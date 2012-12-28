В «Университетском» стреляли в полицейских

Предположительно, стрельба велась из травматического оружия.

9 декабря около 20:50 в «Университетском» стреляли. Конфликт произошёл на улице Бехтеева, где до этого сошлись две группы молодых людей и, судя по всему, они выясняли отношения.По данным GOROD48, на улицу Бехтеева для отработки происшествия прибыла опергруппа. По двум одетым в штатское сотрудникам полиции открыли огонь, предположительно, из травматического оружия. Как минимум один был ранен.Происшествием занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность», санкции этой статьи — до пожизненного лишения свободы.