После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
Сегодня в Липецке: найти друг друга или исчезнуть в загробном мире, новогодний корпоратив, отключение горячей воды
Слесарь упал с лестницы и умер в больнице: завершено расследование несчастного случая в ООО «Липецкптица»
Происшествия
460
24 минуты назад
2
37-летняя липчанка пришла в гости и зарезала именинника
Застолье в квартире убитого продолжалось два дня. Еще через два дня нашли его труп.
«По данным следствия, подозреваемая, находившаяся 15 ноября в гостях у потерпевшего, организовавшего застолье по случаю своего дня рождения, нанесла ему множественные удары ножом в грудную клетку. Гостья покинула место происшествия, прихватив с собой орудие убийства. Спустя двое суток тело 56-летнего потерпевшего обнаружили соседи и обратились в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.
Следственные действия по делу еще продолжаются. Для женщины избирается мера пресечения.
0
1
2
0
0
Комментарии (2)