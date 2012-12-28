Для городов Липецкой области закупят уличные укрытия

Такое решение принято на заседании областного оперштаба.





Губернатор Игорь Артамонов во время своей прямой линии рассказал о решении областного оперштаба по закупке для городов региона уличных укрытий.«Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России», — сообщает правительство области.