут назад
Напишите пжл информацию по поликлинике 1 на Советской и когда дети вернутся в детскую поликлинику 1 на ул Зегеля? Почему родители должны ездить по всему городу, чтобы попасть на приём к узким специалистам? Есть предложение, пусть сотрудники Министерства здравоохраненич сами в течение года на общественном транспорте будут ездить с центра города например в поликлинику 3 на Титова на 10 процедур, которые назначил Лор.
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Бабка Первая
сегодня, 18:17
А слово "счастливым" написано кем-то нездоровым))
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горожанин
сегодня, 18:01
десятки миллионов туда,сюда,а результат набитые карманы и лечение дома.скорые стоят возле школ,магазинов и т.д. ждут платный вызов.хорошего врача найти проблема.
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988
сегодня, 17:44
Вот если б ремонт влиял еще на квалификацию врачей...
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Следком
сегодня, 17:39
Пусть слуги народа предоставят информацию по поликлинике 1 на Советской, поликлинике 4 на Гагарина, а также по поликлинике 2 на Петра Смородина. Там тоже ремонт идёт подозрительно долго. А что по поводу подрядчиков в поликлинике Бсмп на Звёздной? Ну и самый главный вопрос-почему заморожено строительство новых трамвайные путей, на которые выделены деньги из федерального бюджета? Кто ответит за все эти срывы дат сдачи жизненно важных объектов для города?
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Первая поликлиника
сегодня, 17:14
Можно , но потом .
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А можно
сегодня, 17:06
Репортаж из 1 поликлиники?
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смотритель зоопарка
сегодня, 17:02
опять колхозный яркий вентфасад, да сколько можно уродовать облик города?
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Бабка Первая
сегодня, 18:23
И внутри детсадов и школ такая же аляповатость...
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