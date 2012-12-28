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Общество
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сегодня, 12:12
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В Липецке закончили капремонт 1-й гимназии
В обновленное учреждение среднего образования вернулись ученики.
таким был исторический облик гимназии
таким оно стало сейчас
Таким образом, с начала нового учебного года в Липецке занятия возобновились уже в третьем учреждении среднего образования — 1 сентября после апгрейда занятия возобновились в 33-й и 46-й школах. В настоящее время капремонты идут еще в трех школах города: 6-й, 51-й и 70-й. Причем в этих образовательных учреждениях работы начались на год ранее предусмотренных сроков — в этом году, а не в 2025-м. Они должны открыться весной.
фото: ВК гимназии №1
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