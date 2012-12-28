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Общество
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сегодня, 12:24
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Роман Ченцов делегировал ряд своих полномочий новому вице-мэру
Глава Липецка обновил штатное расписание городской администрации.
Впрочем, глава города делегировал Яковлевой часть своих полномочий, тех, которые прежний мэр, Евгения Уваркина, в свое время закрепила за собой: управление внутренней политики, управление делопроизводства и протокола и отдел взаимодействия со СМИ. Также ей отошло кураторство над управлением муниципальной службы и кадровой работы, которое ранее входило в компетенцию другого вице-мэра, Натальи Поповой, теперь — помощника сенатора Уваркиной. Также за Яковлевой закреплен надзор за МКУ «Управление ресурсного обеспечения администрации Липецка» и за работой МАИУ «Мой город Липецк», выпускающего газету «Первый номер».
В прямом ведении Романа Ченцова, судя по новому штатному расписанию городской администрации, остались лишь департамент финансов, правовое управление и отдел мобилизационной подготовки.
В штате городской администрации как были, так и остались семь вице-мэров. Самые усеченный функционал у ставшей после ухода Натальи Поповой вакантной должности заместителя главы: надзор за архивным управлением и финансово-экономическим отделом мэрии. Остается интригой, будет ли кем-то эта должность замещена?
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