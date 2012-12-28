Задействован даже илосос: откачка воды и прочистка ливневки ведется более чем на двух десятках улиц
Неделя 48
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17 минут назад
Там хорошо, где нас нет — плохо, что нас нет там, где хорошо
Итоги недели.
— Тело — без внешних повреждений. По факту его обнаружения началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
Ехали медведи
с балалайками,
иностранцы эти
фейки лайкали
Компания «Квадра» сообщила о разошедшейся по соцсетям фейковой информации: якобы плата за отопление становится фиксированной вне зависимости от температурного режима в доме. Это сообщение энергетики назвали фейком: «Все начисления производятся на основе установленных тарифов и нормативов. Если в доме установлен общедомовой прибор учёта тепловой энергии и управляющая компания вовремя передала показания, начисления производятся только по фактическому потреблению».
С начала отопительного сезона прошло больше месяца. Через неделю наступит календарная зима, а в Липецке — порыв за порывом. Как будто и не было двух летних отключений горячей воды для гидравлических испытаний сетей! В минувший понедельник «Квадра» сообщила, что в центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей. Без тепла и горячей воды остались жители более 60 домов. В четверг — новая авария. «Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов». Это было, между прочим, шестое крупное отключение отопления из-за порывов сетей с начала отопительного сезона. Такого в Липецке еще не было.
Все это, конечно, дико раздражает. Что не смогло не отразится в творчестве наших читателей. Кто-то даже засомневался, с теми ли «квадроберами» борется власть?
— Почему так рано начинаете до зимы подождать не можете? — съязвил Моня.
— В Лондон уезжать надо, поближе к детям болтунов из телевизора, — продолжил тему ЮВП.
— В липецких парках заработала почта Деда Мороза, надо туда жаловаться, если ни губернатор, ни прокуратура не могут навести порядок в «Квадре», — дал дельный совет Sергий.
На этой неделе во время своей прямой линии губернатор Игорь Артамонов раскритиковал энергетиков: «Ресурсоснабжающие организации — «Квадра», «РВК-Липецк» — получат солидные штрафы за нарушение требований при проведении земляных работ», — сказал глава региона.
Наверное, потому у нас такая относительно теплая осень, что в канавах и ямах лежат трубы без изоляции, которые греют воздух. Можно пошутить, что «Квадра» вносит свой посильный вклад в глобальное потепление. Но отчего-то не смешно: на этой неделе городское управление главного смотрителя продолжило выдавать ордера на раскопки. Один из последних, под номером 1236 с начала года энергетикам выдали на ликвидацию порыва теплотрассы у дома на Желябова, 9 со сроком восстановления благоустройства к 13 декабря. Столько ордеров на аварийно-восстановительные работы, как в этом году, мэрия никогда не выдавала!
Как обстоят дела с канавами и ямами в центре города и в микрорайонах, можно прочитать в публикации «Липецк — город сотен раскопок». Почему так? На этот вопрос, не сговариваясь, сотрудники подрядных компаний «Квадры» отвечают одинаково: в Липецке — не сети, а гнилье. Оперативно энергетики успевают лишь перекрыть утечки кипятка и залатать место порыва. Быстро восстанавливать благоустройство на местах раскопок мешает недостаток рабочих рук, несмотря на достойную зарплату в 450 рублей за час работы. Но даже на такой заработок охочих мало. Не удивительно, что на этой неделе руководитель липецкого филиала «Квадры» Алексей Бунеев сказал в облсовете, что ему не хватает четверти подчиненных, чтобы вовремя справляться со взятыми обязательствами. В итоге каждая третья раскопка в Липецке — просроченная.
— Ой, чувствую, зимой веселуха будя, что прошлой зимой происходило, то это цветочки, — прованговал Житель.
В мэрии же готовятся к веселухе другого рода — к новогодним праздникам. Правда, весело будет разве что совсем малышам, так как вот уже несколько лет на центральной городской площади — тот же набор развлечений. «На площади Петра опять Алиса и Страна чудес». Монтаж и последующий демонтаж новогоднего городка оценены в 4,7 миллиона рублей. Новогоднее украшение площади Петра должно завершится к 15 декабря.
