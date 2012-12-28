Вот говорят, что всё проходит, но может кое-что застрять

Итоги недели

: 36-летний житель Грязинского района ночью умудрился провалиться в заваренный мусоропровод дома №3 по улице Меркулова и застрял между этажами. Спасатели управления ГО и ЧС Липецка извлекли его из ловушки, распилив трубу с помощью отрезной машинки.— В Древней Греции философ Диоген просидел всю жизнь в бочке, а наше время стало модным сидеть в мусоропроводе! Времена поменялись и люди, — написал под этой историей свое видение ситуации один из читателей GOROD48.Это был один из нескольких случаев на этой неделе, когда алкоголь делал липчан знаменитыми помимо их воли, ведь они и не искали себе славы. Так,пятиэтажки на улице Жуковского в районе Тракторного. В областной ожоговый центр на Соколе попали два человека с глубокими обморожениями. 36-летний мужчина ушел из компании гуляк в одних носках и нашелся лишь через четыре часа, что грозит ему ампутациями. Во втором случаеА еще. Концентрация алкоголя в его крови составляла 8 промилле, что соответствует более чем двум литрам водки, выпитой за короткий промежуток времени. А вообще. В преддверии корпоративов и череды новогодних праздников медики призывают липчан не злоупотреблять спиртными напитками.Между тем жители Хлевенского района ездят за спиртным в Воронежскую область, где его продают до 11 вечера. Мы же поинтересовались у липчан:С небольшим перевесом участники нашего опроса высказались за действующее ограничение — до 21:00. Основным аргументом тех, кто выступал за продление времени продажи, была поговорка: «Кому напиться, тот напьется». Один из опрошенных не может понять, почему действует запрет на продажу алкоголя в определенные дни, он же не пионер!Тем временем город начал погружаться в новогоднюю атмосферу. По Липецку поехали празднично украшенные автобусы, а вчераГородские депутаты попросили мэрию завершать новогоднее украшение города уже к 1 декабря.. По факту же работы по новогоднему убранству должны завершиться сегодня. Так,. Другими изюминками новогоднего убранства Липецка станут иллюминированные «птички» на сокольском мосту и светящиеся в темное время звезды на улице Советской.К концу года в сквере Ворошилова, спонсору, как мы бы сказали сегодня, строительства в Липецке храма Святой Троицы. В 1931 году храм снесли. Позже на его месте появился стадион «Металлург». Памятник купцу возвели на средства меценатов.Комментаторы новость приняли в штыки.— Кто будет содержать в дальнейшем это сооружение! Или опять город наши деньги будет тратить! Напротив стадиона надо было поставить памятник липецкому спортсмену! Какие заслуги у этого купца, кроме постройки церкви! У нас, вроде бы, церковь отделена от государства? Или уже нет? Вот если бы купец построил больницу для бедных со столовой — это здорово! — возмутиласьА вот и еще один нам всем подарок —. Оказывается, наша область последяя в Центральном федеральном округе, где, по старинке, жили без министров. Но вот-вот все изменится и под бой Курантов 1 января все начальники управлений обратятся в министров! Как вам, например, должность министра ЗАГС и архивов? Или министра ЖКХ?Нашим читателям эта идея почему-то не понравилась. Под новостью оставили более 150 комментариев.— Министр-то поважнее звучит, да и зарплата побольше, — считает— Я о таком и не мечтал, — написал— Вот это новость! Вот если б 100 человек дворников приняли с зарплатой хотя бы тыс в 50. Это да. А это особо-то не удивляет, — добавил— ждем Лордов, Маркизов, Баронов? — усмехнулся— Будут введены должности министр обороны подъезда? Министр иностранных дел дома №..? — спросилВозможно, только министру ЖКХ можно будет повлиять на наших энергетиков, призвав их серьезнее относиться к их обязанностям. К счастью, «Квадра» нас пока балует теплом и горячей водой — но ведь еще и не было крепких морозов. А вот «РВК-Липецк» продолжает неприятно удивлять. Если всеми ругаемый ЛГЭК затыкал пробоины в водопроводах хотя бы на второй день после появления утечки, то липецкая дочка «Росводоканала» берет уже по две недели и больше на выезд к месту очередного порыва.Вот лишь пара новостей на эту тему.. Об утечке в районе дома №38в мы писали еще два месяца назад. Но вода продолжает течь. С началом зимы наросты льда образовались уже на дороге. Такая же ситуация — во дворе дома №13 по улице Белана., но не помогло, и во уже образовалось небольшое озеро. Вторую неделю GOROD48 не может разобраться в том, кому перекрыть текущую реку на улице 50 лет НЛМК в районе гипермаркета Metro:. В итоге мы обратились в областную прокуратуру с просьбой дать оценку ситуации.. Красные «кресты» уже расставили на улицах Белана и Стаханова. В новом году знаки 3.27 появятся на улицах Доватора, Марины Расковой и Петра Смородина, проспектах 60-летия СССР и Победы, а также участках улиц Смургиса, Водопьянова, Неделина.— Знаки на Свиридова установили, а машины паркуются как и прежде В чем смысл? — задал резонный вопросОтветим известной фразой: «Суровость российских законов смягчается необязательностью их исполнения». Говорят, ее авторство принадлежит Салтыкову-Щедрину. Тому самому, написавшему программную для нашей страны: «Историю одного города».