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14609
21.11.2024 13:10
75

В квартире на проспекте Победы нашли мумию: высохшее тело пролежало 8-10 лет

Труп нашли случайно: квартиру вскрыли, когда затопило соседей снизу.

В квартире на проспекте Победы в Липецке нашли мумифицированное тело её хозяина — мужчины 1960 года рождения. По предварительным данным, тело пролежало в квартире от 8 до 10 лет. Мужчина жил один — его жена умерла, и его отсутствия за эти годы никто не заметил.

Тело обнаружили совершенно случайно: в квартире произошёл какой-то порыв, и начало затапливать соседей снизу. Дверь никто не открыл и квартиру вскрыли — а в жилье оказалась мумия.

— Тело — без внешних повреждений. По факту его обнаружения началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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Комментарии (75)

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Сокол
вчера, 23:26
Прожил человек 54 года, умер и даже никто не заметил, что его не стало. Как это странно и страшно. Ведь хоть кто-то знал его. У нас в доме живёт бабушка, ей 92 года. У неё есть дочь, зять, внук. Продукты и лекарства ей покупают соседи. Родственников никто в глаза не видел. Дочери бабушки 70 лет, работает в медколледже. Интересно, чему может научить этот равнодушный человек? Мумией бабушка не станет, в пустую квартиру сразу прибегут! А вот они мумии уже сейчас.
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По наблюдениям
вчера, 13:39
Среднестатистический комменатор города 48 а) Очень жаден. б) Любит посплетничать и поспорить. в) Любит пошутить на тему о чужой смерти. Ибо за монитором лица не видно.
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Липецкие басни
вчера, 12:27
Мумия это ОНА, а тут мужик, значит Мумий?
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А
вчера, 12:48
Некрасиво шутить над смертью человека.
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Учёный из училища
вчера, 12:24
Мумию надо в краеведческий музей отнести! Я в Питере в зимнем видел Мумию, а у нас своя будет, туристы понаедут, заживём!
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Ага
вчера, 12:50
Могу вас обрадовать - вы тоже когда-то станете мумией. Ешьте больше консервов и напишите соответствуюшее завещание.
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'Бомж
вчера, 10:37
За за мумию, кто-то еще и пенсию получал и квартплату платит.
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Да
вчера, 12:07
Господи, что ж вы все такие жадные? Кто его пенсию получал и откуда она у него? Он умер в 54. Какая пенсия? Он что, в армии всю жизнь служил?
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Какой-то дед
вчера, 09:16
Откинулся и пёс с ним, раз не было родственников и близких, значит такой он челове был по жизни. Почему за отсутствие квартплаты его не стали взыскивать?
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Мирослава
вчера, 06:57
Информация от соседей там проживающих .дом молодожёнка где то на 16 микр, этаж первый, затопило подвал, а не соседей с низу, мужчина был болен раком, жена умерла, видимо родственников не было, запаха не было, почему не известно, был очень * видимо, соседи в основном снимают жильё, но некоторые первое время обращались в соответствующие органы, когда он исчез спустя какое-то время, но у нас такая страна всем по фиг, ничего удивительного. Ящик почтовый его вообще убрали. Как так.
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Гостья
вчера, 12:31
Сейчас почти все тела не разлагаются, нет гниения, нет и запаха. Много консервантов едим и химии разной. Тела мумифицируются, высыхвют. Есть хоть кому хоронить? Если нет, муниципалитет должен хоронить, тем более, квартира им отойдёт. Если родственники есть, то это их проблемы. Обычно, родственники могут даже не звонить, а на вступление в наследство все объявятся. Страшная смерть. Страшно умереть в одиночестве. Царствие небесное.
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Александр Н.
вчера, 04:55
Одиночество страшная вещь, а люди всё больше отдаляются друг от друга, многие соседи даже по подъезду не обращаются между собой.
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Например,
вчера, 08:43
Коренных липчане много вымерло, На улице нашей, одни приезжие
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Саша
вчера, 00:16
Интересно получается государство в личную жизнь рвётся за алименты сажает а тут человек 8 лет в неизвестности и ник то не знал или не хотел ...
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Паша
вчера, 09:33
Государство интересуется вами когда есть , что с тебя взять. А когда нечего , то ему пофиг...
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Эксперт
21.11.2024 23:18
Ну если и его отсутствия за эти годы никто не заметил. Значит он из квартиры почти никогда не выходил и все заказывал на дом идеальная жизнь.
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Ага
21.11.2024 23:24
Удивительно. Для вас идеальная жизнь - это сидеть дома и никуда не выходить. Сколько вам лет-то?
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Сокол
вчера, 01:13
Удивительно. Для вас идеальная жизнь - это сидеть дома и никуда не выходить. Сколько вам лет-то? Что он там заказывал на дом 10 лет назад?Доставки развились после 2020-го.
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Ага
вчера, 12:35
Что он там заказывал на дом 10 лет назад?Доставки развились после 2020-го. У аборигенов вообще странные комментарии. Оказывается, он не только всё это время пенсию получал, но и доставку на дом заказывал.
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