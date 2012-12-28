С начала нового года липецких водителей будут втрое чаще штрафовать за парковку на газонах

Также мэрия подготовила проект изменения статьи регионального КоАП, увеличив сумму штрафа за повторные нарушения Правил благоустройства Липецка.

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Сертифицированный автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил благоустройства «Дозор» департамент развития территории мэрии взял напрокат ровно год назад. До того, как выпал снег, с его помощью за парковку с нарушениями оштрафовали 250 водителей. С апреля этого года по настоящее время с помощью «Дозора» выявлено 4 000 случаев парковки на газонах, детских и спортивных площадках.Сегодня заместитель председателя департамента развития территории мэрии Татьяна Инютина пригласила GOROD48 в очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки. Объезд начался с проезда Строителей. Место оказалось рыбным. Здесь вдоль пятиэтажек №№4,5,6 и 7 по улице 15 микрорайон в нарушение Правил благоустройства Липецка стояли два десятка машин. Некоторые из них были запаркованы на газоне между тополями, остальные приткнулись под окнами хрущёвок.Влажная после ночного дождя земля газонах разворочена колесами. Никакой травы, понятно, на этих проплешинах не вырастет. Также, по мнению Татьяны Инютиной, машины ездят по выступающим из грунта корням деревьев, что отнюдь не способствует их выживанию. Кстати, именно здесь мертвые тополя периодически падают на автомобили нарушителей городских Правил благоустройства.Фотографии «Дозора» являются поводом к возбуждению административного дела. «Дозор» фиксирует все эти машины. Водителей штрафуют на 500 рублей по ст. 5.10 регионального КоАП. Если собственник автомобиля — должностное лицо, его ошкурят на 3 000 рублей, если юридическое — на 10 000. С начала года водителей за такие нарушения оштрафовали на 2 млн рублей. Полтора миллиона уже выплачены и попали в городской бюджет.Автоматический комплекс «Дозор» позволяет фиксировать один и тот же автомобиль-нарушитель хоть каждый день. И столько раз, сколько такую машину сфотографируют, столько ее хозяин получит «писем счастья». «Повторники», как их называют в департаменте, жалуются на беспредел, но штрафы оплачивают. Кстати, мэрия уже подготовила проект изменения ст. 5.10 КоАП РФ, введя в нее вторую часть — штраф за рецидив правонарушения. Теперь дело — за областным Советом, который определит для «повторников» размеры штрафа.По данным «Дозора» выносятся определения о возбуждении административного дела, департамент запрашивает в ГАИ данные владельцев автомобилей, после чего их штрафуют административные комиссии. Система интегрирована с порталом Госуслуг, что максимально упрощает процесс. От момента фиксации нарушения до получения автовладельцем уведомления о штрафе проходят 10-14 дней.— На нас пытаются жаловаться. Водители говорят, что машины на газонах они ставят от безысходности — во дворах многоэтажек мест для парковок не хватает. Так куда же ставить машины? Мы предлагаем жалобщикам проявить активность, и участвовать в муниципальной программе «Мой двор». По ней на благоустройство двора можно получить пять миллионов рублей и больше. Часть средств можно потратить на организацию добавочных парковочных мест, — говорит Татьяна Инютина.Второй точкой объезда стал пустырь в 28-м микрорайоне. Там, на улице Кривенкова, у теплопункта с граффити героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова, грязь на газоне, где постоянно паркуются машины. В этот раз в камеру «Дозора» попали сразу три автомобиля-нарушителя.Сейчас мэрия закупает три новых комплекса «Дозор». А это значит, что с весны 2025 года департамент развития территории будет выявлять втрое больше правонарушений, чем сейчас. Но почему с весны? Потому что зимой, после того как выпадет снег, из-за не разграниченных территорий в Липецке штрафовать за парковку на газонах будет нельзя. Но это не значит, что новые «Дозоры» будут простаивать: как и прошлой зимой, их начнут применять для наказания водителей, которые перекрывают машинами доступ мусоровозам к контейнерным площадкам.