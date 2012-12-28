Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
Происшествия
В Липецке объявлен желтый уровень воздушной опасности
Происшествия
Стоявший на кондиционере мужчина, приезжий из Мурманска, вернулся в квартиру
Происшествия
Мурманчанина, вылезшего в Липецке из окна на кондиционер, доставили в полицию
Происшествия
В Липецке утром поезд сбил мужчину
Происшествия
В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО
Общество
Сегодня в Липецке: грачи прилетели, главные признаки скорого увольнения
Общество
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
По встречной через две сплошные на красный свет
Общество
В Липецкой области сдуло остановку
Общество
Читать все
Два раза в одну реку: и. о. министра молодежной политики снова назначена Юлия Меркулова
Общество
По встречной через две сплошные на красный свет
Общество
В Лев-Толстовском районе похоронили мобилизованного участника СВО
Общество
Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
Общество
48-летнего липчанина задержали в аэропорту Сургута: он пытался войти в кабину пилота самолёта
Происшествия
В Липецкой области сдуло остановку
Общество
11 человек пострадали в авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ и гриппом пошла на спад
Здоровье
Поезд сбил 54-летнего мужчину
Общество
В Липецкой области проснулись клещи: уже покусаны 33 человека
Здоровье
Читать все
Общество
1001
сегодня, 14:23
22

Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!

Рабочие подрядной организации пожаловались GOROD48 на отсутствие рельсов и шпал.

Завтра комиссия по бюджету и муниципальной собственности Липецкого городского Совета рассмотрит предложение мэрии выделить из городского бюджета 575,8 млн рублей на исполнение обязательств концедента по трамвайной концессии. И депутаты наверняка спросят, а что город получил взамен? 46 новых вагонов, их которых ежедневно используют лишь шесть (они бегают с 20 июня по единственной заново построенной 9-километровой ветке — укороченному маршруту №2 от депо до остановки «Памятник Танкистам»)? Кучу брошенных на разных этапах долгостроев? Меж тем свои обязанности по заключенной 5 октября 2022 года концессии модернизации городского электротранспорта концеденты, администрации Липецка и области, выполняют полностью. В 2023-2024 годах концессионер, компания «Мовиста Регионы Липецк», получил из городского и регионального бюджетов 3 389 554 999 рублей средств капитального гранта и 443 835 557 рублей инвестиционных платежей.

И что взамен? Почему с ноября по середину марта горожане почти не видят рабочих на трамвайных путях?

— С ноября у нас нет ни рельсов, ни шпал, — ответили на этот вопрос члены небольшой бригады, выполняющей работы на уже новом разворотном кольце между заправкой «ЛТК» и развлекательным комплексом «Мегаполис» у забора трамвайного депо. Здесь уложили 752 метра новых путей и пока на этом зашабашили.

IMG_5540.jpg

IMG_5528.jpg

IMG_5532.jpg

IMG_5541.jpg

IMG_5544.jpg

новое разворотное кольцо пока не соединено с заездом в депо

Не имея материалов, строители, по их словам, занимаются разной мелочевкой, тоже, конечно, нужной, но не особо сказывающейся на продвижении работ. При этом по документам план укладки рельсо-шпальной решетки концессионер в прошлом году выполнил аж на 122%, построив вместо 17 новых километров путей 20,6 километра!

Перевыполнения плана горожане не видят из-за того, что концессионер бросился сразу не за двумя зайцами, а за пятью (по числу этапов проекта) и, понятно, не преуспел нигде.

Напомним, что ООО «Мовиста Регионы Липецк» взяло на себя обязательства к концу этого года переложить 40,8 км существующих трамвайных путей, построить 5,2 км новой ветки — от улицы Катукова через Стаханова до Воронежского шоссе, приобрести 46 новых вагонов. Кроме вагонов концессионеру похвастаться нечем: обновление трамвайной сети выбилось из графика и, кажется, ни о какой новой ветке в спальном Юго-Западе никто уже не ведет и речи. Также заговорили и об отсутствии средств на реконструкцию старого депо — ранее предполагалось, что в нем изменят всю инфраструктуру, максимально ее компьютеризуют, что позволит трамваям самостоятельно, без водителей, перемещаться по территории МУП «Горэлетротранс»

Как мы уже рассказывали, концессию, во-первых, затормозило обилие технических деталей, о которых, вероятно, не было известно на этапе подписания крупнейшего в регионе инвестпроекта. Так, например, каждый этап проекта должен получать одобрение госэкспертизы. А это — полгода минимум.