Глеб получает от собеса
четыре тысячи рублей,
распределяет по конвертам:
на хлеб, на воду, на любовь
На состоявшейся сессии горсовета говорили об увеличении собственных доходов муниципалитета. С 1 января в Липецке, как и в других городах России, с иногородних, которые остановятся в гостиницах и хостелах, будут взимать новый налог — туристический. Ставка налога — 1 % от стоимости проживания в номерах, но не меньше 100 рублей. В следующем году бюджет города прогнозно получит 33 млн рублей от введения этого налога. К 2029 году его ставка вырастет до 5%.
От налога будут освобождены жители Липецка и Липецкой области и ряд льготников. В их числе Герои Советского Союза и Герои России, полные кавалеры орденов Славы, Герои соцтруда, участники СВО, награжденные знаками «Житель блокадного Ленинграда», «Житель осажденного Сталинграда», «Житель осажденного Севастополя», инвалиды первой и второй групп, дети-инвалиды.
Депутат Евдокия Бычкова обратилась к председателю департамента финансов мэрии Татьяне Григоровой с просьбой тратить средства от нового налога на благоустройство города:
— Центр город нам необходимо больше благоустраивать, чтобы было больше мест притяжений для туристов.
— Мы все туристы. Проездом в этом мире, — констатировал прискорбный факт Алкаш.
Также выяснилось, что дотации правительства области Липецку заменят дополнительными отчислениями от налога на доходы физических лиц. Это хорошо. Уже несколько лет правительство области увеличивает для Липецка долю этого налога. В 2021 году в городской казне оставляли 21,22% от НДФЛ, заплаченного липчанами, в 2022-м — 24,79%, в 2023 — 27,18%. В 2022 году за счет дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ городской бюджет получил 40 млн рублей, в 2023-м — 135 миллионов, в этом прогнозно получит плюсом 470 миллионов.
— Надо ставить цель — миллиард рублей! — эмоционально воскликнула депутат Евдокия Бычкова.
По расчетам, Липецк в 2025 году получит даже больше — до 1,7 млрд рублей.
Также мэрия подготовила проект изменения статьи регионального КоАП, предложив увеличить сумму штрафа за парковки на газонах, что у нас — явление повсеместное. За это нарушение Правил благоустройства Липецка водителей штрафуют на 500 рублей по ст. 5.10 регионального КоАП. Если собственник автомобиля — должностное лицо, его ошкурят на 3 000 рублей, если юридическое — на 10 000. С начала года автохамов за такие нарушения оштрафовали на 2 млн рублей.
Закон позволяет фиксировать один и тот же автомобиль-нарушитель хоть каждый день. И столько раз, сколько такую машину сфотографирует комплекс «Дозор», столько ее хозяин получит «писем счастья». Но департаменту развития территории этого мало – чиновники хотят дополнить ст. 5.10 КоАП РФ вторую часть — штраф за рецидив правонарушения. Теперь дело — за областным Советом, который определит для «повторников» размеры денежного наказания. «С начала нового года липецких водителей будут втрое чаще штрафовать за парковку на газонах», так как у департамента развития территории появятся три новых мобильных комплекса фотовидеофиксации «Дозор». Зимой, кстати, эти комплексы начнут применять для наказания водителей, которые перекрывают машинами доступ мусоровозам к контейнерным площадкам.
Из-за рекордных урожаев
продукты стали дорожать
Так как цены на все растут как на дрожжах, даже на обычную картошку, мы спросили у липчан: «Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?» Большинство респондентов считают, что да — цены на второй хлеб необходимо ограничить. Сейчас килограмм картофеля стоит около 50 рублей, а еще год назад килограмм можно было и за 10 рублей.
Под этим опросом было оставлено более 160 комментариев.
— Картофель должен стоить минимум 70р, говорю как производитель. Тот, кто его не растит, не знает, сколько в него вложено труда с ранней весны и до поздней осени, и сколько вложено средств! Не нравится — попробуйте посадить и вырастить! Обойдется куда дороже, чем купить. Вы цены на топливо посмотрите хотя бы, — написал Дмитрий.
— Дмитрий, хотеть не вредно цену картошки по 70р. Кто ее сможет покупать? Обычные пенсионеры и рабочие на МРОТ её не смогут покупать. По такой жизни они хотят получать по 40-45 т. Но пока такого нет (есть менее 20 т), то надо законодательно ограничить рост цен и не только на картофель. К картофелю тоже надо масло или сметану, иначе его есть тяжко, не вкусным стал он в последние годы, — ответила Анна.
