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Здоровье
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38 минут назад
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Прохожие спасли заснувшего на улице липчанина, но руки он успел обморозить
47-летнему мужчине диагностировали обморожения рук второй и третьей степеней.
Мужчине — 47 лет, сам он живёт на улице Катукова. 9 декабря он изрядно выпил и не дошёл до дома, уснув на улице. Перчаток у него не было — в результате липчанину диагностировали обморожения второй и третьей степеней. Мужчине повезло: его вовремя заметили, поэтому пальцы ему спасут.
Врачи напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду и просят быть неравнодушными, если вы заметили на улице людей в бессознательном состоянии.
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