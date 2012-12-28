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465
57 минут назад
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Липчан перевозят новогодние автобусы

В «Липецких автобусных линиях» украсили к празднику три машины.

Сегодня в рейсы вышли два новогодних автобуса в Липецке и один в Ельце. Предприятие «Липецкие автобусные линии» второй год подряд украшает машины гирляндами, снежинками и маленькими елочками. А водители надевают колпаки Дедов Морозов.





— Настроение новогоднее, видите, колпак надел! — смеется водитель Виталий Кудаев.

В Липецке праздничные автобусы вышли на маршруты № 102 и 137. Но в другие дни маршруты будут менять.

— Постараемся охватить максимальное количество маршрутов, которые обслуживаются нашей компанией для того, чтобы наши пассажиры почувствовали приближение Нового года, — рассказала финансовый директор АО «ЛАЛ» Юлия Полоскина.

Пассажиры первого рейса были приятно удивлены праздничным убранством.

— Все красиво, идеально, празднично весело!

— Сразу поднялось настроение! Спасибо водителю! Если бы все автобусы так были наряжены, очень приятно. А я представляю, как детям интересно! Побольше радости хочется!

Кстати, психологи уверяют, яркие краски помогают справиться с зимней хандрой. Переливающийся разноцветными огоньками праздничный автобус — сейчас самое то.
Новый год
автобусы
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Комментарии (4)

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Никита Монахов
18 минут назад
Помню времена, когда на 102-м маршруте с крыш во время дождя всё лилось на сиденья, и 402-ю маршрутку, которая проезжала мимо остановки, если мест не было. Сейчас улучшения налицо за 3 года ни разу мой рейс не сошел с линии. Сразу видно, что маршрут в нужных руках спасибо водителям и перевозчику.
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Елена Погорелова
38 минут назад
Вчера ехали в новогоднем 330-ом маршруте, супер.
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Катюшка
43 минуты назад
В городских автобусах,можно хотя бы окна мыть,ничего не видно.
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Близкий
49 минут назад
Супер, хороший проект настроение людям но главное что бы автобусы ходили по графику а не как 11 маршрут хочу ежу хочу нет.
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