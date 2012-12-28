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Общество
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сегодня, 14:37
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В УФСИН России по Липецкой области новый начальник — пока с приставкой врио
Михаил Мезин, который возглавлял управление с января 2018 года, после побега заключённых вышел на пенсию.
Врио начальника УФСИН России по Липецкой области назначен полковник внутренней службы Виктор Кислицин.
Виктор Кислицин родился 9 июня 1973 года в Джалал-Абад Ошской области Киргизской ССР. В 2013 году окончил Воронежский институт ФСИН России. В системе исполнения наказаний с 1997 года, в должности заместителя начальника УФСИН России по Липецкой области (по тыловым и финансовым вопросам, капитальному строительству и ремонту) — с ноября 2020 года.
Фото — 48.fsin.gov.ru
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