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Происшествия
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сегодня, 13:47
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Стрельбу в оперативников записали камеры наблюдения
Сегодня 23-летнему и 24-летнему задержанным будут избирать меру пресечения на время следствия.
По данным пресс-службы СУ СК России по Липецкой области, находившаяся у подъезда компания мужчин произвела в представившихся им полицейских более восьми выстрелов из травматического пистолета с близкого расстояния. Первые выстрелы были сделаны практически в упор во время разговора — стрелявший находился на расстоянии не более полутора метров от полицейского в штатском. Второй оперативник успел среагировать, когда огонь перенесли на него, он присел, сгруппировался и закрыл руками голову.
Сразу после этого группа молодых людей начинает убегать, а оперативники — их догонять. При этом во время погони один молодой человек продолжает направлять пистолет в сторону полицейского, но потом всё же пускается в бег.
Свидетельницей этих разборок становится женщина с коляской. Напуганная, она убегает. Потом двое оперативников задерживают одного участника перестрелки, третий полицейский вызывает подмогу. В 21:11 прибывает подкрепление, задержанного погружают в машину полиции. Пытавшихся скрыться злоумышленников доставили в региональный СК России для проведения следственных действий.
Сегодня во второй половине дня Советский районный суд Липецка будет избирать двоим стрелявшим меру пресечения на время следствия. Им 23 и 24 года. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по тяжкой статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности либо из мести за такую деятельность», санкции этой статьи — безальтернативное наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного срока.
Стрелявшие ранее судимы. По данным GOROD48, 23-летний задержанный отбывал срок за разбой и освободился только в 2023 году.
24-летний парень в 2023 году получил условный срок по пункту «з» части второй статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия». Это наказание еще не отбыто.
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