Лифты-убийцы в доме на улице Катукова привлекли внимание Александра Бастрыкина

Уже пять человек обратились за медицинской помощью после их использования.



Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о ненадлежащем обслуживании многоквартирного дома на улице Катукова в Липецке.Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Александра Бастрыкина привлекли лифты в десятиэтажке 35-летней давности постройки, находящиеся в аварийном состоянии.«С весны прошлого года в результате резких торможений лифтов жильцы неоднократно получали травмы, пятерым потребовалась медицинская помощь. Обращения в обслуживающую организацию и компетентные органы результатов не принесли, ремонтные работы не проводятся, в связи с чем граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Владимировичу Шаповалову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в официальном сообщении регионального СУСКа.Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.