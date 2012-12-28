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Происшествия
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35 минут назад
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От новой реки на 50 лет НЛМК открестились в «РВК Липецк» и в компании Metro
Из двух колодцев все так же бьет вода и река продолжает увеличиваться.
В «РВК-Липецк» 5 декабря GOROD48 сообщили, что утечка произошла из водопровода, который реконструировался при строительстве «Metro».
«Эти сети не переданы в эксплуатацию «РВК-Липецк», поэтому водоканал не может выполнять на них какие-либо работы».
С запросом мы обратились и в компанию Metro.
«Компания Metro в курсе сложившейся ситуацией с подтоплением в непосредственной близости от нашего торгового центра и очень обеспокоена сложившейся ситуацией. Мы также заинтересованы в скорейшем устранении утечки. Мы находимся в контакте с ресурсоснабжающей организацией для ускорения решения по устранению возникшей аварии на сетях. Обращаем внимание, что данные сети не принадлежат компании Metro. Нами поданы все заявки и обращения, ожидаем от «РВК» сообщения о сроках устранения», — сообщила GOROD48 спикер компании Metro Мария Уткина.
GOROD48 обратился в прокуратуру Липецкой области с просьбой дать оценку ситуации.
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