Общество
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сегодня, 08:00
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Вот говорят, что всё проходит, но может кое-что застрять
Итоги недели
— В Древней Греции философ Диоген просидел всю жизнь в бочке, а наше время стало модным сидеть в мусоропроводе! Времена поменялись и люди, — написал под этой историей свое видение ситуации один из читателей GOROD48.
Напиток был безалкогольный,
но Николай упорно пил
и приговаривал: «Да ладно!
Да этого не может быть!»
Это был один из нескольких случаев на этой неделе, когда алкоголь делал липчан знаменитыми помимо их воли, ведь они и не искали себе славы. Так, «Липчанин сломал колено, упав со второго этажа» пятиэтажки на улице Жуковского в районе Тракторного. В областной ожоговый центр на Соколе попали два человека с глубокими обморожениями. 36-летний мужчина ушел из компании гуляк в одних носках и нашелся лишь через четыре часа с обморожениями стоп четвертой степени, что грозит ему ампутациями. Во втором случае «Прохожие спасли заснувшего на улице липчанина, но он успел обморозить руки».
А еще «Врачи спасли выпившего полторы смертельные дозы алкоголя липчанина». Концентрация алкоголя в его крови составляла 8 промилле, что соответствует более чем двум литрам водки, выпитой за короткий промежуток времени. А вообще «За год от алкоголизма умерли 40 липчан». В преддверии корпоративов и череды новогодних праздников медики призывают липчан не злоупотреблять спиртными напитками.
Между тем жители Хлевенского района ездят за спиртным в Воронежскую область, где его продают до 11 вечера. Мы же поинтересовались у липчан: «Стоит ли продлить время продажи алкоголя?» С небольшим перевесом участники нашего опроса высказались за действующее ограничение — до 21:00. Основным аргументом тех, кто выступал за продление времени продажи, была поговорка: «Кому напиться, тот напьется». Один из опрошенных не может понять, почему действует запрет на продажу алкоголя в определенные дни, он же не пионер!
Тем временем город начал погружаться в новогоднюю атмосферу. По Липецку поехали празднично украшенные автобусы с водителями в колпаках Дедов Морозов, а вчера открылись первые ёлочные базары.
Городские депутаты попросили мэрию завершать новогоднее украшение города уже к 1 декабря. Чтобы было как в Москве. По факту же работы по новогоднему убранству должны завершиться сегодня. Так, «В «Европейском» к новогодним праздникам выросла 24-метровая ель, а к «Звездному» вернут пару белых медведей». Другими изюминками новогоднего убранства Липецка станут иллюминированные «птички» на сокольском мосту и светящиеся в темное время звезды на улице Советской.
К концу года в сквере Ворошилова откроют памятник купцу Алексею Хренникову, спонсору, как мы бы сказали сегодня, строительства в Липецке храма Святой Троицы. В 1931 году храм снесли. Позже на его месте появился стадион «Металлург». Памятник купцу возвели на средства меценатов.
Комментаторы новость приняли в штыки.
— Кто будет содержать в дальнейшем это сооружение! Или опять город наши деньги будет тратить! Напротив стадиона надо было поставить памятник липецкому спортсмену! Какие заслуги у этого купца, кроме постройки церкви! У нас, вроде бы, церковь отделена от государства? Или уже нет? Вот если бы купец построил больницу для бедных со столовой — это здорово! — возмутилась Надя.
А я б министром стал культуры,
вот просто чувствую — моё!
А вот и еще один нам всем подарок — «В Липецкой области появятся министры». Оказывается, наша область последяя в Центральном федеральном округе, где, по старинке, жили без министров. Но вот-вот все изменится и под бой Курантов 1 января все начальники управлений обратятся в министров! Как вам, например, должность министра ЗАГС и архивов? Или министра ЖКХ?
Нашим читателям эта идея почему-то не понравилась. Под новостью оставили более 150 комментариев.
— Министр-то поважнее звучит, да и зарплата побольше, — считает Леха.
— Я о таком и не мечтал, — написал Манилов.
— Вот это новость! Вот если б 100 человек дворников приняли с зарплатой хотя бы тыс в 50. Это да. А это особо-то не удивляет, — добавил Я.
— ждем Лордов, Маркизов, Баронов? — усмехнулся УУх жиза.
— Будут введены должности министр обороны подъезда? Министр иностранных дел дома №..? — спросил Гость.
