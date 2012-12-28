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Общество
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55 минут назад
Липецкие парки начали обрабатывать от клещей
Горожанам рекомендуют несколько дней не выгуливать в парках собак.
Чтобы никто не пострадал, работу дезинсекторы начинают около шести утра. Для человека используемый препарат опасен только во время распыления. С собаками сложнее. Мэрия попросит липчан не выгуливать три-пять дней своих питомцев в обработанных от клещей парках.
Напомним, в этом году клещи проснулись раньше обычного. Первый случай присасывания насекомого Роспотребнадзор зафиксировал 10 марта (в прошлом году 21 апреля).
И обработку парков в этом году начали раньше. В прежние годы она проводилась в начале апреля.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
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