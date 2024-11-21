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Происшествия
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21.11.2024 13:10
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В квартире на проспекте Победы нашли мумию: высохшее тело пролежало 8-10 лет
Труп нашли случайно: квартиру вскрыли, когда затопило соседей снизу.
Тело обнаружили совершенно случайно: в квартире произошёл какой-то порыв, и начало затапливать соседей снизу. Дверь никто не открыл и квартиру вскрыли — а в жилье оказалась мумия.
— Тело — без внешних повреждений. По факту его обнаружения началась доследственная проверка. Устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
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