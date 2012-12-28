Прохожие спасли заснувшего на улице липчанина, но руки он успел обморозить

47-летнему мужчине диагностировали обморожения рук второй и третьей степеней.

Накануне около полуночи на улице Московской прохожие нашли лежащего на асфальте мужчину и вызвали скорую помощь. С диагнозом обморожение рук неотложка доставила мужчину в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол».Мужчине — 47 лет, сам он живёт на улице Катукова. 9 декабря он изрядно выпил и не дошёл до дома, уснув на улице. Перчаток у него не было — в результате липчанину диагностировали обморожения второй и третьей степеней. Мужчине повезло: его вовремя заметили, поэтому пальцы ему спасут.Врачи напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду и просят быть неравнодушными, если вы заметили на улице людей в бессознательном состоянии.