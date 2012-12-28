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ПозиTиV
1997
сегодня, 09:25
104

Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?

«Второй хлеб» стоит запредельно дорого, по мнению липчан.

«Надо ли законодательно ограничить рост цен на картофель?», — такой стала тема нашего традиционного уличного опроса. Большинство наших респондентов считают, что да — цены на второй хлеб необходимо ограничить. По мнению липчан, картофель должен стоить 20-30 рублей за килограмм.

Сейчас килограмм картофеля стоит около 50 рублей, а еще год назад килограмм можно было и за 10 рублей.

Цены на продукты регулирует не только рынок, но и правительство, которое при их резком росте может установить предельно допустимую цену. Также цены можно регулировать субсидиями, дотациями и налоговыми льготами для производителей продуктов. А ретейлеры могут добровольно ограничить наценки на социально значимые продукты не более чем 5%.
Говорит Липецк
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Комментарии (104)

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Сначала новые
Здравствуйте
3 минуты назад
Водку вообще не нужно пить. Всё зло от алкоголя. Тогда и цитрамон будет не нужен. Я картошку очень редко готовлю. У меня диабет. Есть крупы, фрукты и овощи.
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Картошку по 70 съели
11 минут назад
Давайте водку к праздникам по 1000 делать. А потом цитрамон по 500,чтоб голова не болела. Купят авось.
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Дед Митяй
14 минут назад
В СССР мне землю даром дали от работы, чтобы картошку сажали. Сажали, росла мелкая. Докупали за копейки. А сейчас землю только многодетным дают. Да и то далеко от города. А дачи пустуют, поди, бесплатно возьми. Не дают.
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Савелий
18 минут назад
Любопытно было послушать мнение липчан. Интересно, а сами они не пробовали посадить и вырастить картошку? Попробуйте, очень увлекательное занятие. Будут излишки - продайте по 10 рублей. Куплю.)
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Александр
3 минуты назад
Согласен полностью.
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Увы
27 минут назад
Люди не любят работать, но любят, когда им дают все бесплатно. Речь не о пенсионерах и инвалидах, им помощь нужна. Рассчитывать можно только на себя. Так во все времена было.
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Ссёлки
28 минут назад
Наделы разданные не понятно кому заросли в бурьяне.Так что любой распахивайте,сажайте картошку и будете сыты.
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Пенсионерка 71 год
сегодня, 13:04
Пенсия 20 тысяч, здоровье подорвано на тяжелых работах в молодости.Купи масло да картошку сейчас пойди. А аптека 8000 в месяц отнимает. Жилье 7000.Живи на 5 тыс. Дети помогают. А так бы или умереть или у рынка милостыню просить .
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Жесть
30 минут назад
Кто поверит, что в 71 год пенсия в 20 тыс. зачем обманывать! На жилье субсидия и лекарства есть альтернативные, тем более лекарства, пусть не все, но выдают бесплатно. Послушаешь, все бедные пенсионеры, только мошенникам миллионы отдают!!!
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Пенсионерка 71 год
23 минуты назад
Кто поверит, что в 71 год пенсия в 20 тыс. зачем обманывать! На жилье субсидия и лекарства есть альтернативные, тем более лекарства, пусть не все, но выдают бесплатно. Послушаешь, все бедные пенсионеры, только мошенникам миллионы отдают!!! Почитайте законы кому положены льготы, а потом поговорим.
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Шурик
сегодня, 13:02
Натуральная сельхоз продукция должна стоить соответсвенно. Выращивать тяжело, будь то овощи, мясо. Деревни и села висят на волоске от вымирания.
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Инвалид
сегодня, 12:57
Сидят умные и пишут,, выращивайте" А коль здоровья нет, то с голоду умереть. Пенсии копеечные. 18 тысяч. Умные все пока здоровье есть. Не будет пенсию получите и запрете иначе
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26-й
28 минут назад
Поздно опомнились, надо было работать, тогда и пенсия была бы приличная. Все на дядю не официально работали и хотите хорошую пенсию в старости.
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Бабушка
сегодня, 12:55
Мы девяностые пережили, а родители войну. Тоже было не радостно. По молодости суточные дежурства были, сутки через двое, иногда сутки через сутки, ещё подработки и огород. А, когда в Москве работала, в 5 утра встать надо было и к ночи домой возвращалась. Чтобы что-то иметь, работать нужно, а не ныть. А сейчас мать парализованную (95 лет) ворочаю уже несколько лет. Памперсы, пелёнки, мытье, кормление и проч. Вы мне не рассказывайте, что ВАМ тяжело.
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Бабушка - нервной матери
сегодня, 13:04
Извините, граждане, не допечатала, кому личный ответ
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Нервная мать
56 минут назад
Извините, граждане, не допечатала, кому личный ответ Бабушка, мне Вас искренне жаль! Ухаживать за лежачим человеком- тяжело. Это мы знаем. Но здесь речь не про жалость, а про цены растущие. Таких цен быть не должно. А Вам терпения и сил!
Ответить
Бабушка
48 минут назад
Бабушка, мне Вас искренне жаль! Ухаживать за лежачим человеком- тяжело. Это мы знаем. Но здесь речь не про жалость, а про цены растущие. Таких цен быть не должно. А Вам терпения и сил! Мне ваша жалость не нужна. Я не люблю, когда люди ноют, что им плохо Денег не хватает - ищите, где ещё можно заработать. Просто и мы и наши родители были другие. Не слышала, чтобы они на что-то жаловались.
Ответить
Нервная мать
41 минуту назад
Мне ваша жалость не нужна. Я не люблю, когда люди ноют, что им плохо Денег не хватает - ищите, где ещё можно заработать. Просто и мы и наши родители были другие. Не слышала, чтобы они на что-то жаловались. Бабушка, ну Вы написали, что Вам тяжело с мамой. Не хотите жалости- не пишите. Речь изначально о ценах! Вас устраивают! Хорошо! А нас не устраивают! Счастлива, что Вы картошку и по 70 рублей купите. А моя мать не может ее купить на свою пенсию.
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Бабушка - нервной
35 минут назад
Бабушка, ну Вы написали, что Вам тяжело с мамой. Не хотите жалости- не пишите. Речь изначально о ценах! Вас устраивают! Хорошо! А нас не устраивают! Счастлива, что Вы картошку и по 70 рублей купите. А моя мать не может ее купить на свою пенсию. Изначально речь о том, что вы жаловались, что вам живётся тяжело. А я не жаловалась. Я просто сравнила. Не можете купить - посадите.
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Нервная мать
28 минут назад
Изначально речь о том, что вы жаловались, что вам живётся тяжело. А я не жаловалась. Я просто сравнила. Не можете купить - посадите. Сажаем на 5 сотках все, что можно. На 2 семьи не хватает. Больше сажать нет места, нет сил, нет времени. У каждого свои заботы: внуки, дети, родители больные. Вы все сами знаете. Не должна стоить картошка 70 рублей!
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