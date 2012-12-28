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сегодня, 11:40
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На улице Свиридова запретят остановку транспорта

Красные «кресты» уже расставили на улицах Белана и Стаханова.

Улица Свиридова давно стала местом парковки грузовиков и фур. Это осложняет дорожную обстановку, а прошлогодней зимой не давало чистить дорогу от снега, что сузило ее до одной полосы. После жалоб жителей 28-го м 29-го микрорайонов, микрорайонов «Европейский» и «Победа» департамент дорожного хозяйства и благоустройства решил запретить парковку.

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— Для повышения безопасности дорожного движения и обеспечения беспрепятственной уборки проезжей части знаки 3.27, запрещающие остановку и стоянку, появятся не только на улице Свиридова. Такие же ограничения на днях стали действовать на отрезке улицы Стаханова от Свиридова до Воронежского шоссе. А вот на улице Белана на участке от Стаханова до Меркулова парковаться нельзя с 08:00 до 17:00, — сообщили GOROD48 в мэрии.

Мэрия собирается ввести такие и на других улицах: в новом году знаки 3.27 появится на улицах Доватора, Марины Расковой и Петра Смородина, проспектах 60-летия СССР и Победы, а также участках улиц Смургиса, Водопьянова, Неделина,
парковка
правила дорожного движения
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Комментарии (11)

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Как гость
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12 минут назад
на Европейском ПЛАТНУЮ парковку! Полтинник в час и мест будет навалом
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Цыганский барон
31 минуту назад
На Белана между Меркулова и Стаханова стоят: Кран, Самосвал, Тягач с полуприцепом, несколько газелей. Это не место для стоянки коммерческого транспорта, а порядок навести некому, да Господин Ченцов ? на должность поставили, а работать не научили .
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САША
20 минут назад
Он как свадебный генерал- назначили, на должность, посадили, з/пл получает, а делать - пшик...у него полномочий нет, видимо... Один губер везде светится... Хоть как то... один за всех...
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Гость
35 минут назад
Оказывается, фуры мешали в прошлом году снег чистить!!! Ну все, после установки знаков, ждем этой зимой чистую дорогу???!!
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КУЗЯ
22 минуты назад
А вот и посмотрим... Но стоящие и день, и ночь большегрузы на проезжей части дорог задолбали - реально не видно из-за них...
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Владимир.
48 минут назад
Вообще парковку запретить, особенно чиновникам.
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Гость
49 минут назад
Так грузовики там как стояли, так и стоят, им на знак все равно, их не эвакуируют. А вот легковые как раз эвакуируют. Парковаться вообще на Европейском негде.
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Гость
54 минуты назад
Советская, Первомайская останутся без знаков?
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Депутат
57 минут назад
Долой дальнобой! Ишь, на халяву пригрелись! Под ними песок ещё пятилетней давности убрать не возможно
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Игорь
сегодня, 11:54
Вообще нужно запретить парковку на кольцах!
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ОГПУ
сегодня, 11:48
Одобрямс!!!!!
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