За поцарапанные двери покупатель отсудил почти в четыре раза больше их стоимости

Царапины на дверях он обнаружил при установке, но менять их продавец отказался.

В Липецке суд встал на сторону потребителя в споре с ООО «Электротехническая компания».По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, покупатель купил четыре двери за 21 000 рублей. При доставке товара он осмотрел только одну дверь, и уже перед установкой заметил, что три другие имеют глубокие царапины на торцах.Заменить поцарапанные двери продавец отказался, но в свою очередь направил поставщику дверей претензию о выявлении покупателем недостатков. Но тот сослался на то, что царапины — механическое повреждение вследствие хранения, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ либо иного вмешательства.Тогда покупатель пошел в суд. С продавца он потребовал деньги за двери, неустойку за нарушение сроков удовлетворения своих требований, компенсацию морального вреда и штраф. В результате ему присудили 78 125 рублей, что в 3,7 раза больше заплаченной за двери суммы.