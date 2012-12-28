В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Общество
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вчера, 16:44
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За поцарапанные двери покупатель отсудил почти в четыре раза больше их стоимости
Царапины на дверях он обнаружил при установке, но менять их продавец отказался.
По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, покупатель купил четыре двери за 21 000 рублей. При доставке товара он осмотрел только одну дверь, и уже перед установкой заметил, что три другие имеют глубокие царапины на торцах.
Заменить поцарапанные двери продавец отказался, но в свою очередь направил поставщику дверей претензию о выявлении покупателем недостатков. Но тот сослался на то, что царапины — механическое повреждение вследствие хранения, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ либо иного вмешательства.
Тогда покупатель пошел в суд. С продавца он потребовал деньги за двери, неустойку за нарушение сроков удовлетворения своих требований, компенсацию морального вреда и штраф. В результате ему присудили 78 125 рублей, что в 3,7 раза больше заплаченной за двери суммы.
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