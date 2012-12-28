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Общество
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сегодня, 11:40
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На улице Свиридова запретят остановку транспорта
Красные «кресты» уже расставили на улицах Белана и Стаханова.
— Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственной уборки проезжей части знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку, появятся не только на улице Свиридова. Такие же ограничения на днях стали действовать на отрезке улицы Стаханова от Свиридова до Воронежского шоссе. А вот на улице Белана на участке от Стаханова до Меркулова парковаться нельзя с 08:00 до 17:00, — сообщили GOROD48 в мэрии.
Мэрия собирается ввести такие и на других улицах: в новом году знаки 3.27 появится на улицах Доватора, Марины Расковой и Петра Смородина, проспектах 60-летия СССР и Победы, а также участках улиц Смургиса, Водопьянова, Неделина,
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