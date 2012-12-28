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сегодня, 12:55
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«Как так, три миллиона на весь год на музыкальные инструменты?!»

Липецкий горсовет в первом чтении принял бюджет-2025.

Сегодня сессия Липецкого горсовета обсудила в первом чтении бюджет на следующий год.

Председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова была краткой, ведь на прошлой и позапрошлой неделях она в деталях рассказала о бюджете-2025 членам всех постоянных депутатских комиссиях, поэтому даже самые ленивые из них, пропускающие заседания, смогли досконально изучить этот документ.

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Из-за недавнего поступления в городскую казну из федеральной 1,7 млрд рублей параметры проекта бюджета-2025 по доходам составили 20,3 млрд рублей, по расходам — до 20,8 миллиардов (дефицит бюджета прогнозируется в размере 530,6 млн рублей — на 338 миллионов больше, чем в этом году).

Собственные доходы муниципалитета вырастут на 6,8% по сравнению с показателями этого года за счет роста поступлений от НДФЛ. Также власти намерены получить за счет останавливающихся в гостиницах гостей города 33 млн рублей нового налога — туристического. Дополнительные средства планируется направить, в том числе, на финансирование новой программы — капитального ремонта детских садов. На нее запланировано 60,4 млн рублей. Среди других расходов — 713,9 млн рублей, которые мэрия как концедент передаст концессионеру, компании «Мовиста», на модернизацию трамвайных путей, 355 миллионов — на капремонт школ, 200 миллионов — на бесплатное горячее питание учеников начальных классов, 138,1 миллиона — на благоустройство общественных пространств. Городу предстоит и еще одна трата — 80 миллионов рублей в месяц, или более миллиарда в год на муниципальную выплату тем, кто подпишет контракт с Минобороны для участия в СВО.

Как обычно, больше всего расходов, 70,3%, в следующем году придется на социально-культурную сферу — 13,5 млрд рублей. На транспорт и дорожное хозяйство направят 2,4 миллиарда, на ЖКХ и благоустройство — 1,2 миллиарда рублей. Так как правительство РФ переверстало национальные проекты, Липецк в следующем году будет участвовать в двух из них: «Инфраструктура для жизни» и «Молодежь и дети». На из реализацию муниципальный бюджет получил 1,2 млрд рублей. Они пойдут на ремонт дорог и на продолжение капремонтов школ: 4-й, 5-й, 6-й, 51-й и 70-й.

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— Досуговому центру в моем округе нужен миллион рублей на музыкальное оборудование и на музыкальные инструменты. Нам его не дали. А в департаменту культуры я выяснила, что на все социальные учреждения Липецка выделены три миллиона. Как так, три миллиона на весь год на музыкальные инструменты?! — возмутилась депутат Евдокия Бычкова.

Татьяна Григорова успокоила экспрессивного депутата, заявив, что мэрия ожидает транша из федерального бюджета как раз на обеспечение объектов культуры необходимым инвентарем.

Так называемый «бюджет развития» составит 338,3 млн рублей — почти на миллиард рублей меньше, чем в этом году из-за приказавшей долго жить федеральной программы «Стимул», по которой строили новые коммунальные сети и инфраструктуру в районе Тракторного и микрорайоне «Взлетный». В следующем году у 47-й школы на улице Космонавтов построят «умную» спортплощадку за 73,1 млн рублей, переложат заново мост на улице Октябрьской за 70 миллионов, заменят электросети в садоводстве «Дачный-5», реконструируют сети теплоснабжения для детской областной больницы и регионального перинатального центра, построят новую блочно-модульную котельную на улице Механизаторов. На ремонт и содержание городских дорог потратят 1,5 млрд рублей, на благоустройство 29 общественных пространств — 68 млн рублей, на обновление 27 дворов по программе «Мой двор» — 125,8 миллиона…

— Почему так мало? — изумился депутат Андрей Выжанов. — Ведь этом и в прошлом году бюджет программы «Мой двор» составлял 180 миллионов рублей, по 5 миллионов на каждый из 36 округов?

Татьяна Григорова ответила, что 125 миллионов — это деньги городского бюджета. А недостающую разницу в размере 55 миллионов Липецк предполагает получить из регионального бюджета. «Эти средства нам должны дать в феврале-марте».

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Денег не хватает не только на это. Так, несмотря на то, что расходы на уборку и содержание города выросли в бюджете-2025 по сравнению с затратами этого года (на финансирование муниципального задания по уборке Липецка на 41,2%, на ремонт дорог — на 38,2%, на содержание ливневой канализации — на 9,7%, на снос сухих и аварийных деревьев — на 29,1%), Счетная палата в своем резюме отметила, что этого мало. При потребности муниципалитета в 3,9 миллиарда рублей на ремонт и содержание дорог со всей их инфраструктурой в бюджете-2025 на это выделены 1,5 миллиарда. На уборку города по муниципальному заданию требуются 905 млн рублей, но пока есть 436 миллионов. На содержание остановочных павильонов нужны 10,1 млн рублей, а имеются лишь 2,7 миллиона. На обслуживание сети ливневой канализации необходимо 29,3 млн рублей, но до МБУ «Управление благоустройства Липецка» доведены лишь 12,4 миллиона. Хуже всего обстоят дела с финансированием озеленения города: при потребности в полмиллиарда рублей на него выделено пока что 150 миллионов.

— В Липецке с большой скоростью продолжается деградация коммунальных сетей. Мое пожелание — больше уделять внимания сфере ЖКХ, — сказал депутат Андрей Иголкин.

В 2025 году размер муниципального долга вырастет до 2,5 млрд рублей. На его обслуживание потратят 65,3 миллиона. И городская администрация будет вынужденно продолжать практику заимствований. Ранее председатель департамента финансов заявила, что мэрия будет искать, где занять 150 млн рублей. В этот раз она на этот счет деликатно промолчала.

Депутат Светлана Бессонова сообщила о результатах публичных слушаний на проект бюджета-2025. От горожан поступило к нему 177 предложений, на четверть больше, чем на бюджет этого года осенью прошлого. Оргкомитет слушаний рекомендовал мэрии принять во внимание всего 54 из них.
бюджет-2025
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Комментарии (2)

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Сначала новые
однако
4 минуты назад
саботаж полнейший.один говорит все для детей и рождаемость -демографию. увеличить.а на местах барьеры ставят.лебедь рак и щука.
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Барабан с палочками
сегодня, 13:07
Где брать? А из карманов налогоплательщика. У нас одни олигархи неприкасаемы и говорить о них не принято
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