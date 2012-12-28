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После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Здоровье
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сегодня, 10:31
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После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
41-летний мужчина страдает гемофилией.
Как сообщает Главное межрегиональное (специализированное) управление Федеральной службы судебных приставов, 41-летний мужчина страдает гемофилией (при этом заболевании нарушается свертываемость крови), и медицинский консилиум назначил ему инъекции «Албутрепенонаког альфы» стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку. Но своевременно лекарство больному не поступило, и тогда он обратился в суд. После приставы возбудили исполнительное производство: по решению суда управление здравоохранения Липецкой области было обязано обеспечить мужчину медикаментами за счет средств областного бюджета.
«После привлечения руководителя медицинской организации к административной ответственности по статье 17.15 КоАП РФ «Неисполнение содержащихся в исполнительном документе требований неимущественного характера» и взыскания исполнительского сбора в 50 тысяч рублей липчанина обеспечили жизненно важным лекарством. В настоящее время он проходит лечение», — отмечают в ГМУ ФССП России.
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