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373
38 минут назад
5

Прохожие спасли заснувшего на улице липчанина, но руки он успел обморозить

47-летнему мужчине диагностировали обморожения рук второй и третьей степеней.

Накануне около полуночи на улице Московской прохожие нашли лежащего на асфальте мужчину и вызвали скорую помощь. С диагнозом обморожение рук неотложка доставила мужчину в Липецкую городскую больницу №3 «Свободный сокол».

Мужчине — 47 лет, сам он живёт на улице Катукова. 9 декабря он изрядно выпил и не дошёл до дома, уснув на улице. Перчаток у него не было — в результате липчанину диагностировали обморожения второй и третьей степеней. Мужчине повезло: его вовремя заметили, поэтому пальцы ему спасут.

Врачи напоминают об опасности употребления алкоголя в морозную погоду и просят быть неравнодушными, если вы заметили на улице людей в бессознательном состоянии.
обморожение
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Комментарии (5)

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Сначала новые
Патриот
6 минут назад
Надо знать-с кем пить, где, когда и сколько.
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Буквоед
11 минут назад
Не выпил,а напился,ужрался,перепил,залил глаза,пропил мозги...продолжите сами...
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И зачам он
13 минут назад
Такой нужен, естественный отбор в действии
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Внушаемый
16 минут назад
Горбачев ввел сухой закон- плохо ! Продают на каждом шагу-тоже плохо ! Другими словами ,запрещали пить -плохо,разрешают- тоже ниего хорошего !Алколизм- это страшная болезнь ,но приносит большую прибыль, как и бензин !
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47 лет
22 минуты назад
а ума нет.
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