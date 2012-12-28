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Общество
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57 минут назад
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Липчан перевозят новогодние автобусы
В «Липецких автобусных линиях» украсили к празднику три машины.
— Настроение новогоднее, видите, колпак надел! — смеется водитель Виталий Кудаев.
В Липецке праздничные автобусы вышли на маршруты № 102 и 137. Но в другие дни маршруты будут менять.
— Постараемся охватить максимальное количество маршрутов, которые обслуживаются нашей компанией для того, чтобы наши пассажиры почувствовали приближение Нового года, — рассказала финансовый директор АО «ЛАЛ» Юлия Полоскина.
Пассажиры первого рейса были приятно удивлены праздничным убранством.
— Все красиво, идеально, празднично весело!
— Сразу поднялось настроение! Спасибо водителю! Если бы все автобусы так были наряжены, очень приятно. А я представляю, как детям интересно! Побольше радости хочется!
Кстати, психологи уверяют, яркие краски помогают справиться с зимней хандрой. Переливающийся разноцветными огоньками праздничный автобус — сейчас самое то.
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