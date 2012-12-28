Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту

За нарушение сроков контракта управление главного смотрителя мэрии накажет рублем подрядчика.

Уложить асфальт на улице Союзной в Липецке должны были в пакете с другими улицами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к 31 августа. Но не сложилось. Причина — длительная, выбившаяся из сроков работа подрядчиков «РВК-Липецк» по замене водопровода. В итоге последний асфальт на Союзной — на протяжении 410 метров от Папина до проезда Потапова — подрядчик управления главного смотрителя мэрии, компания «СДК», уложила в минувшие выходные.По контракту, работы на Союзной были оценены в 5 943 012 рублей. По факту подрядчику заплатят меньше с учетом выпадения из сроков. «Наказать, конечно, надо, но справедливо», — так ответили у заказчика на вопрос о неустойках, имея в виду затягивание работ по вине горводоканала.По факту, на Союзной появились две полосы дороги, разделенные остатками газона и просто грязью. Оказалось, что часть дороги жители улицы хотели видеть тротуаром, но сами же потом, как говорят в УГС, от этих намерений отказались. В итоге тротуара на Союзной нет и пешеходы ходят по дороге.