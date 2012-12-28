Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Липецке и Ельце из-за ветра вводят свободное посещение школ
Общество
Убийцу липецкого тренера Максима Раилко и его ученицы приговорили к длительному заключению
Общество
Шквальный ветер оставил без света и воды жителей Сырского Рудника и свалил деревья на две машины
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области забраковали 12 партий рыбы
Общество
19-летний дзюдоист переписывает историю: он вновь стал призером первенства России и попал в сборную
Спорт
Ветер в Липецке достигал скорости 24 м/с
Погода в Липецке
Липецкая вечЁрка: мумия в доме, новый закон об отлове бродячих собак и Страна чудес на площади Петра Великого
Общество
«Хендай» наехал на бетонное ограждение посередине дороги
Происшествия
«Маленькие все пришли»
Общество
Читать все
С начала нового года липецких водителей будут втрое чаще штрафовать за парковку на газонах
Общество
Выпускников Академии молодого политика пригласили на стажировку в Липецкий горсовет
Общество
Статистика: в Липецкой области за неделю подорожали овощи и молочные продукты, подешевели крупы
Экономика
В Липецкой области ускорился рост цен на бензин
Экономика
В Хлевенском районе cгорела фура c бытовой техникой
Происшествия
Дело 55-летнего организатора кооператива «Верное решение» дошло до суда
Происшествия
Липчанина обманули на 150 000 рублей, пообещав вернуть вдвое больше в аэропорту
Происшествия
Новогоднее оформление площади Петра уже началось
Общество
Сотрудниц НЛМК наградили за верность материнскому долгу
НЛМК Live
Ветер не утихнет, возможны дождь и мокрый снег
Погода в Липецке
Читать все
Общество
721
сегодня, 15:01
24

С начала нового года липецких водителей будут втрое чаще штрафовать за парковку на газонах

Также мэрия подготовила проект изменения статьи регионального КоАП, увеличив сумму штрафа за повторные нарушения Правил благоустройства Липецка.

Сертифицированный автоматический комплекс фотовидеофиксации нарушений Правил благоустройства «Дозор» департамент развития территории мэрии взял напрокат ровно год назад. До того, как выпал снег, с его помощью за парковку с нарушениями оштрафовали 250 водителей. С апреля этого года по настоящее время с помощью «Дозора» выявлено 4 000 случаев парковки на газонах, детских и спортивных площадках.

Сегодня заместитель председателя департамента развития территории мэрии Татьяна Инютина пригласила GOROD48 в очередной рейд по выявлению нарушений правил парковки. Объезд начался с проезда Строителей. Место оказалось рыбным. Здесь вдоль пятиэтажек №№4,5,6 и 7 по улице 15 микрорайон в нарушение Правил благоустройства Липецка стояли два десятка машин. Некоторые из них были запаркованы на газоне между тополями, остальные приткнулись под окнами хрущёвок.

12bd85e6-18dc-4fd6-b3a7-0b16ee2f8433.jpg

dda7b1cd-aa61-4d2a-943b-f146aa48e260.jpg

52d05324-8bec-4a41-a275-1948a904e98f.jpg

Влажная после ночного дождя земля газонах разворочена колесами. Никакой травы, понятно, на этих проплешинах не вырастет. Также, по мнению Татьяны Инютиной, машины ездят по выступающим из грунта корням деревьев, что отнюдь не способствует их выживанию. Кстати, именно здесь мертвые тополя периодически падают на автомобили нарушителей городских Правил благоустройства.

07c5b4e1-1679-4457-9afb-1beb84db08f8.jpg

444b9a02-a5a2-4211-9789-d2575f43e15f.jpg

73181c20-059f-4489-8a06-024c062212fd.jpg

Фотографии «Дозора» являются поводом к возбуждению административного дела. «Дозор» фиксирует все эти машины. Водителей штрафуют на 500 рублей по ст. 5.10 регионального КоАП. Если собственник автомобиля — должностное лицо, его ошкурят на 3 000 рублей, если юридическое — на 10 000. С начала года водителей за такие нарушения оштрафовали на 2 млн рублей. Полтора миллиона уже выплачены и попали в городской бюджет.


Автоматический комплекс «Дозор» позволяет фиксировать один и тот же автомобиль-нарушитель хоть каждый день. И столько раз, сколько такую машину сфотографируют, столько ее хозяин получит «писем счастья». «Повторники», как их называют в департаменте, жалуются на беспредел, но штрафы оплачивают. Кстати, мэрия уже подготовила проект изменения ст. 5.10 КоАП РФ, введя в нее вторую часть — штраф за рецидив правонарушения. Теперь дело — за областным Советом, который определит для «повторников» размеры штрафа.

