Ревнивец выстрелил в пах сопернику: дело о разборках у дома №56 на улице Стаханова передано в суд
Мать семерых детей получила 1 год 7 месяцев колонии за покушение на кражу продуктов из магазина
Пенсионерка варила пельмени и заснула: женщину без сознания вынес из задымлённой квартиры фельдшер скорой помощи
Объявлены торги на строительство лестницы в Каменном логу: ее должны привести в порядок к 1 августа
Общество
171
17 минут назад
На улице Ударников продолжается коммунальный коллапс
С началом зимы огромная лужа превратилась в наросты льда. Жители Сырского Рудника боятся, что не смогут пользоваться дорогой.
«Снова коммунальный коллапс на Ударников, 38в! Это то, что летом я снимал, и никто ничего не стал делать. Это еще не зима. Смотрите, как тут пытаются машины ездить. Это засада, здесь вообще скоро проехать невозможно будет! Ударников 38в никто на это внимания не обращает! Вот машина наконец-то вырвалась из плена!», — слышен голос за кадром.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что на улице Ударников произошла утечка из сетей водоснабжения.
«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели», — сообщили в энергокомпании, добавив, что водоканал уже устранял порыв, о котором мы рассказывали в сентябре.
Добавим, что проблема порывов на улице Ударников хроническая. Об огромной луже мы сообщали и два года назад.
0
0
0
0
1
Комментарии