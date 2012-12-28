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Общество
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41 минуту назад
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Для городов Липецкой области закупят уличные укрытия
Такое решение принято на заседании областного оперштаба.
«Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России», — сообщает правительство области.
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