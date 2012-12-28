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Общество
204
39 минут назад
4

Платные парковки уже принесли в бюджет Липецка 14 миллионов рублей

Шесть миллионов из них — штрафы за бесплатную стоянку.

По состоянию на 1 декабря платные парковки, действующие с 1 мая, уже принесли в бюджет Липецка 14 миллионов рублей. Из них восемь миллионов — плата водителей, а шесть — штрафы за неоплаченную стоянку.

Планами мэрии предусмотрено поднять тариф за парковку, который сейчас составляет 34 рубля за час стоянки, до 39 рублей. Но случится это не 1 января: повышение тарифа в мэрии увязали с повышением цены проезда в городском пассажирском транспорте, который составляет наличными 34 рублей и 29 рублей — по карте. Но, как выяснил GOROD48 в областном управлении потребрынка и тарифов, никто из городских перевозчиков (ни частники, ни МУП «Липецкпассажиртранс») в ведомство с заявлением на повышение оплаты проезда пока не обращался.

Как сообщал GOROD48 ранее, в мэрии планируют расширить и платную парковочную зону. В постоянно уточняемом списке — еще порядка 30 улиц. С датой расширения платного парковочного пространства в администрации города также пока не определились. Главная причина — необходимость подготовить к этому дороги, включающая их соответствующую разметку, оборудование средствами фотовидеофиксации и знаками. Сделать это зимой нельзя. Так что, возможно, к этому вопросу в муниципалитете вернутся весной.
парковка
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Житель
30 минут назад
не дороги готовить надо , а голову! 1. 2/3 выписанных штрафов не законна. или выписали льготной категории или постановление с нарушением. 2. оформить льготную парковку для жителей дома - или не возможно или через одно место. - сначала с нормативной базой разберитесь !! прежде чем расширять зоны!!
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Вася
34 минуты назад
Людям житья не даёте везде пытаются ободрать
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Павел
35 минут назад
Расширить зону платных парковок, а деньги можно направить на ремонт разбитых стекол на остановках и их мытье. Посмотрите на ост. Сырская Школа и ул. Ленина — остановки чернее ночи, как установили так и не мылись так же все ост по ул.Минской не мылись видимо не разу.
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Еще чево
29 минут назад
Деньги для будущих менистров и иже с ними.Аминь.
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