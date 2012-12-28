После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку

41-летний мужчина страдает гемофилией.

Судебные приставы добились обеспечения липчанина дорогостоящим лекарством.Как сообщает Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов, 41-летний мужчина страдает гемофилией (при этом заболевании нарушается свертываемость крови), и медицинский консилиум назначил ему инъекции «Албутрепенонаког альфы» стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку. Но своевременно лекарство больному не поступило, и тогда он обратился в суд. После приставы возбудили исполнительное производство: по решению суда управление здравоохранения Липецкой области было обязано обеспечить мужчину медикаментами за счет средств областного бюджета.«После привлечения руководителя медицинской организации к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и взыскания исполнительского сбора в 50 тысяч рублей липчанина обеспечили жизненно важным лекарством. В настоящее время он проходит лечение», — отмечают в ГМУ ФССП России.