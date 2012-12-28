Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Электро-олимпиада: «АВС-электро» третий год подряд определяет лучшего электромонтажника
Бизнес
Умер известный липецкий акушер-гинеколог Руслан Князев
Общество
«Нам даже не дали вынести свои вещи»: в Задонске снесли спорный дом
Общество
Сегодня в Липецке: первая новогодняя ёлка, липецкие начальники любят материться на работе
Общество
18-летней липчанке удалили заполнившую всю брюшную полость опухоль
Здоровье
В районе Сырского Рудника загорелась баня
Происшествия
В ряженке нашли кишечную палочку: поставщику это стоило участия в госзакупках
Общество
На горбатом мосту устанавливают чугунную решетку с рисунком «Яуза»
Общество
Пар костей не ломит? 43-летняя ельчанка сходила в баню и попала в реанимацию
Здоровье
Два человека погибли в слетевших с дорог машинах
Происшествия
30-летний липчанин заплатил за интим 229 тысяч рублей
Происшествия
Читать все
Липецкая область на 51 месте в рейтинге регионов России по уровню зарплат
Экономика
Умер известный липецкий акушер-гинеколог Руслан Князев
Общество
В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Общество
Родители юных липчан создали петицию в защиту центра творчества «Новолипецкий»
Общество
Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
Общество
Дыру в Ельце засыпали
Происшествия
На полутора десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Циклон с Атлантики принесет в Липецкую область снег с дождем
Погода в Липецке
ОРВИ за неделю заболели 4707 человек
Здоровье
Липецкая вечЁрка: снос жилого дома, опухоль с футбольный мяч и новые парковочные правила
Общество
Читать все
Общество
2330
сегодня, 13:33
9

Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту

За нарушение сроков контракта управление главного смотрителя мэрии накажет рублем подрядчика.

Уложить асфальт на улице Союзной в Липецке должны были в пакете с другими улицами по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» к 31 августа. Но не сложилось. Причина — длительная, выбившаяся из сроков работа подрядчиков «РВК-Липецк» по замене водопровода. В итоге последний асфальт на Союзной — на протяжении 410 метров от Папина до проезда Потапова — подрядчик управления главного смотрителя мэрии, компания «СДК», уложила в минувшие выходные.

7c8549ff-73cd-4292-9597-d3254215dd42.jpg

По контракту, работы на Союзной были оценены в 5 943 012 рублей. По факту подрядчику заплатят меньше с учетом выпадения из сроков. «Наказать, конечно, надо, но справедливо», — так ответили у заказчика на вопрос о неустойках, имея в виду затягивание работ по вине горводоканала.

По факту, на Союзной появились две полосы дороги, разделенные остатками газона и просто грязью. Оказалось, что часть дороги жители улицы хотели видеть тротуаром, но сами же потом, как говорят в УГС, от этих намерений отказались. В итоге тротуара на Союзной нет и пешеходы ходят по дороге.

8e067bed-6041-46e3-b8be-ca36457d34f0.jpg

e98e4c4d-15bb-41ea-afac-3df6c3ea0f72.jpg
ремонт дорог
1
1
5
1
10

Комментарии (9)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Надолго ли
сегодня, 16:23
Квадра * и все перекопает
Ответить
Ёжик
сегодня, 15:58
Опять столб забыли убрать посреди дороги ! Прикольнинько кто его первый поцелует или снесёт .
Ответить
Бабушка Ненила
сегодня, 14:42
Это безопасная дорога? Что б родственники администрации ходили в магазин по этой дороге! Кто проектировал, опять юрист?
Ответить
Жесть
сегодня, 16:25
Там и так было две полосы, только на разделительной полосе рос кустарник и фруктовые деревья.
Ответить
Зато
сегодня, 15:34
Блогеру-урбанисту нравится.
Ответить
Моня
сегодня, 13:58
управление главного смотрителя отшлепают исполнителя рублем... они у нас такие затейники.
Ответить
TNT
сегодня, 13:40
А в центре это что за безобразие? теперь грязь будут тащить по всей дороге.
Ответить
Да нет,
сегодня, 14:09
это не грязь, это газон :-)
Ответить
26-й
сегодня, 16:26
это не грязь, это газон :-) Остатки газона!!!!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Следствие по делу липецкой фабрики «Рошен» продлено до декабря
Общество
Новую ветку Октябрьского моста в Липецке обсчитали в 6 000 000 000 рублей
Общество
Листик с котомкой победил в народном конкурсе на туристический символ региона
Общество
Новые пенсии и зарплаты, изменения в страховом законодательстве — законы вступающие в силу с октября
Общество
Почти 600 липецких школьников предпочитают получать знания дома
Общество
Лесные дороги будут перекрыты шлагбаумами: с 1 октября введено ограничение на пребывание в лесах
Общество
Покусанному собаками ребёнку мэрия выплатит 80 000 рублей
Общество
Облсовет проголосовал за дефис в названиях двух деревень
Общество
Завершение ремонта улицы Папина сдвинуто на 15 октября. Но и это не точно
Общество
Ремонт приёму не помеха: две крупнейшие поликлиники Липецка продолжают обслуживать пациентов
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru