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Говорит Липецк
721
51 минуту назад
13

Стоит ли продлить время продажи алкоголя?

Жители Хлевенского района ездят за спиртным в Воронежскую область, где его продают до 11 вечера. Мы поинтересовались у липчан, а стоит ли у нас продлить время продажи алкоголя?

С небольшим перевесом участники нашего опроса высказались за действующее ограничение — до 21:00. Основным аргументом тех, кто выступал за продление времени продажи был — кто хочет напиться, напьется. А так хотя бы налоги пойдут государству. Один из липчан не мог понять, почему действует запрет на продажу алкоголя в определенные дни, он же не пионер!

Напомним, федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» время продажи спиртного установлено с 08:00 до 23:00.

В 27-ми регионах страны алкоголь продают именно по такому графику. В Республике Коми, Курской, Рязанской, Сахалинской областях алкоголь продают до десяти вечера, во Владимирской и Ивановской областях, также как и в Липецкой, до 21:00. В Ленинградской и Новосибирской областях — с 09:00 до 22:00. На Алтае, в Кабардино-Балкарии и Крыму — с 10:00 до 23:00, в Санкт-Петербурге и Еврейской автономной области — 11:00 до с 21:00. В Чечне крепкий алкоголь можно купить только с 08:00 до 10:00. Продажа пива и слабоалкогольных напитков разрешена с 08:00 до 23:00.
Говорит Липецк
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Комментарии (13)

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Как гость
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Игорь
4 минуты назад
Алкоголь нужно продавать круглосуточно, тогда меньше пить будут!
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Игорь
7 минут назад
Не позорьте липецк глупыми вопросами! Для чего!
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Скажите
12 минут назад
А где его качественный купить,в магазинах отрава.
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Гость
15 минут назад
"Один из липчан не мог понять, почему действует запрет на продажу алкоголя в определенные дни" Да многие не понимают этой клоунады, так как Бархат, который продает и крепкий алкоголь, работает в штатном режиме, плюс куча наливаек, для которых этот запрет Филькина грамота)
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Не
19 минут назад
будете продавать вы другие будут и это будут уже не государственные магазины Так что круглосуточная продажа из официальных источников это правильное решение и принесет хоть какую то копеечку в бюджет
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Рррр
24 минуты назад
Вопрос не актуален. Алкоголь нужно из магазинов выкинуть на край города. Это. яддд
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а
13 минут назад
то что ты жрешь-не яд? даже в кефире есть промилле, а если переборщить с кофе-увидишь свет в конце тоннеля. так что не надо показывать публично свою тупость
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Пивное лобби
26 минут назад
Такой режим ограничений действует, чтобы алкашей в "точки притяжения" загонять. Законы под бархат пишутся
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Алко
29 минут назад
Разрушитель всего!
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Мнение
35 минут назад
Нет
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Qwerty
37 минут назад
Продавать алкоголь надо круглосуточно. Тот кто говорит что запретить он с головой не дружит. Всё ограничения вызывают спекуляции.
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