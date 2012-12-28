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Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
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Общество
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сегодня, 14:23
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Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
Рабочие подрядной организации пожаловались GOROD48 на отсутствие рельсов и шпал.
И что взамен? Почему с ноября по середину марта горожане почти не видят рабочих на трамвайных путях?
— С ноября у нас нет ни рельсов, ни шпал, — ответили на этот вопрос члены небольшой бригады, выполняющей работы на уже новом разворотном кольце между заправкой «ЛТК» и развлекательным комплексом «Мегаполис» у забора трамвайного депо. Здесь уложили 752 метра новых путей и пока на этом зашабашили.
новое разворотное кольцо пока не соединено с заездом в депо
Не имея материалов, строители, по их словам, занимаются разной мелочевкой, тоже, конечно, нужной, но не особо сказывающейся на продвижении работ. При этом по документам план укладки рельсо-шпальной решетки концессионер в прошлом году выполнил аж на 122%, построив вместо 17 новых километров путей 20,6 километра!
Перевыполнения плана горожане не видят из-за того, что концессионер бросился сразу не за двумя зайцами, а за пятью (по числу этапов проекта) и, понятно, не преуспел нигде.
Напомним, что ООО «Мовиста Регионы Липецк» взяло на себя обязательства к концу этого года переложить 40,8 км существующих трамвайных путей, построить 5,2 км новой ветки — от улицы Катукова через Стаханова до Воронежского шоссе, приобрести 46 новых вагонов. Кроме вагонов концессионеру похвастаться нечем: обновление трамвайной сети выбилось из графика и, кажется, ни о какой новой ветке в спальном Юго-Западе никто уже не ведет и речи. Также заговорили и об отсутствии средств на реконструкцию старого депо — ранее предполагалось, что в нем изменят всю инфраструктуру, максимально ее компьютеризуют, что позволит трамваям самостоятельно, без водителей, перемещаться по территории МУП «Горэлетротранс»
Как мы уже рассказывали, концессию, во-первых, затормозило обилие технических деталей, о которых, вероятно, не было известно на этапе подписания крупнейшего в регионе инвестпроекта. Так, например, каждый этап проекта должен получать одобрение госэкспертизы. А это — полгода минимум.
Возьмем, например, перекладку ветки маршрута «Кольцо 9-го микрорайона — Центральный рынок», по которому ходил трамвай маршрута №1. Движение по этой ветке прекращено 1 июля прошлого года. Кажется, с этого дня можно было бы начать демонтаж старых путей и строительство новых, но до сих пор там не уложено и метра новой рельсо-шпальной решетки! Положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию этого этапа концессионер получил лишь в январе. А так новых рельсов и шпал нет, то нет и стройки. Вместо этого на всем протяжении маршрута-«единички» грязь и мусор.
А почему так? А потому, что по ходу реализации концессии по известным всем причинам резко выросли цены на материалы и цену рабочих рук. И это — вторая причина торможения реализации в Липецке трамвайной концессии.
Новым сроком запуска маршрута №1 — от трамвайного депо до улицы Чехова — назван июнь, хотя ранее предполагалось, что трамваи побегут с одного берега реки на другой в декабре 2024-го. На правом берегу реки нужно построить участок пути от 21-го микрорайона через проспект Победы до улицы Индустриальной, а также соединить новые участки путей со старыми рельсами на Октябрьском мосту.
Пока же с 1 апреля прошлого года уложены 3,9 км новых трамвайных путей к Октябрьскому мосту — от улицы Индустриальной с одной стороны и от кольцевой развязки улиц Металлургов и Краснозаводской с другой. Также вдоль улиц Краснозаводской и 3 Сентября уложено 4,9 км новых путей до остановки «Улица Чехова».
Хуже всего обстоят дела с 4-м этапом концессии — замене сетей в Левобережном районе города, по старому маршруту-«пятерке». Долгое время на этой ветке не ведется никаких работ, поскольку концессионер планирует получить заключение государственной экспертизы на проект лишь к концу марта!
Поэтому с ноября 2023 года на улице Металлургов уложено лишь два километра путей, а на улице 9 Мая — ни метра.
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