Возможно, только министру ЖКХ можно будет повлиять на наших энергетиков, призвав их серьезнее относиться к их обязанностям. К счастью, «Квадра» нас пока балует теплом и горячей водой — но ведь еще и не было крепких морозов. А вот «РВК-Липецк» продолжает неприятно удивлять. Если всеми ругаемый ЛГЭК затыкал пробоины в водопроводах хотя бы на второй день после появления утечки, то липецкая дочка «Росводоканала» берет уже по две недели и больше на выезд к месту очередного порыва.
Вот лишь пара новостей на эту тему. «На улице Ударников продолжается коммунальный коллапс». Об утечке в районе дома №38в мы писали еще два месяца назад. Но вода продолжает течь. С началом зимы наросты льда образовались уже на дороге. Такая же ситуация — во дворе дома №13 по улице Белана. Кто-то из местных жителей попытался заткнуть фонтанчик камнем, но не помогло, и во уже образовалось небольшое озеро. Вторую неделю GOROD48 не может разобраться в том, кому перекрыть текущую реку на улице 50 лет НЛМК в районе гипермаркета Metro: руководство торговой сети и «РВК-Липецк» переводят стрелки друг на друга. В итоге мы обратились в областную прокуратуру с просьбой дать оценку ситуации.
Всё хорошо, но есть проблема —
в конце тоннеля света нет,
глухой тупик и надпись мелом:
«Привет!»
«На улице Свиридова запретили остановку транспорта». Красные «кресты» уже расставили на улицах Белана и Стаханова. В новом году знаки 3.27 появятся на улицах Доватора, Марины Расковой и Петра Смородина, проспектах 60-летия СССР и Победы, а также участках улиц Смургиса, Водопьянова, Неделина.
— Знаки на Свиридова установили, а машины паркуются как и прежде В чем смысл? — задал резонный вопрос Виктор.
Ответим известной фразой: «Суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Говорят, ее авторство принадлежит Салтыкову-Щедрину. Тому самому, написавшему программную для нашей страны: «Историю одного города».
Кстати, по состоянию на 1 декабря платные парковки, действующие с 1 мая, уже принесли в бюджет Липецка 14 миллионов рублей. Шесть миллионов из них — штрафы за бесплатную стоянку. Планами мэрии предусмотрено поднять тариф за парковку, который сейчас составляет 34 рубля за час стоянки, до 39 рублей. Но случится это не 1 января: повышение тарифа в мэрии увязали с повышением цены проезда в городском пассажирском транспорте. Как выяснил GOROD48 в областное управление, пардон, министерство потребрынка и тарифов, ни частники, ни МУП «Липецкпассажиртранс» с заявлением на повышение оплаты проезда пока не обращались.
— Нужно весь город сделать платным, тогда прибыль от штрафов будет гораздо выше. Дарю идею бесплатно! — написал Уникум.
На этой неделе Липецкий горсовет принял в первом чтении бюджет на следующий год. Как обычно, он с дефицитом. Денег не хватает на многие расходы. Счетная палата в своем резюме отметила, что при потребности в 3,9 миллиарда рублей на ремонт и содержание дорог со всей их инфраструктурой в бюджете-2025 на это выделены лишь 1,5 миллиарда. На уборку города по муниципальному заданию требуются 905 млн рублей, но пока есть 436 миллионов. На содержание остановочных павильонов нужны 10,1 млн рублей, а имеются лишь 2,7 миллиона. На обслуживание сети ливневой канализации необходимо 29,3 млн рублей, но до МБУ «Управление благоустройства Липецка» доведены лишь 12,4 миллиона. Хуже всего обстоят дела с финансированием озеленения города: при потребности в полмиллиарда рублей на него выделено пока что 150 миллионов.
— Досуговому центру в моем округе нужен миллион рублей на музыкальное оборудование и на музыкальные инструменты. Нам его не дали. В департаменте культуры я выяснила, что на все социальные учреждения выделены три миллиона. «Как так, три миллиона на весь год на музыкальные инструменты?!» — возмутилась депутат Евдокия Бычкова.
Экспрессивного депутата успокоили заявлением об ожидании транша из федерального бюджета как раз на обеспечение учреждений культуры необходимым инвентарем.
В то же время «Мэрия отложила расходы на оснащение школы в «Елецком». Ранее предусмотренные на это 208 миллионов администрация города потратит на иные приоритеты. Снятую сумму потратят на первоочередные расходы.
