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Общество
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сегодня, 12:03
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На пилоны горбатого моста вешают барельефы
Ремонт моста завершается. Рабочие наносят последние штрихи.
Барельефы из дюраля, каждый весом от 20 до 40 килограммов, выполнены в 80-х годах прошлого века во время первой реконструкции моста. Сделаны они по образцу цементных, украшавших мост 1948 года постройки.
Оригинальные барельефы с символами воинской славы созданы героем Первой мировой войны и председателем Липецкого исполкома Советов, скульптором-самородком Матвеем Шаталовым. К 80-м годам они обветшали, и краевед Александр Клоков передал их в школьный музей села Яблоновец Петровского района Тамбовской области — родину Матвея Шаталова.
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