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Говорит Липецк
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51 минуту назад
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Стоит ли продлить время продажи алкоголя?
Жители Хлевенского района ездят за спиртным в Воронежскую область, где его продают до 11 вечера. Мы поинтересовались у липчан, а стоит ли у нас продлить время продажи алкоголя?
Напомним, федеральным законом «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» время продажи спиртного установлено с 08:00 до 23:00.
В 27-ми регионах страны алкоголь продают именно по такому графику. В Республике Коми, Курской, Рязанской, Сахалинской областях алкоголь продают до десяти вечера, во Владимирской и Ивановской областях, также как и в Липецкой, до 21:00. В Ленинградской и Новосибирской областях — с 09:00 до 22:00. На Алтае, в Кабардино-Балкарии и Крыму — с 10:00 до 23:00, в Санкт-Петербурге и Еврейской автономной области — 11:00 до с 21:00. В Чечне крепкий алкоголь можно купить только с 08:00 до 10:00. Продажа пива и слабоалкогольных напитков разрешена с 08:00 до 23:00.
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