А вот на приобретение или строительство жилья для тех, кто стоит в муниципальной очереди на это как нуждающийся, мэрия не тратится аж с 2015 года! В этой сформированной еще при Брежневе очереди к 2017 году стояли 5 968 горожан, сейчас — около 5 700. Как видим, она сокращается, но главным образом за счет смерти очередников. Ведь с 2017 года бесплатное жилье в Липецке получили всего 10 человек! «Получить бесплатную квартиру в Липецке можно лишь больным смертельно опасным заболеванием». И то через суд.
На этой неделе мэрия проторговала несколько переходящих на 2025 год контрактов. «В районе Опытной наконец-то начнут строить ливневую канализацию» — на это потратят 44,5 миллиона. «На солнцезащитных навесах и трибунах для Зеленого острова мэрия сэкономила 40 миллионов». Трибуны сделает компания из Рассказово, теневые навесы — предприниматель из Иваново. «В Липецке нашли подрядчика на отлов и содержание в приюте уличных собак»: за это дело вновь возьмется предприниматель Татьяна Фомина, которая уже съела зубы на таких заказах. В то же время бродячие собаки продолжают нападать на липчан — на этой неделе мы написали о покусанных в сокольском парке детях.
Небрежно письма к арестантам
вскрывает рыжая майор
и дорисовывает ручкой
частицы «не» к словам люблю
В УФСИН России по Липецкой области появился новый начальник — пока с приставкой врио. Это 51-летний уроженец Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР Виктор Кислицин. До этого назначения он работал заместителем у Михаила Мезина по тыловым и финансовым вопросам, капитальному строительству и ремонту. Сам Мезин, который возглавлял управление с января 2018 года, вышел на пенсию. В УФСИН его решение называют личным и не связанным с недавним побегом шестерых заключенных из липецкой ИК-2.
— Желание добровольное и с побегом не связано. Мы в это охотно стараемся верить, но не получается, — заметил Васёк.
На этой неделе вдруг выстрелили полицейские. Причем буквально.
12 декабря «В Тербунах полицейский случайно застрелил знакомого» прямо в патрульной машине. Полицейский, по его словам, поправлял автомат и случайно нажал на спусковой крючок. Это был день первый день работы младшего сержанта после завершения стажировки.
Сам стрелок на своей машине привез раненого друга детства в больницу, но спасти его не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело по обвинению полицейского в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ).
А ранее, вечером 9 декабря, стреляли уже в полицейских. Дело было в микрорайоне «Университетский».
Полицейские приехали к дому на улице Бехтеева к подозреваемому в грабеже и побоях мужчине. Тот через дверь спросил, что от него нужно, и полицейским не открыл. Но сказал, что через 15 минут от него приедет человек и разрулит ситуацию. Оперативники подумали, что речь шла об адвокате. Вскоре полицейским сообщили, что по камерам системы «Безопасный город» у подъезда, в котором они находятся, замечена группа мужчин. Когда оперативники вышли на улицу, их ждали криминальные разборки.
«Находившаяся у подъезда компания мужчин произвела в представившихся им полицейских более восьми выстрелов из травматического пистолета с близкого расстояния. Двое сотрудников полиции с ранениями головы и тела госпитализированы. Пытавшихся скрыться злоумышленников задержали коллеги пострадавших и доставили в региональный СК России для проведения следственных действий», — рассказали в Следкоме.
Камеры уличного наблюдения записали стрельбу в полицейских, погоню за стрелявшими и последующее задержание подозреваемых, оказавшихся ранее судимыми, в том числе за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и побои. В отношении 23-летнего Александра Внукова и 24-летнего Ильи Татанкулова возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, предполагающей безальтернативное наказание в виде лишения свободы. «Следствие потребовало арестовать задержанных по делу о стрельбе в полицейских до февраля».
Ну и ну!
«За поцарапанные двери покупатель отсудил почти в четыре раза больше их стоимости». В Липецке суд встал на сторону потребителя в споре с продавцом дверей, который в добровольном порядке отказался заменить поврежденный товар.
«Женщина придумала ребенка и получила материнский капитал». «Роженице» было 49 лет на момент приобретения фиктивного свидетельств о рождении, но на этот редкий факт оформившие ей выплаты чиновники почему-то внимание не обратили. За два года она получила 700 тысяч рублей с учетом пособия по уходу на несуществующего малыша. Но сгубила аферистку жадность — она подала заявление еще и на оформление единовременной социальной выплаты в размере более 110 тысяч рублей, на чем и погорела.
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