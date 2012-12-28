37-летняя липчанка пришла в гости и зарезала именинника

Застолье в квартире убитого продолжалось два дня. Еще через два дня нашли его труп.



СК сообщил о задержании по подозрению в убийстве 56-летнего мужчины 37-летней липчанки. Тело мужчины с колото-резанными ранениями нашли 17 ноября в его квартире на проспекте Победы. На женщину правоохранителям помогли выйти следы на месте преступления и показания знакомых мужчины, с которыми он общался незадолго до смерти.«По данным следствия, подозреваемая, находившаяся 15 ноября в гостях у потерпевшего, организовавшего застолье по случаю своего дня рождения, нанесла ему множественные удары ножом в грудную клетку. Гостья покинула место происшествия, прихватив с собой орудие убийства. Спустя двое суток тело 56-летнего потерпевшего обнаружили соседи и обратились в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе областного управления Следственного комитета.Следственные действия по делу еще продолжаются. Для женщины избирается мера пресечения.