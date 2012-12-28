В Липецке закончили капремонт 1-й гимназии

В обновленное учреждение среднего образования вернулись ученики.

фото: ВК гимназии №1

Вчера в липецкую гимназию №1 после ее капремонта вернулись ученики. Работы по обновлению здания 1971 года постройки по контракту обошлись муниципальному бюджету в 192 млн рублей плюс в пока не названную сумму допработ, связанных с укреплением фундамента находящегося на краю Каменного лога строения. Подрядчик, воронежская компания «ЖБИ-Капстрой», закончила работы на месяц ранее обозначенного в договоре срока.Таким образом, с начала нового учебного года в Липецке занятия возобновились уже в третьем учреждении среднего образования — 1 сентября после апгрейда занятия возобновились в 33-й и 46-й школах. В настоящее время капремонты идут еще в трех школах города: 6-й, 51-й и 70-й. Причем в этих образовательных учреждениях работы начались на год ранее предусмотренных сроков — в этом году, а не в 2025-м. Они должны открыться весной.