8be54c1f-b617-4e31-8a40-02ec4baf66d9.jpg

По данным «Дозора» выносятся определения о возбуждении административного дела, департамент запрашивает в ГАИ данные владельцев автомобилей, после чего их штрафуют административные комиссии. Система интегрирована с порталом Госуслуг, что максимально упрощает процесс. От момента фиксации нарушения до получения автовладельцем уведомления о штрафе проходят 10-14 дней.

— На нас пытаются жаловаться. Водители говорят, что машины на газонах они ставят от безысходности — во дворах многоэтажек мест для парковок не хватает. Так куда же ставить машины? Мы предлагаем жалобщикам проявить активность, и участвовать в муниципальной программе «Мой двор». По ней на благоустройство двора можно получить пять миллионов рублей и больше. Часть средств можно потратить на организацию добавочных парковочных мест, — говорит Татьяна Инютина.

Второй точкой объезда стал пустырь в 28-м микрорайоне. Там, на улице Кривенкова, у теплопункта с граффити героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова, грязь на газоне, где постоянно паркуются машины. В этот раз в камеру «Дозора» попали сразу три автомобиля-нарушителя.

e05c99ea-b1b9-471d-9856-bdd55293b00d.jpg

8f10b527-fb5f-4c38-b2f1-b2716d54c71f.jpg

Сейчас мэрия закупает три новых комплекса «Дозор». А это значит, что с весны 2025 года департамент развития территории будет выявлять  втрое больше правонарушений, чем сейчас. Но почему с весны? Потому что зимой, после того как выпадет снег, из-за не разграниченных территорий в Липецке штрафовать за парковку на газонах будет нельзя. Но это не значит, что новые «Дозоры» будут простаивать: как и прошлой зимой, их начнут применять для наказания водителей, которые перекрывают машинами доступ мусоровозам к контейнерным площадкам.
благоустройство
парковка на газонах
1
1
2
7
2

Комментарии (24)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
А на месте
11 минут назад
так называемых газонов, которых давно уже нет, делать нормальные парковки. Жизнь меняется, и только в деревне Л ничего не происходит.
Ответить
Юрий грязи
18 минут назад
Вы в грязи приехайте в казне знаете саольао будет денаг.
Ответить
Правильно
29 минут назад
Надо обдирать побольше штрафами вместо того, чтобы многоуровневые парковки строить!
Ответить
48
34 минуты назад
А ещё можно провести общее собрание, на котором решить огородить территорию и снять все камеры с дома, чтобы никакие дозоры и надзоры жить не мешали.
Ответить
Бабка Первая
26 минут назад
А если начнутся снятия колёс и поджоги машин, что общее собрание решит?
Ответить
Бабка Первая
38 минут назад
Ну уж, возле теплопункта "Брат" на 28 м-не не газон, а непоймичто. Почему бы мэрии не оборудовать там парковку, бесплатную? И на прекрасном пустыре на Мистюкова у дома №8 место для машин есть - хотя бы гравием засыпали. Не высотку же туда втыкать - это будет издевательством. А под невысокие лавчонки других мест полно.
Ответить
Пенсионер ,
45 минут назад
когда покупаете автомобиль ,о чем думаете ? ,, Буду парковаться на газоне и заносить грязь на асфальт ,по которому ходят пешеходы ! ,, У вас привычка стала неким законом ,вам все должны и обязаны !
Ответить
Электросамокатохлам
51 минуту назад
На фото точно газоны? Я по другому их представлял. Как в Японии.
Ответить
Задолбали
58 минут назад
Какие дополнительные парковочные места? Все дворы в асфальт? Почему не построить парковки в каждом районе, с абонементами по демократичным ценам?
Ответить
Вадим
59 минут назад
Скотобазы строят, чтобы доить скот, а не для того, чтобы ему было комфортно.
Ответить
Автохлам
сегодня, 15:27
Давно пора. Еще бы и эвакуировать на штрафстоянку. Японское правило: Нет гаража или места на стоянке = нет регистрации авто.
Ответить
Игорь
14 минут назад
При чем тут Япония. Плотность населения и площадь ее - точка на глобусе , ни о чем не говорит?.Можно годами собирать штрафы вместо решения проблемы на стадии проектирования. И это не центр города. А газон широкий больше похож на поле с сорняками.
Ответить
Еще комментарии
Рекомендуем
Экономика
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Общество
Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Общество
Областной Совет собирается закрыть лазейку для бесплатной парковки автомобилей юрлиц
Общество
Проректор ЕГУ отправлен под домашний арест
Здоровье
Рокировка в медицине: в областную инфекционку возвращается ее предыдущий главврач
Общество
«К альтернативной прежней организации движения по Папина нужно привыкнуть»
Общество
За три года население области сократится на 28 тысяч человек
Общество
Депутаты рекомендовали мэрии найти деньги на компенсационное озеленение Липецка
Общество
Потребности Липецка в ливневой канализации обсчитали в 8 миллиардов рублей!
Экономика
Липчане взяли микрозаймов на 430 миллионов рублей
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru