Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Сегодня в Липецке: на важном участке ограничат движение, кто должен украшать рабочее место – мы сами или работодатель?
Происшествия
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8 минут назад
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Женщина придумала ребенка и получила материнский капитал
Деньги она потратила на участок, а потом пошла за еще одним пособием.
Кроме того, она получила на несуществующего ребенка пособие по уходу. С ноября 2022 по май 2023 года ей перечислили около 180 тысяч рублей.
«Не остановившись на достигнутом, обвиняемая подала заявление на оформление единовременной социальной выплаты в размере более 110 тысяч рублей, назначаемой в связи с рождением ребенка. В связи с неполнотой представленного пакета документов, в получении выплаты ей было отказано», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.
Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.
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