Возьмем, например, перекладку ветки маршрута «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок», по которому ходил трамвай маршрута №1. Движение по этой ветке прекращено 1 июля прошлого года. Кажется, с этого дня можно было бы начать демонтаж старых путей и строительство новых, но до сих пор там не уложено и метра новой рельсо-шпальной решетки! Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию этого этапа концессионер получил лишь в январе. А так новых рельсов и шпал нет, то нет и стройки. Вместо этого на всем протяжении маршрута-«единички» грязь и мусор.

IMG_5567.jpg

IMG_5581.jpg

IMG_5573.jpg

А почему так? А потому, что по ходу реализации концессии по известным всем причинам резко выросли цены на материалы и цену рабочих рук. И это — вторая причина торможения реализации в Липецке трамвайной концессии.

Новым сроком запуска маршрута №1 — от трамвайного депо до улицы Чехова — назван июнь, хотя ранее предполагалось, что трамваи побегут с одного берега реки на другой в декабре 2024-го. На правом берегу реки нужно построить участок пути от 21-го микрорайона через проспект Победы до улицы Индустриальной, а также соединить новые участки путей со старыми рельсами на Октябрьском мосту.

IMG_5672.jpg

IMG_5664.jpg

IMG_5689.jpg

Пока же с 1 апреля прошлого года уложены 3,9 км новых трамвайных путей к Октябрьскому мосту — от улицы Индустриальной с одной стороны и от кольцевой развязки улиц Металлургов и Краснозаводской с другой. Также вдоль улиц Краснозаводской и 3 Сентября уложено 4,9 км новых путей до остановки «Улица Чехова».

Хуже всего обстоят дела с 4-м этапом концессии — замене сетей в Левобережном районе города, по старому маршруту-«пятерке». Долгое время на этой ветке не ведется никаких работ, поскольку концессионер планирует получить заключение государственной экспертизы на проект лишь к концу марта!

IMG_5652.jpg

IMG_5641.jpg

Поэтому с ноября 2023 года на улице Металлургов уложено лишь два километра путей, а на улице 9 Мая — ни метра.
концессия
трамвай
1
2
6
0
6

Комментарии (22)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
ГОСТЬ53
23 минуты назад
а с появлением министров еще не то будет.
Ответить
Кузя Прутиков
34 минуты назад
Не для того старые продали, чтобы новые покупать . . .
Ответить
4 000 000 000
45 минут назад
А можно по подробнее - где деньги,Зин???
Ответить
житель
49 минут назад
собрались менять пути.за25лет что серьезного сделано в липецкой области.одна мелочевка.были большие деньги,где они в карманах.одни разговоры.
Ответить
Эх
52 минуты назад
Товарищи да здравствует новый проект Нью васюки
Ответить
Классика
55 минут назад
Трамвай построить, не ишака купить )))
Ответить
Задолбали
57 минут назад
Современные Остапы Бендеры в деле!
Ответить
Как вы смеете !
26 минут назад
Это "концеденты по трамвйнной концессии" !
Ответить
Р
59 минут назад
Знаете что нужно сделать должны контролирующие органы! Проверить цены закупок и сравнить с расходами, потом проверить доходы руководства компании отвечающий за стройку трамвайных путей, потом проверить доходы их жён, детей и родственников, деньги сразу найдутся
Ответить
Ювелирка
сегодня, 14:54
Нужна трамвайная ветка 3-тий участок ЛТЗ - Ривьера а маршрутка 379 не нужна.
Ответить
Кузя Прутиков
32 минуты назад
Маршрутка кому то прибыль приносит, а трамвайная ветка нет . . .
Ответить
горожанин
сегодня, 14:53
почему цены подскачили,энергоносители у своих друзей,полезные ископаемые тоже,металл тоже.обогощение корещей.на месте обогощение свое за счет бюджета,а списать можно за счет чего угодно.воровать не строить,когда тебе все в области подчиняются.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить