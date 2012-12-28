В Липецкой области появятся министры

С 1 января в правительстве области появятся должности министров. Нововведение правительство объясняет приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.

На ближайшую сессию Липецкого областного Совета депутатов региональное правительство собирается вынести законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области в сфере государственной гражданской службы и касающиеся лиц, замещающих государственные должности Липецкой области».Законопроектом вводятся должности министра, первого заместителя министра, заместителя министра, заместителя министра — начальника управления, заместителя начальника управления в министерстве, начальника отдела в министерстве, заместителя начальника отдела в министерстве.Министрами станут нынешние начальники управлений.В пояснительной записке к проекту уточняется, что поправки обусловлены необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.Если сессия одобрит законопроект, министерства в правительстве Липецкой области появится 1 января 2025 года.