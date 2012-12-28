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53 минуты назад
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На площади Петра опять Алиса и Страна чудес

Монтаж и демонтаж новогоднего городка оценены в 4,7 миллиона рублей. Новогоднее украшение площади Петра должно завершится к 15 декабря.

На сайте госзакупок размещены контракты на новогоднее украшение двух площадей Липецка — Петра Великого и у областного центра культуры. Начальная цена контрактов — 4,7 миллиона рублей, и 808 тысяч.

Украшение главной новогодней площади Липецка — Петра Великого и в этом году почти не изменится. Судя по проекту контракта, липчан ждет все та же «Алиса в Стране чудес».

«На площади устанавливаются следующие объекты: экспозиция живых елей, осветительные столбы, декорированные праздничными огнями, новогодняя ель, высотой 16 метров, украшенная шатром», — говорится в проекте.

Монтаж сказочного городка должен закончится 15 декабря.

В контракт входит не только монтаж сказочного городка, но и его последующая разборка. В предыдущие годы эти работы разбивались на два лота. Например, в 2023 году цена монтажа начиналась с 3,5 миллиона рублей, а победитель торгов предложил 2,5 миллиона. Цена лота на демонтаж начиналась с 2,4 миллиона, а закончились торги суммой в 850 тысяч.

Еще один новогодний лот — оформление площади у ОЦКНТ с начальной ценой в 808 тысяч рублей. В прошлом году оформление площади проходило единым контрактом на монтаж/демонтаж с начальной ценой в миллион рублей. Победитель торгов получил контракт, снизив цену всего пять тысяч.

Высота ели на площади у ОЦКНТ проектом контракта определена в 14 метров. Она должна состоять из металлической основы с закрепленными на ней живыми соснами.

Как украшали площадь Петра Великого два года назад можно посмотреть здесь.
елки
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Игорь
23 минуты назад
И трубы гнилые и огоньки яркие в общем это всё на один карман. Грустно
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Елена
26 минут назад
уже поставили тумбы и столбы прямо на пешеходных дорожках. Прошлый год снега было много и дорожки до конца не были очищены, а в этом году и вовсе не почистят.
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Да уж
36 минут назад
Люди ,дети гибнут в Белгородской,Курской обл.а Вам всё праздники.Деньги отправьте воинам,чтобы были сыты и здоровы.
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Агент
39 минут назад
Это целеуказание беспилотникам ?
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