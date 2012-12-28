Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
«Пришла в сознание и разговаривает с врачами» — в больнице выходили упавшую с четвертого этажа девочку
«Перестал ходить в церковь»: в храме не досчитались пожилого прихожанина и заявили об этом в полицию
Мэрия требует от подрядчика сохранить аутентичность мозаичного панно в переходе под Петровским спуском
Ельчанка втянула в мошенническую схему с выводом заработанных на инвестициях 17 000 долларов двух соседей
Общество
850
55 минут назад
52
В Липецкой области появятся министры
С 1 января в правительстве области появятся должности министров. Нововведение правительство объясняет приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Законопроектом вводятся должности министра, первого заместителя министра, заместителя министра, заместителя министра — начальника управления, заместителя начальника управления в министерстве, начальника отдела в министерстве, заместителя начальника отдела в министерстве.
Министрами станут нынешние начальники управлений.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что поправки обусловлены необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.
Если сессия одобрит законопроект, министерства в правительстве Липецкой области появится 1 января 2025 года.
7
0
0
1
10
Комментарии (52)