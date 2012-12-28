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318
35 минут назад
4

От новой реки на 50 лет НЛМК открестились в «РВК Липецк» и в компании Metro

Из двух колодцев все так же бьет вода и река продолжает увеличиваться.

5 декабря GOROD48 обнаружил на улице 50 лет НЛМК реку, текущую параллельно Воронежу. Ее исток находится на территории супермаркета «Metro»: вода под большим напором текла из двух колодцев.

В «РВК-Липецк» 5 декабря GOROD48 сообщили, что утечка произошла из водопровода, который реконструировался при строительстве «Metro».

«Эти сети не переданы в эксплуатацию «РВК-Липецк», поэтому водоканал не может выполнять на них какие-либо работы».

С запросом мы обратились и в компанию Metro.

«Компания Metro в курсе сложившейся ситуацией с подтоплением в непосредственной близости от нашего торгового центра и очень обеспокоена сложившейся ситуацией. Мы также заинтересованы в скорейшем устранении утечки. Мы находимся в контакте с ресурсоснабжающей организацией для ускорения решения по устранению возникшей аварии на сетях. Обращаем внимание, что данные сети не принадлежат компании Metro. Нами поданы все заявки и обращения, ожидаем от «РВК» сообщения о сроках устранения», — сообщила GOROD48 спикер компании Metro Мария Уткина.

GOROD48 обратился в прокуратуру Липецкой области с просьбой дать оценку ситуации.
утечка воды
порыв водопровода
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Комментарии (4)

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Серега
7 минут назад
Вода льется, а потом жителям манежа платите за ОДН: сколько сами налили, столько и заплатят за новую реку.
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Бабушка
13 минут назад
неужели нельзя разрешить эту проблему, нет хозяина, а его во всем городе нет, а вода утекает.
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Местный
24 минуты назад
Река гусиновка, природу обмануть не получилось. Купались там в детстве
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Анна
25 минут назад
Зашибись!!!!!теперь и летом к Дамбе не подобраться?
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