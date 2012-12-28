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Общество
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39 минут назад
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Платные парковки уже принесли в бюджет Липецка 14 миллионов рублей
Шесть миллионов из них — штрафы за бесплатную стоянку.
Планами мэрии предусмотрено поднять тариф за парковку, который сейчас составляет 34 рубля за час стоянки, до 39 рублей. Но случится это не 1 января: повышение тарифа в мэрии увязали с повышением цены проезда в городском пассажирском транспорте, который составляет наличными 34 рублей и 29 рублей — по карте. Но, как выяснил GOROD48 в областном управлении потребрынка и тарифов, никто из городских перевозчиков (ни частники, ни МУП «Липецкпассажиртранс») в ведомство с заявлением на повышение оплаты проезда пока не обращался.
Как сообщал GOROD48 ранее, в мэрии планируют расширить и платную парковочную зону. В постоянно уточняемом списке — еще порядка 30 улиц. С датой расширения платного парковочного пространства в администрации города также пока не определились. Главная причина — необходимость подготовить к этому дороги, включающая их соответствующую разметку, оборудование средствами фотовидеофиксации и знаками. Сделать это зимой нельзя. Так что, возможно, к этому вопросу в муниципалитете вернутся весной.
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