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сегодня, 10:31
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После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку

41-летний мужчина страдает гемофилией.

Судебные приставы добились обеспечения липчанина дорогостоящим лекарством.

Как сообщает Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов, 41-летний мужчина страдает гемофилией (при этом заболевании нарушается свертываемость крови), и медицинский консилиум назначил ему инъекции «Албутрепенонаког альфы» стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку. Но своевременно лекарство больному не поступило, и тогда он обратился в суд. После приставы возбудили исполнительное производство: по решению суда управление здравоохранения Липецкой области было обязано обеспечить мужчину медикаментами за счет средств областного бюджета.

«После привлечения руководителя медицинской организации к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и взыскания исполнительского сбора в 50 тысяч рублей липчанина обеспечили жизненно важным лекарством. В настоящее время он проходит лечение», — отмечают в ГМУ ФССП России.
приставы
медицина
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Комментарии (13)

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Как гость
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Сначала новые
Ну
18 минут назад
Вы даёте.
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Катюша
20 минут назад
Очень рада за этого человека!Теперь его жизнь вне опасности,ведь гемофилия коварное заболевание!
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Сосед
59 минут назад
А всем остальным только на аспирин осталось.
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Буквоед
сегодня, 12:09
И что,помогает?
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Гость
сегодня, 11:48
как часто нужен такой укол?
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Намедни
сегодня, 11:17
в новостях передали - укол за 2 млн. евро закупили.
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Диабет
сегодня, 11:14
Липецкие .....и инсулин больным не закупили, дают заменители
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Житель
сегодня, 11:04
Что же таи в зтом лекарстве ,или лекарство из соседней галактики привезли ?
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Житель
сегодня, 10:59
Сомневаюсь что это простой смертный
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...
сегодня, 11:52
Поддерживаю!
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Почему
сегодня, 10:51
Так дорого стоят уколы?
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