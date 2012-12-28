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438
сегодня, 12:03
7

На пилоны горбатого моста вешают барельефы

Ремонт моста завершается. Рабочие наносят последние штрихи.

Заканчивается ремонт горбатого моста: на его пилонах рабочие закрепляют барельефы. Их очистили от грязи, приставшей за несколько десятилетий и крепят на металлические шпильки.





Барельефы из дюраля, каждый весом от 20 до 40 килограммов, выполнены в 80-х годах прошлого века во время первой реконструкции моста. Сделаны они по образцу цементных, украшавших мост 1948 года постройки.





Оригинальные барельефы с символами воинской славы созданы героем Первой мировой войны и председателем Липецкого исполкома Советов, скульптором-самородком Матвеем Шаталовым. К 80-м годам они обветшали, и краевед Александр Клоков передал их в школьный музей села Яблоновец Петровского района Тамбовской области — родину Матвея Шаталова.
мост
барельефы
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Вилка
6 минут назад
Обратила внимание на тротуарную плитку. Стыдно стало
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коля
11 минут назад
По выше повесте .там трибуна рядом .щоб не оторвали.
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зю
12 минут назад
Пушка, смотрящая дулом в землю - это что, символ капитуляции?
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Викторм
38 минут назад
:-)))))))))))) Точно! Косорукие! Барельеф-то на боку...
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Старожил
10 минут назад
Он изначально в таком виде был
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я
56 минут назад
Барельеф с пушкой и якорем неправильно повесили!
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Гость
сегодня, 12:19
Проезд к 2030 году хотя бы откроете между администрацией и трибуной?
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