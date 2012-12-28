На улице Свиридова запретят остановку транспорта

Красные «кресты» уже расставили на улицах Белана и Стаханова.

Улица Свиридова давно стала местом парковки грузовиков и фур. Это осложняет дорожную обстановку, а прошлогодней зимой не давало чистить дорогу от снега, что сузило ее до одной полосы. После жалоб жителей 28-го м 29-го микрорайонов, микрорайонов «Европейский» и «Победа» департамент дорожного хозяйства и благоустройства решил запретить парковку.— Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственной уборки проезжей части знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку, появятся не только на улице Свиридова. Такие же ограничения на днях стали действовать на отрезке улицы Стаханова от Свиридова до Воронежского шоссе. А вот на улице Белана на участке от Стаханова до Меркулова парковаться нельзя с 08:00 до 17:00, — сообщили GOROD48 в мэрии.Мэрия собирается ввести такие и на других улицах: в новом году знаки 3.27 появится на улицах Доватора, Марины Расковой и Петра Смородина, проспектах 60-летия СССР и Победы, а также участках улиц Смургиса, Водопьянова, Неделина,