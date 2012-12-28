Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водитель квадроцикла погиб в Задонском районе
Происшествия
Липецкая вечЁрка: атака БПЛА, задержание обнальщиков и 40 погибших от алкоголя
Общество
За поцарапанные двери покупатель отсудил почти в четыре раза больше их стоимости
Общество
На трассе «Липецк — Елец» фура съехала в кювет и перевернулась
Происшествия
За семь ударов ножом — шесть с половиной лет колонии и 800 тысяч рублей
Происшествия
В районах Левого берега, центральной части и Дикого отключат холодную воду
Общество
Дебошир ударил полицейского головой в лицо
Происшествия
В Липецкой области до -8
Погода в Липецке
Бытовое помещение сгорело на Катукова
Происшествия
На окружной перевернулся микроавтобус
Происшествия
Читать все
В Липецке открылись первые ёлочные базары
Общество
На трассе «Липецк — Елец» фура съехала в кювет и перевернулась
Происшествия
В Липецке на трех улицах отключили воду
Общество
Медики «скорой» спасли мужчину с инфарктом
Здоровье
Дебошир ударил полицейского головой в лицо
Происшествия
На окружной перевернулся микроавтобус
Происшествия
В липецком футболе утрата за утратой – умер игрок сильнейшего состава, отец нынешнего главного тренера «Металлурга»
Спорт
Руководителя строительной организации привлекли к ответственности за подложные документы
Происшествия
Бытовое помещение сгорело на Катукова
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
Общество
5241
вчера, 16:44
15

За поцарапанные двери покупатель отсудил почти в четыре раза больше их стоимости

Царапины на дверях он обнаружил при установке, но менять их продавец отказался.

В Липецке суд встал на сторону потребителя в споре с ООО «Электротехническая компания».

По данным Управления Роспотребнадзора по Липецкой области, покупатель купил четыре двери за 21 000 рублей. При доставке товара он осмотрел только одну дверь, и уже перед установкой заметил, что три другие имеют глубокие царапины на торцах.

Заменить поцарапанные двери продавец отказался, но в свою очередь направил поставщику дверей претензию о выявлении покупателем недостатков. Но тот сослался на то, что царапины —  механическое повреждение вследствие хранения, транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ либо иного вмешательства.

Тогда покупатель пошел в суд. С продавца он потребовал деньги за двери, неустойку за нарушение сроков удовлетворения своих требований, компенсацию морального вреда и штраф. В результате ему присудили 78 125 рублей, что в 3,7 раза больше заплаченной за двери суммы.
права потребителей
5
4
1
38
4

Комментарии (15)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
indesit
сегодня, 00:28
Там двери заколдованные. Падают на детей.
Ответить
гостья
вчера, 21:58
Что же это за двери, такие? По такой цене? Картон? и из-за этого судится? Вот время людям девать не куда...хотя нажились...
Ответить
Неравнодушный
сегодня, 09:19
Это можно сейчас. Особенно, когда это двигают сверху.
Ответить
о0о
вчера, 20:10
Название ООО «Электротехническая компания» вводит в заблуждение, так как у нас в городе это магазин Добро Строй.
Ответить
Закон и порядок
вчера, 19:43
Царапина не является дефектом. Она не влияет на потребительские качества двери. Просто истец, видимо, из приближенных к тем, кому надо и поэтому он и выиграл.
Ответить
Житель
вчера, 18:33
Наконец - то видна справедливость. Молодец покупатель. Вот зачем ему платить за испорченный товар?
Ответить
Паша
вчера, 18:08
Да он вымогатель
Ответить
вовочка
вчера, 18:04
Это называется потребительский терроризм.Из за каких то царапин менять все? Сделали бы скидку и норм. Судья не прав.
Ответить
Димочка
вчера, 20:15
Ты себе в квартиру стал бы ободранные двери ставить?
Ответить
1
сегодня, 00:30
Ты себе в квартиру стал бы ободранные двери ставить? А ты бы стал задерживать курьеров с придирчивой распаковкой?
Ответить
2
сегодня, 07:18
А ты бы стал задерживать курьеров с придирчивой распаковкой? Конечно нет, ведь это же примерно то же самое, что купить буханку хлеба.
Ответить
Вот
вчера, 17:58
пример того как нужно поступать с нерадивыми обнаглевшими продавцами
Ответить
Уп
вчера, 19:50
А если грузчики повредили или двери валялись и их задели где он их хранил. Даже допустим он их заказал и ему их привезли, он же их принял его все устроило. Тут скорей покупатель не простой.
Ответить
Захарова
вчера, 22:43
А если грузчики повредили или двери валялись и их задели где он их хранил. Даже допустим он их заказал и ему их привезли, он же их принял его все устроило. Тут скорей покупатель не простой. а то, что магазин не осмотрел их перед приемкой и продажей к работникам магазина претензий нет? Да и если бы это вина покупателя, то вряд-ли начали претензию писать поставщику
Ответить
МЕНДЕЛЬ ДАВИД
вчера, 17:04
ЖАДНОСТЬ ФИРМА ЕЕ И СГУБИЛА
Ответить
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru