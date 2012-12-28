Женщина придумала ребенка и получила материнский капитал

Деньги она потратила на участок, а потом пошла за еще одним пособием.



Полицейские передали в суд дело 51-летней жительницы Чаплыгинского района, обвиняемой в мошенничестве при получении пособий и выплат, и покушении на мошенничество. По данным следствия, два года назад женщина купила свидетельство о рождении несуществующего ребенка и оформила материнский капитал на сумму свыше 520 тысяч рублей. Часть выплаты она потратила на земельный участок для дальнейшего строительства жилого дома, а оставшиеся деньги обналичила и потратила.Кроме того, она получила на несуществующего ребенка пособие по уходу. С ноября 2022 по май 2023 года ей перечислили около 180 тысяч рублей.«Не остановившись на достигнутом, обвиняемая подала заявление на оформление единовременной социальной выплаты в размере более 110 тысяч рублей, назначаемой в связи с рождением ребенка. В связи с неполнотой представленного пакета документов, в получении выплаты ей было отказано», — сообщает пресс-служба областного управления МВД.Санкция инкриминируемой женщине статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.