Кстати, по состоянию на 1 декабря платные парковки, действующие с 1 мая, уже. Шесть миллионов из них — штрафы за бесплатную стоянку. Планами мэрии предусмотрено поднять тариф за парковку, который сейчас составляет 34 рубля за час стоянки, до 39 рублей. Но случится это не 1 января: повышение тарифа в мэрии увязали с повышением цены проезда в городском пассажирском транспорте. Как выяснил GOROD48 в областное управление, пардон, министерство потребрынка и тарифов, ни частники, ни МУП «Липецкпассажиртранс» с заявлением на повышение оплаты проезда пока не обращались.— Нужно весь город сделать платным, тогда прибыль от штрафов будет гораздо выше. Дарю идею бесплатно! — написалНа этой неделе Липецкий горсовет принял в первом чтении бюджет на следующий год. Как обычно, он с дефицитом. Денег не хватает на многие расходы. Счетная палата в своем резюме отметила, что при потребности в 3,9 миллиарда рублей на ремонт и содержание дорог со всей их инфраструктурой в бюджете-2025 на это выделены лишь 1,5 миллиарда. На уборку города по муниципальному заданию требуются 905 млн рублей, но пока есть 436 миллионов. На содержание остановочных павильонов нужны 10,1 млн рублей, а имеются лишь 2,7 миллиона. На обслуживание сети ливневой канализации необходимо 29,3 млн рублей, но до МБУ «Управление благоустройства Липецка» доведены лишь 12,4 миллиона. Хуже всего обстоят дела с финансированием озеленения города: при потребности в полмиллиарда рублей на него выделено пока что 150 миллионов.— Досуговому центру в моем округе нужен миллион рублей на музыкальное оборудование и на музыкальные инструменты. Нам его не дали. В департаменте культуры я выяснила, что на все социальные учреждения выделены три миллиона.— возмутилась депутат Евдокия Бычкова.Экспрессивного депутата успокоили заявлением об ожидании транша из федерального бюджета как раз на обеспечение учреждений культуры необходимым инвентарем.В то же время. Ранее предусмотренные на это 208 миллионов администрация города потратит на иные приоритеты. Снятую сумму потратят на первоочередные расходы.А вот на приобретение или строительство жилья для тех, кто стоит в муниципальной очереди на это как нуждающийся, мэрия не тратится аж с 2015 года! В этой сформированной еще при Брежневе очереди к 2017 году стояли 5 968 горожан, сейчас — около 5 700. Как видим, она сокращается, но главным образом за счет смерти очередников. Ведь с 2017 года бесплатное жилье в Липецке получили всего 10 человек!. И то через суд.На этой неделе мэрия проторговала несколько переходящих на 2025 год контрактов.— на это потратят 44,5 миллиона.. Трибуны сделает компания из Рассказово, теневые навесы — предприниматель из Иваново.: за это дело вновь возьмется предприниматель Татьяна Фомина, которая уже съела зубы на таких заказах. В то же время бродячие собаки продолжают нападать на липчан —— пока с приставкой врио. Это 51-летний уроженец Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР Виктор Кислицин. До этого назначения он работал заместителем у Михаила Мезина по тыловым и финансовым вопросам, капитальному строительству и ремонту. Сам Мезин, который возглавлял управление с января 2018 года, вышел на пенсию. В УФСИН его решение называют личным и не связанным с недавним побегом шестерых заключенных из липецкой ИК-2.— Желание добровольное и с побегом не связано. Мы в это охотно стараемся верить, но не получается, — заметилНа этой неделе вдруг выстрелили полицейские. Причем буквально.12 декабряпрямо в патрульной машине. Полицейский, по его словам, поправлял автомат и случайно нажал на спусковой крючок. Это был день первый день работы младшего сержанта после завершения стажировки.Сам стрелок на своей машине привез раненого друга детства в больницу, но спасти его не удалось. По данному факту возбуждено уголовное дело(ч. 2 ст. 109 УК РФ).А ранее, вечером 9 декабря, стреляли уже в полицейских.Полицейские приехали к дому на улице Бехтеева к подозреваемому в грабеже и побоях мужчине. Тот через дверь спросил, что от него нужно, и полицейским не открыл. Но сказал, что через 15 минут от него приедет человек и разрулит ситуацию. Оперативники подумали, что речь шла об адвокате. Вскоре полицейским сообщили, что по камерам системы «Безопасный город» у подъезда, в котором они находятся, замечена группа мужчин. Когда оперативники вышли на улицу, их ждали криминальные разборки.«Находившаяся у подъезда компания мужчин произвела в представившихся им полицейских более восьми выстрелов из травматического пистолета с близкого расстояния. Двое сотрудников полиции с ранениями головы и тела госпитализированы. Пытавшихся скрыться злоумышленников задержали коллеги пострадавших и доставили в региональный СК России для проведения следственных действий», — рассказали в Следкоме., погоню за стрелявшими и последующее задержание подозреваемых, оказавшихся ранее судимыми, в том числе за разбой, причинение тяжкого вреда здоровью и побои. В отношении 23-летнего Александра Внукова и 24-летнего Ильи Татанкулова возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ, предполагающей безальтернативное наказание в виде лишения свободы.. В Липецке суд встал на сторону потребителя в споре с продавцом дверей, который в добровольном порядке отказался заменить поврежденный товар.. «Роженице» было 49 лет на момент приобретения фиктивного свидетельств о рождении, но на этот редкий факт оформившие ей выплаты чиновники почему-то внимание не обратили. За два года она получила 700 тысяч рублей с учетом пособия по уходу на несуществующего малыша. Но сгубила аферистку жадность — она подала заявление еще и на оформление единовременной социальной выплаты в размере более 110 тысяч рублей, на чем и погорела.