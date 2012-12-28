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41 минуту назад
6

Для городов Липецкой области закупят уличные укрытия

 Такое решение принято на заседании областного оперштаба.

Губернатор Игорь Артамонов во время своей прямой линии рассказал о решении областного оперштаба по закупке для городов региона уличных укрытий.

«Такое решение принято на фоне заявлений о том, что Запад разрешит Украине использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов вглубь России», — сообщает правительство области.

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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
гость2
10 минут назад
из фонда капремонта, наверное
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Элиот
20 минут назад
А смысл? В городах липецкой области проживает 800 тыс человек. Все всё равно не поместятся. Или это только для чиновников?
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Житель
21 минуту назад
А в села ?
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Ну вы даете
25 минут назад
Где вы раньше были
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.
29 минут назад
А можно неучебных тоже закупить
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Правда
33 минуты назад
Ну наконец то наши власти додумались,а то понаставили стекло и подвалы с горячей водой для укрытия
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