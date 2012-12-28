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850
55 минут назад
52

В Липецкой области появятся министры

С 1 января в правительстве области появятся должности министров. Нововведение правительство объясняет приведением регионального законодательства в соответствие с федеральным.  

На ближайшую сессию Липецкого областного Совета депутатов региональное правительство собирается вынести законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Липецкой области в сфере государственной гражданской службы и касающиеся лиц, замещающих государственные должности Липецкой области».

Законопроектом вводятся должности министра, первого заместителя министра, заместителя министра, заместителя министра — начальника управления, заместителя начальника управления в министерстве, начальника отдела в министерстве, заместителя начальника отдела в министерстве.

Министрами станут нынешние начальники управлений.

В пояснительной записке к проекту уточняется, что поправки обусловлены необходимостью приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным.

Если сессия одобрит законопроект, министерства в правительстве Липецкой области появится 1 января 2025 года.
правительство области
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Комментарии (52)

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Как гость
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Сначала новые
Ха-ха
2 минуты назад
Область с гулькин нос, зато теперь с министрами
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в очередной раз
3 минуты назад
убеждаюсь ,как правы были коммунисты в 1917 году.
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3 минуты назад
Министры приколисты
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Житель
4 минуты назад
Во жизнь ! Малина ! Хочу халву ем хочу пряники !
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сухарь
10 минут назад
А че прикольно.Яж менистр .звучит гордо.так дурь .видел я этих менистров.смешная новость.
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ГОСТЬ53
11 минут назад
Маразм.А что-нибудь к лучшему-то изменится?
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Клейменов
9 минут назад
Да, оклады
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Такой Карлсон
12 минут назад
Пять раз прочитал названия должностей, чтобы понять. Не хватает "первого министра в заместителе отдела" для полного перебора слов в случайном порядке
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ГОСТЬ53
13 минут назад
Чем хороша управленческая система, где специально не задаются никакие нормы? Всем! Живи как живётся и виновных за провалы нет. Как и провалов. Просто новости, которые быстро забываются и затираются другими новостями…
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Мистер Твистер
14 минут назад
Сенаторы, думские бояре, омбудсмены, парламент, спикер, министр - чего только нет!
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шурик
15 минут назад
вспоминается фильм Операция Ы...в какой у нас палате Наполеон?
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