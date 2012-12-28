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171
17 минут назад

На улице Ударников продолжается коммунальный коллапс

С началом зимы огромная лужа превратилась в наросты льда. Жители Сырского Рудника боятся, что не смогут пользоваться дорогой.

Лужа на улице Ударников, о которой GOROD48 рассказывал два месяца назад, с началом холодов обледенела и превратилась в непреодолимое препятствие. Вчера один из жителей Сырского Рудника рассказал нам, что повредил автомобиль, а сегодня другой житель района прислала видео, из которого понятны масштабы бедствия.

«Снова коммунальный коллапс на Ударников, 38в! Это то, что летом я снимал, и никто ничего не стал делать. Это еще не зима. Смотрите, как тут пытаются машины ездить. Это засада, здесь вообще скоро проехать невозможно будет! Ударников 38в никто на это внимания не обращает! Вот машина наконец-то вырвалась из плена!», — слышен голос за кадром.

В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, что на улице Ударников произошла утечка из сетей водоснабжения.

«С учетом наличия нештатных ситуаций на сетях, требующих незамедлительного реагирования, устранить утечку планируется до конца недели», — сообщили в энергокомпании, добавив, что водоканал уже устранял порыв, о котором мы рассказывали в сентябре.

Добавим, что проблема порывов на улице Ударников хроническая. Об огромной луже мы сообщали и два года назад.
потоп
улица Ударников
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