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Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
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Прокуратура проверит жалобу на семейственность в сборе информации о покойниках в Добровском районе
Происшествия
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26 минут назад
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В «Университетском» стреляли в полицейских
Предположительно, стрельба велась из травматического оружия.
По данным GOROD48, на улицу Бехтеева для отработки происшествия прибыла опергруппа. По двум одетым в штатское сотрудникам полиции открыли огонь, предположительно, из травматического оружия. Как минимум один был ранен.
Происшествием занимается отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность», санкции этой статьи — до пожизненного лишения свободы.
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