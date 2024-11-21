В квартире на проспекте Победы нашли мумию: высохшее тело пролежало 8-10 лет

Труп нашли случайно: квартиру вскрыли, когда затопило соседей снизу.

В квартире на проспекте Победы в Липецке нашли мумифицированное тело её хозяина — мужчины 1960 года рождения. По предварительным данным, тело пролежало в квартире от 8 до 10 лет. Мужчина жил один — его жена умерла, и его отсутствия за эти годы никто не заметил.Тело обнаружили совершенно случайно: в квартире произошёл какой-то порыв, и начало затапливать соседей снизу. Дверь никто не открыл и квартиру вскрыли — а в жилье оказалась мумия.— Тело — без внешних повреждений. По факту его обнаружения началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.