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сегодня, 12:24
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Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру

Глава Липецка обновил штатное расписание городской администрации.

На прошлой неделе GOROD48 сообщил о назначении вице-мэром Липецка Павла Кузнецова, заменившего Сергея Ходякова. Как и у предыдущего вице-мэра, должность Павла Кузнецова с приставкой — он стал еще и председателем департамента ЖКХ мэрии. Также он будет курировать департамент развития территории, а также управление муниципального контроля и организации деятельности административных комиссий. При этом всего три недели надзор за этими ведомствами был поручен другому новому заместителю мэра, Светлане Яковлевой.

Впрочем, глава города делегировал Яковлевой часть своих полномочий, тех, которые прежний мэр, Евгения Уваркина, в свое время закрепила за собой: управление внутренней политики, управление делопроизводства и протокола и отдел взаимодействия со СМИ. Также ей отошло кураторство над управлением муниципальной службы и кадровой работы, которое ранее входило в компетенцию другого вице-мэра, Натальи Поповой, теперь — помощника сенатора Уваркиной. Также за Яковлевой закреплен надзор за МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации Липецка» и за работой МАИУ «Мой город Липецк», выпускающего газету «Первый номер».

В прямом ведении Романа Ченцова, судя по новому штатному расписанию городской администрации, остались лишь департамент финансов, правовое управление и отдел мобилизационной подготовки.

В штате городской администрации как были, так и остались семь вице-мэров. Самые усеченный функционал у ставшей после ухода Натальи Поповой вакантной должности заместителя главы: надзор за архивным управлением и финансово-экономическим отделом мэрии. Остается интригой, будет ли кем-то эта должность замещена?
администрация Липецка
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Комментарии (31)

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Как гость
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Сначала новые
Просто Виктор
32 минуты назад
Чудны дела твои. У трампа один зам, виц е- президент, у Путина вообще нет. А у Липецкого МЭРА - целых 7. Не могу понять, кто из них пашет, а кто балду гоняет?
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Гость
сегодня, 19:21
Что там делает старушка Шамаева? В образовании караул, педагога и воспитателей катастрофически не хватает, зарплаты низкие и никто проблему не решает. Областью руководит правительство, которому не докладывают о проблеме, так как директора получают достойную зарплату, а детям знания не нужны. Дырки заткнут студенты.
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Правда
27 минут назад
Для того её и поставили.
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В духе времени
сегодня, 18:14
В случае чего он не приделах, заместители расходный материал.
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Житель
сегодня, 17:23
Видно в понедельник их мама родила
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Михаил
сегодня, 16:56
Всё ровно хорошего от них ждать не стоит каждый год одно и тоже.
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О. Генри
сегодня, 15:58
Один вопрос... Зачем в сельсовете столько заместителей ???
Ответить
Чтоб они
сегодня, 15:38
Не делали ни идут дела
Ответить
однако
сегодня, 15:36
не покидает ощущение,что пишут здесь отзывы один - два ничем не выдающихся человека, стиль и ощибки схожи.
Ответить
Ух ты
сегодня, 16:07
Хорошо хоть вы выдающийся человек - оЩибки!
Ответить
Гость
сегодня, 15:18
Ну что там проверять за архивным управлением? У них есть свой контрольный областной орган для этого. Какие уж там жизненеобходимые решения принимаются при участии руководства городом?
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Гость
сегодня, 15:14
А дороги как были в грязи, так, и остались, а в администрации власть всё делят.
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Позитив
сегодня, 15:27
Совсем несправедливо. Дороги чистят, это заметно.
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