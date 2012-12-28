В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
Общество
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сегодня, 13:33
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Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
За нарушение сроков контракта управление главного смотрителя мэрии накажет рублем подрядчика.
По контракту, работы на Союзной были оценены в 5 943 012 рублей. По факту подрядчику заплатят меньше с учетом выпадения из сроков. «Наказать, конечно, надо, но справедливо», — так ответили у заказчика на вопрос о неустойках, имея в виду затягивание работ по вине горводоканала.
По факту, на Союзной появились две полосы дороги, разделенные остатками газона и просто грязью. Оказалось, что часть дороги жители улицы хотели видеть тротуаром, но сами же потом, как говорят в УГС, от этих намерений отказались. В итоге тротуара на Союзной нет и пешеходы ходят по дороге.
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