Из-под лежащего камня вода течет

И уже давно.

Во дворе дома № 13 по улице Белана течет вода. Кто-то из местных жителей заткнул фонтанчик камнем, но не помогло,«Может, вы поможете с такой бедой?!», — попросила GOROD48 Елена Пономарева.Судя по фотографиям Елены, во дворе натекло уже небольшое озеро, чтобы его переходить, местные жители накидали подручных материалов.В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, сети водоснабжения у дома № 13 по улице Белана внесены в план ремонтных работ.«Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города», — добавили в энергокомпании.