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Общество
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Общество
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87
8 минут назад
1

Женщина придумала ребенка и получила материнский капитал

Деньги она потратила на участок, а потом пошла за еще одним пособием.

Полицейские передали в суд дело 51-летней жительницы Чаплыгинского района, обвиняемой  в мошенничестве при получении пособий и выплат, и покушении на мошенничество. По данным следствия, два года назад женщина купила свидетельство о рождении несуществующего ребенка и оформила материнский капитал на сумму свыше 520 тысяч рублей. Часть выплаты она потратила на земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома, а оставшиеся деньги обналичила и потратила.

Кроме того, она получила на несуществующего ребенка пособие по уходу. С ноября 2022 по май 2023 года ей перечислили около 180 тысяч рублей. 

«Не остановившись на достигнутом, обвиняемая подала заявление на оформление единовременной социальной выплаты в размере более 110 тысяч рублей, назначаемой в связи с рождением ребенка. В связи с неполнотой представленного пакета документов, в получении выплаты ей было отказано», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.

Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

мошенничество
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Комментарии (1)

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Ого
52 секунды назад
Что это за единовременная социальная выплата в размере более 110 тыс рублей ?
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