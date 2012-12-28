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сегодня, 07:00

Сегодня в Липецке: жара, начались войны в офисах из-за кондиционеров

Всё самое главное про наступивший четверг.

Жара

В Липецке по-прежнему пекло – 34-36 градусов. С неба за день не упадёт ни капли дождя!

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Отключение воды

С 9:00 и до конца ремонта перекроют холодную воду:

- ул. Замятина,3, 4, 4а, 4б, 5.

В это же время расстанутся с комфортом жители частного сектора на улицах: Ватутина, Докучаева, Зелёной, Ильича, Ковалевской, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м. Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Спортивном.

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с 10:00 до завершения ремонтных работ будут терпеть без воды в солнцепёк:

- ул. Водопьянова, 12, 14, 16, 18;
- ул. Зегеля, 1;
- ул. Кузнечная, 4б;
- ул. Ленина, 7, 7а, 9;
- ул. Студенческий городок, 14, 16а, 11а;
- ул. Энергостроителей, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 15, 15, 17, 17а, 17б, 18, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23;
- пл. Ленина-Соборная, 1, 3, 4;
- пр-д Строителей, 4, 6, 6/1, 8, 12, 14, 14а, 16, 18;

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

- ул. 1 Мая;
- ул. 300-летия флота России;
- ул. Адмирала Апраксина;
- ул. Гагарина (с. Ссёлки);
- ул. Грибная, 4, 44;
- ул. Кирова;
- ул. Комарова;
- ул. Космонавтов;
- ул. Краеведческая;
- ул. Ленина (с. Ссёлки);
- ул. Лесная (с. Ссёлки)
- ул. Набережная (с. Ссёлки);
- ул. Полисадная, 17;
- ул. Провинциальная;
- ул. Пушкина (с. Ссёлки);
- ул. Ракитная, 1;
- ул. Советская (с. Ссёлки);
- ул. Сокольская, 6а;
- ул. Учительская;
- Садоводчество «Цементник».

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Пробки

Следить за ситуацией на дорогах помогут «Яндекс-карты» или аналогичные приложения. Если вовремя по ним сориентироваться, то почти всегда можно объехать пробку.


Оркестр всё

Симфонический оркестр Липецкой филармонии (главный дирижёр — Михаил Мясников), сегодня завершает концертный сезон. Финальный концерт состоится в зеле «Унион» (ул. К. Маркса, 2) в 19:00 (12+).

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Зрители услышат произведения отечественных и зарубежных композиторов: Р. Штрауса, Г. Венявского, Э. Элгара, Ф. Давида, С. Танеева, М. Бруха, Б. Бартока, Д. Шостаковича, К. Сен-Санса, П. Сарасате, А. Онеггера, С. Шаминада, Ю. Корнакова, К. Ороско, Н. Римского-Корсакова, Б. Чайковского.

Главный герой - Смерть

Ансамбль танца «Казаки России» в своём новом театре (пл. Петра Великого, 6. Бывший ККЗ «Октябрь») в 19:00 покажет вокально-хореографический спектакль «Тихий Дон» (12+).

По мотивам романа Михаила Шолохова «Тихий Дон». Правда, главным героем спектакля станет… Смерть. Смерть появится рядом с теми, кто станет жертвами кровавых расправ Гражданской войны.

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Особого внимания заслуживает сценическое оформление. Оно сочетает в себе 2D-видеоряд и жесткие декорации. Огромный задник с несущим свои воды Доном, то спокойно-молочного, то голубого, то кроваво-красного цвета, словно ограничивает пространство всего мира до размеров шолоховской станицы Вешенской.

Мастер-классы

В Библиотечно-информационном центре «Социальный» (ул. Липовская, 2а) в 17:00 пройдёт урок по лепке из глины (12+).

А в Керамокластере (ул. Студёновская, 36а) в 18:00 состоится занятие «Пластовая техника» (12+), на котором можно будет своими руками слепить тарелку.

Борьба с жарой, борьба друг с другом

37% липчан рассказали SuperJob, что в жару у них начались споры с коллегами из-за кондиционеров. 50% работников утверждают, что таких споров у них не бывает. 

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Чаще по вопросам климат-контроля ссорятся женщины. Наиболее подвержены таким конфликтам работники старше 45 лет: среди них таких 43%, в то время, как среди липчан моложе 35 лет – 32%. Гораздо чаще остальных о перепалках из-за работы кондиционера сообщали респонденты с доходом от 100 тысяч рублей - 42% против 32% среди тех, кто зарабатывает менее 50 тысяч.

Кинопремьеры

По четвергам на экраны кинотеатров, как обычно, выходят новые фильмы.

«Мир Юрского периода: Возрождение». США, 2025. Фантастический боевик. Режиссёр Гарет Эдвардс (16+).

Скарлетт Йоханссон отправляется на поиски редких динозавров. Новая часть франшизы о доисторических ящерах.

В ролях: Скарлетт Йоханссон, Руперт Френд, Махершала Али.


«Формула 1». США, 2025. Блокбастер. Режиссёр: Джозеф Косински (18+).

Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

В ролях: Брэд Пит, Тобайас Мензис, Керри Кондон.


«Плагиатор». Россия, 2025. Мелодрама. Режиссёр Антон Мегердичев (16+).

Музыкант переносится в прошлое и решает выдать современные музыкальные хиты за свои.

В ролях: Роман Евдокимов, Ирина Пегова, Максим Лагашкин, Аглая Шиловская.


Дорогие липчане! Рабочая неделя близится к концу, но ещё столько событий успеет произойти! И за всем этим нужно следить – удобнее всего на GOROD48. Мы работаем 24/7, наша специальность – новости. Чаще заходите на сайт и будьте уверены, что с нами не пропустите ничего интересного и полезного. Ждём вас снова и снова.
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