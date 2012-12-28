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Общество
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48 минут назад
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Из-под лежащего камня вода течет
И уже давно.
«Может, вы поможете с такой бедой?!», — попросила GOROD48 Елена Пономарева.
Судя по фотографиям Елены, во дворе натекло уже небольшое озеро, чтобы его переходить, местные жители накидали подручных материалов.
В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, сети водоснабжения у дома № 13 по улице Белана внесены в план ремонтных работ.
«Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города», — добавили в энергокомпании.
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