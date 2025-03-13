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сегодня, 15:54
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В Липецке запретили пользование электросамокатами во всех парках кроме Молодежного

Еще в 45 местах города их скорость законодательно снижена до 10 км/ч.

Прошлое лето оказалось как никогда тяжелым для областной детской больницы: число серьезно травмированных юных пациентов выросло втрое по сравнению с июнем-августом прошлых лет. Через реанимацию, хирургическое и травматологическое отделения прошли с травмами разной тяжести 19 детей и подростков, разбившихся на электросамокатах. На необходимость ужесточения требований к шеринговым компаниям, дающим на прокат такие самокаты, обращали внимание депутаты горсовета, мэр Липецка и губернатор.

GOROD48 узнал, по каким правилам должны работать в Липецке прокатные организации в этом году.

Оператор должен в течение 30 дней с даты получения разрешения от мэрии на организацию проката электросамокатов нанести соответствующую разметку в местах их размещения. За таким разрешением в городскую администрацию обратилась столичная компания «ВУШ», которая работала в Липецке в прошлом году. Бизнес запросил согласование на 294 места размещения своего прокатного инвентаря. Сезон проката начнется в Липецке 1 апреля и закончится 1 ноября.

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Оператор обязан информировать пользователей о необходимости соблюдать правила дорожного движения, пользоваться средствами защиты, не ездить на самокате вдвоем или втроем, оставлять самокаты вне зон парковок. В свою очередь, мэрия обязала шеринговую компанию содержать самокаты в технически исправном состоянии, ограничить их максимальную скорость 25 км/ч, автоматически снижать ее до 10 км/ч при нахождении в зонах ограничения скорости, автоматически отключать двигатель при попадании самоката в зоны запрета их эксплуатации в установленный муниципалитетом временной период.

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В приложениях к постановлению администрации Липецка от 17.12.2024 № 3967 установлены 10 зон запрета размещения парковок, 17 зон запрета заезда электросамокатов, 45 зон ограничения скорости.

Парковки электросамокатов запрещены на площадях Героев, Ленина-Соборной, у ДС «Звездный», в сквере имени Маркова и во всех парках Липецка кроме Молодежного — в нем до сих ведутся строительные работы (в Молодежном меценаты возводят часовню у памятника Николая Угодника, а в самом парке в этом году будут строить спортивную зону).

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В зонах запрета эксплуатации — те же площади Героев и Ленина-Соборная, четная сторона проспекта Победы и улицы Зегеля, нечетные стороны улиц Ленина и Плеханова, спуск по улице Механизаторов до дома №1Б по 50 лет НЛМК, улица Фрунзе (от дома №4 до дома №34) и улица Октябрьская (от дома №9 по улице Фрунзе до дома №32 по улице Октябрьской). С 09:00 по 21:00 нельзя заезжать во все парки города, в сквер Маркова и на площадь перед ДС «Звездный».

Шеринговая компания обязана внести технические изменения в электросамокаты, автоматически снизив их скорость до 10 км/ч по 45 адресам: пешеходной зоны на площади Петра Великого, в парках города (в ночное время), в центре города — на Липовской, Семашко, Шкатова, Студеновской, Ленина, Интернациональной, Пролетарской, Желябова, Плеханова, Угловой, нечетной стороне Зегеля, на территории, ограниченной улицами Неделина, 8 Марта, Малые Ключи, Кузнечной, Петровским спуском и Карла Маркса. Ограничения скорости будут действовать на Березовой аллее, скверах имени Маркова, 65-летия Победы, Героев Чернобыля, Ксении Константиновой, Гагаринском и Цветочном скверах, на территории вокруг Комсомольского пруда, на городской набережной, перед ДС «Звездный», на площади Клименкова, на нечетной стороне улицы Гагарина, на улицах Белана, Водопьянова, Яна Берзина Терешковой, на четной стороне улицы Советской.
электросамокаты
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Комментарии (38)

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Как гость
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Сначала новые
их
30 минут назад
вообще везде запретить нужно!
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Да
56 минут назад
Другая беда - носятся по тротуарам мопеды с доставкой еды. Люди! Тротуар должен быть только для пешеходов! Все на мопедах и самокатах - на проезжую часть или дорожки.
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омсквич
сегодня, 18:11
И кому тогда этот прокат самокатов вообще будет нужен с такими ограничениями ? Проще тогда свой купить и ездить где хочется
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А.
сегодня, 18:04
Сразу же ясно, детишки будут гонять.. вспомните себя в детстве..
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Да
37 минут назад
Какие детишки? Лрси 100 килограммовые снова будут носиться
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хорошая
сегодня, 17:55
А кто будет контролировать этот запрет . сначала догони
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Советская
сегодня, 17:44
Теперь другая напасть в городе, это не электросамокаты, а компания "Самокат". Её доставщики ездят на огромных электромопедах, где хотят и куда хотят, и столкновение с этой машинкой будет гораздо травмоопасней.
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Запретить
сегодня, 17:39
Пора катание на самокатах совсем запретить по городу. Пусть за чертой города катаются в полях без ограничений скорости.
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И
сегодня, 18:09
Чушь не неси
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Артем
сегодня, 17:35
Детям на самокатах делать вообще нечего сервис для лиц старше 18 лет
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Интересно
сегодня, 17:27
Когда запретят дышать ?
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Максим
сегодня, 17:43
Завтра наверное
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все аварии из-за детей
сегодня, 17:26
Почему не написали про самый главный вопрос ? Теперь дети до 18 лет перестанут наконец-то кататься на этих прокатных самокатах ?
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