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Общество
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31 минуту назад
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Лифты-убийцы в доме на улице Катукова привлекли внимание Александра Бастрыкина
Уже пять человек обратились за медицинской помощью после их использования.
Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Липецкой области, Александра Бастрыкина привлекли лифты в десятиэтажке 35-летней давности постройки, находящиеся в аварийном состоянии.
«С весны прошлого года в результате резких торможений лифтов жильцы неоднократно получали травмы, пятерым потребовалась медицинская помощь. Обращения в обслуживающую организацию и компетентные органы результатов не принесли, ремонтные работы не проводятся, в связи с чем граждане вынуждены проживать в небезопасных условиях. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Евгению Владимировичу Шаповалову провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах», — сказано в официальном сообщении регионального СУСКа.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки контролирует центральный аппарат ведомства.
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