В Липецке запретили пользование электросамокатами во всех парках кроме Молодежного

Еще в 45 местах города их скорость законодательно снижена до 10 км/ч.

Прошлое лето оказалось как никогда тяжелым для областной детской больницы: число серьезно травмированных юных пациентов выросло втрое по сравнению с июнем-августом прошлых лет. Через реанимацию, хирургическое и травматологическое отделения прошли с травмами разной тяжести 19 детей и подростков, разбившихся на электросамокатах. На необходимость ужесточения требований к шеринговым компаниям, дающим на прокат такие самокаты, обращали внимание депутаты горсовета, мэр Липецка и губернатор.GOROD48 узнал, по каким правилам должны работать в Липецке прокатные организации в этом году.Оператор должен в течение 30 дней с даты получения разрешения от мэрии на организацию проката электросамокатов нанести соответствующую разметку в местах их размещения. За таким разрешением в городскую администрацию обратилась столичная компания «ВУШ», которая работала в Липецке в прошлом году. Бизнес запросил согласование на 294 места размещения своего прокатного инвентаря. Сезон проката начнется в Липецке 1 апреля и закончится 1 ноября.Оператор обязан информировать пользователей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, пользоваться средствами защиты, не ездить на самокате вдвоем или втроем, оставлять самокаты вне зон парковок. В свою очередь, мэрия обязала шеринговую компанию содержать самокаты в технически исправном состоянии, ограничить их максимальную скорость 25 км/ч, автоматически снижать ее до 10 км/ч при нахождении в зонах ограничения скорости, автоматически отключать двигатель при попадании самоката в зоны запрета их эксплуатации в установленный муниципалитетом временной период.В приложениях к постановлению администрации Липецка от 17.12.2024 № 3967 установлены 10 зон запрета размещения парковок, 17 зон запрета заезда электросамокатов, 45 зон ограничения скорости.Парковки электросамокатов запрещены на площадях Героев, Ленина-Соборной, у ДС «Звездный», в сквере имени Маркова и во всех парках Липецка кроме Молодежного — в нем до сих ведутся строительные работы (в Молодежном меценаты возводят часовню у памятника Николая Угодника, а в самом парке в этом году будут строить спортивную зону).В зонах запрета эксплуатации — те же площади Героев и Ленина-Соборная, четная сторона проспекта Победы и улицы Зегеля, нечетные стороны улиц Ленина и Плеханова, спуск по улице Механизаторов до дома №1Б по 50 лет НЛМК, улица Фрунзе (от дома №4 до дома №34) и улица Октябрьская (от дома №9 по улице Фрунзе до дома №32 по улице Октябрьской). С 09:00 по 21:00 нельзя заезжать во все парки города, в сквер Маркова и на площадь перед ДС «Звездный».Шеринговая компания обязана внести технические изменения в электросамокаты, автоматически снизив их скорость до 10 км/ч по 45 адресам: пешеходной зоны на площади Петра Великого, в парках города (в ночное время), в центре города — на Липовской, Семашко, Шкатова, Студеновской, Ленина, Интернациональной, Пролетарской, Желябова, Плеханова, Угловой, нечетной стороне Зегеля, на территории, ограниченной улицами Неделина, 8 Марта, Малые Ключи, Кузнечной, Петровским спуском и Карла Маркса. Ограничения скорости будут действовать на Березовой аллее, скверах имени Маркова, 65-летия Победы, Героев Чернобыля, Ксении Константиновой, Гагаринском и Цветочном скверах, на территории вокруг Комсомольского пруда, на городской набережной, перед ДС «Звездный», на площади Клименкова, на нечетной стороне улицы Гагарина, на улицах Белана, Водопьянова, Яна Берзина Терешковой, на четной стороне улицы Советской.