Дотации правительства области Липецку заменят дополнительные отчисления от налога на доходы физических лиц.

Сегодня председатель департамента финансов мэрии Татьяна Григорова на сессии Липецкого горсовета предложила депутатам согласовать замену дотации от правительства области на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципалитета дополнительными поступлениями от налога на доходы физических лиц.Такое решение позволяет Бюджетный кодекс РФ. Уже несколько лет правительство области увеличивает для Липецка долю этого налога. В 2021 году в городской казне оставляли 21,22% от НДФЛ, собранного на территории муниципалитета, в 2022-м — 24,79%, в 2023 — 27,18%.Глава Липецка Роман Ченцов в письме на имя спикера горсовета Евгений Фрай сообщил, что в 2025 году дополнительные отчисления от НДФЛ позволят муниципалитету получить до 1,7 млрд рублей. «Положительным фактором указанной замены является то, что средства, полученные по дополнительному нормативу отчислений от налога на доходы физических лиц сверх объема расчетной денежной дотации, изъятию в бюджет субъекта РФ не подлежат».В подтверждение этого тезиса Татьяна Григорова рассказала, что в 2022 году за счет дополнительных нормативов отчислений от НДФЛ городской бюджет получил 40 млн рублей, в 2023-м — 135 миллионов, в этом прогнозно получит плюсом 470 миллионов.— Надо ставить цель — миллиард рублей! — эмоционально воскликнула депутат Евдокия Бычкова.В ответ председатель Счетной палаты Липецка Марина Зиборова сказала, что инфляция может привести к тому, что от налога на доходы физлиц горбюджет получит больше средств, чем запланировал департамент финансов. Более того, выразила на это надежду.В своем резюме к пояснениям Татьяны Григоровой Счетная палата отметила, что городскому бюджету выгодна замена части дотации дополнительными нормативами отчислений от НДФЛ, в том числе и по причине роста фонда заработной платы на территории Липецка. Кстати, согласно прогнозу социально-экономического развития, в 2025 году фонд оплаты труда в Липецке вырастет на 8,3%.