— Анна, если хотите ограничить цену на картофель, сметану и т.д., приходите ко мне на поле и работайте бесплатно, устраивает? Тогда и цена картофеля будет 15-20р. Придете? Тогда с чего вы решили, что я его должен растить бесплатно для вас? — не полез за словом в карман Дмитрий, очевидно, отечественный производитель.
А вот в эту новость прямо не верится: «После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку».
Что о нашей жизни думает власть? Ответ в публикации: «Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза», где мы собрали самые интересные моменты прямой линии с губернатором Игорем Артамоновым. Вопросы для нее собирали две недели. Поступило почти 1300 обращений, большинство вопросов касались ЖКХ, дорог, благоустройства, здравоохранения.
Да-да, на улицах Липецка и Ельца, как в Белгороде и Курске, появятся уличные укрытия. «Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России», — сообщает правительство области.
Праздник к нам приходит,
город стал грязней,
и до Дед мороза
уже сорок дней
На этой неделе «Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру», Павлу Кузнецову, заменившему Сергея Ходякова. Как и у предыдущего вице-мэра, должность Павла Кузнецова с приставкой — он стал еще и председателем департамента ЖКХ мэрии. Также он будет курировать департамент развития территории, а также управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий. При этом всего три недели надзор за этими ведомствами был поручен другому новому заместителю мэра, Светлане Яковлевой.
Глава города передал Яковлевой и часть тех полномочий, которые прежний мэр, Евгения Уваркина, в свое время закрепила за собой: кураторство над управлением внутренней политики, управлением делопроизводства и протокола и отделом взаимодействия со СМИ. Также ей отошло кураторство над управлением муниципальной службы и кадровой работы, которое ранее входило в компетенцию другого вице-мэра, Натальи Поповой, теперь — помощника сенатора Уваркиной. В прямом ведении Романа Ченцова, судя по новому штатному расписанию, остались лишь департамент финансов, правовое управление и отдел мобилизационной подготовки.
В штате городской администрации как были, так и остались семь вице-мэров. Самые усеченный функционал у ставшей после ухода Натальи Поповой вакантной должности заместителя главы: надзор за архивным управлением и финансово-экономическим отделом мэрии. Остается интригой, будет ли кем-то эта должность замещена?
— Чудны дела твои! У Трампа один зам, вице-президент, у Путина вообще нет. А у липецкого мэра — целых 7, — удивился Просто Виктор.
Ему ответили: «С одним замом и дурак сможет, а ты попробуй с семью!»
«Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту». Речь — об улице Союзной. Асфальт на ней должны были в пакете с другими улицами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к 31 августа. Но не сложилось. Причина — длительная, выбившаяся из сроков работа подрядчиков «РВК-Липецк» по замене водопровода. В итоге последний асфальт на Союзной — на протяжении 410 метров от Папина до проезда Потапова — подрядчик управления главного смотрителя мэрии, компания «СДК», уложила в минувшие выходные.
29 ноября горбатый мост 1948 года постройки, который начали перекладывать в марте, подрядчик должен сдать управлению строительства Липецка. Подрядчик не подведет: на прошедшей неделе «На пилоны горбатого моста повесили барельефы». Это точные реплики старых цементных, изготовленные из дюралюминия в 80-х годах прошлого века во время первого ремонта моста. Также на мосту установили чугунные решетки с рисунком «Яуза». Узор отличается от старого. Но хорошо хоть то, что ограда моста будет чугунной, а не пластиковой, как это получилось с ранее отремонтированными мостами – сокольским и через Каменный лог на улице Терешковой. Кстати, в мэрии пообещали, что ограждения двух других попавших в капремонты мостов — на улице Первомайской и Плехановском спуске — постараются отреставрировать и сохранить.
А еще «В Липецке закончили капремонт 1-й гимназии», на месяц ранее обозначенного в договоре срока.
Ну и ну!
«37-летняя липчанка пришла в гости и зарезала именинника». Застолье в квартире убитого продолжалось два дня. Еще через два дня нашли его труп.
Полицейские раскрыли поджог магазина на Заводской площади и неудавшийся поджог автомобиля. На дело ходил подросток, но организовал поджоги 22-летний мужчина, мстивший владельцу магазина и машины.
«30-летний липчанин заплатил за интим 229 тысяч рублей». Но оказалось — мошенникам.
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