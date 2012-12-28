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сегодня, 13:47
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Стрельбу в оперативников записали камеры наблюдения

Сегодня 23-летнему и 24-летнему задержанным будут избирать меру пресечения на время следствия.

Камеры уличного наблюдения района «Университетский» записали стрельбу в полицейских, погоню за стрелявшими и последующее задержание. Все события развернулись 9 декабря с 20:49 до 21:12 на улице Бехтеева, 5.  Двое оперативников: 36-ти и 26 лет с ранениями головы и тела госпитализированы. У одного — травма очень серьёзная, сильно повреждён нос.

По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, находившаяся у подъезда компания мужчин произвела в представившихся им полицейских более восьми выстрелов из травматического пистолета с близкого расстояния. Первые выстрелы были сделаны практически в упор во время разговора — стрелявший находился на расстоянии не более полутора метров от полицейского в штатском. Второй оперативник успел среагировать, когда огонь перенесли на него, он присел, сгруппировался и закрыл руками голову.

Сразу после этого группа молодых людей начинает убегать, а оперативники — их догонять. При этом во время погони один молодой человек продолжает направлять пистолет в сторону полицейского, но потом всё же пускается в бег.

Свидетельницей этих разборок становится женщина с коляской. Напуганная, она убегает. Потом двое оперативников задерживают одного участника перестрелки, третий полицейский вызывает подмогу. В 21:11 прибывает подкрепление, задержанного погружают в машину полиции. Пытавшихся скрыться злоумышленников доставили в региональный СК России для проведения следственных действий.

Сегодня во второй половине дня Советский районный суд Липецка будет избирать двоим стрелявшим меру пресечения на время следствия. Им 23 и 24 года. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по тяжкой статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность», санкции этой статьи — безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.

Стрелявшие ранее судимы. По данным GOROD48, 23-летний задержанный отбывал срок за разбой и освободился только в 2023 году.

24-летний парень в 2023 году получил условный срок по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Это наказание еще не отбыто. 
стрельба
конфликт
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Комментарии (8)

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Сначала новые
Петрович
29 минут назад
На С В О скоро бесстрашие своё должны показать.
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Дав
31 минуту назад
Жаль,молодые совсем
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да
35 минут назад
Что то полицейские неотличимы от братков - тоже с Адидас и трико
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Петрович
36 минут назад
На СВО скоро бесстрашие своё должны показать.
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Полковник Кольт
38 минут назад
Стволы у судимых, прикольно чё... Наверное, справки и разрешения есть у них.
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А шо
46 минут назад
Сейчас поругают их,посидят под домашним арестом,а потом возьмут к себе на стажировку.
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А шо
47 минут назад
Сейчас поругают их,посидят под домашним арестом,а потом возьмут к себе на стажировку.
Ответить
. житель
52 минуты назад
Закрыть Лет на десять будет нормально.
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