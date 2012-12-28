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271
48 минут назад
1

Из-под лежащего камня вода течет

И уже давно.

Во дворе дома № 13 по улице Белана течет вода. Кто-то из местных жителей заткнул фонтанчик камнем, но не помогло,

«Может, вы поможете с такой бедой?!», — попросила GOROD48 Елена Пономарева.

Судя по фотографиям Елены, во дворе натекло уже небольшое озеро, чтобы его переходить, местные жители накидали подручных материалов.





В пресс-службе «РВК-Липецк» GOROD48 сообщили, сети водоснабжения у дома № 13 по улице Белана внесены в план ремонтных работ.

«Информация о проведении ремонтных работ, адресах, попадающих под ограничение водоснабжения, и точках подвоза воды будет заранее доведена до жителей города», — добавили в энергокомпании.
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Комментарии (1)

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23 минуты назад
Ды это же ЧУДО, срочно воду набирайте, пока не перестала источать. Умывайтесь на ночь и утром для вразумения о благодати живой в помыслах и благочестии в делах.
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