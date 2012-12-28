«Второй хлеб» стоит запредельно дорого, по мнению липчан.

«Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?», — такой стала тема нашего традиционного уличного опроса. Большинство наших респондентов считают, что да — цены на второй хлеб необходимо ограничить. По мнению липчан, картофель должен стоить 20-30 рублей за килограмм.Сейчас килограмм картофеля стоит около 50 рублей, а еще год назад килограмм можно было и за 10 рублей.Цены на продукты регулирует не только рынок, но и правительство, которое при их резком росте может установить предельно допустимую цену. Также цены можно регулировать субсидиями, дотациями и налоговыми льготами для производителей продуктов. А ретейлеры могут добровольно ограничить наценки на социально значимые продукты не более чем 5%.