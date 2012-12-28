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После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
После вмешательства приставов липчанину купили за счёт бюджета инъекции стоимостью 69 миллионов рублей за упаковку
ПозиTиV
1997
сегодня, 09:25
104
Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?
«Второй хлеб» стоит запредельно дорого, по мнению липчан.
Сейчас килограмм картофеля стоит около 50 рублей, а еще год назад килограмм можно было и за 10 рублей.
Цены на продукты регулирует не только рынок, но и правительство, которое при их резком росте может установить предельно допустимую цену. Также цены можно регулировать субсидиями, дотациями и налоговыми льготами для производителей продуктов. А ретейлеры могут добровольно ограничить наценки на социально значимые продукты не более чем 5%.
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