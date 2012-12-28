Уличные укрытия, три миллиона педиатрам, открытие медвуза: самые интересные моменты прямой линии с Игорем Артамоновым

В ЦУР Липецкой области прошла прямая линия с губернатором Игорем Артамоновым. Вопросы для неё собирали две недели. Поступило почти 1300 обращений, большинство вопросов касались ЖКХ, дорог, благоустройства, здравоохранения.Часть ответов губернатор дал в прямом эфире. Остальные вопросы переданы профильным управлениям. Поэтому все жители Липецкой области, которые обратились к губернатору, обязательно в той или иной форме получат ответ и решение своих проблем.Одна из первых тем, которые в общении с Игорем Артамоновым подняли модераторы прямой линии — СВО. Вопрос, cколько жителей Липецкой области участвуют в спецоперации, губернатор оставил без ответа — это военная тайна. Но зато подробно и обстоятельно рассказал об объёмах помощи участникам СВО и их семьям. Регион отправил более 700 тонн гуманитарного груза на сумму больше трех миллиардов рублей.Жителей области, заключивших контракт с Минобороны, обеспечивают всем необходимым: формой, спальниками, рюкзаками с медикаментами и сухпайками. Такое есть не во всех регионах России.В связи с СВО не обошли стороной и темы атак беспилотников и обустройства укрытий. Готовность укрытий в правительстве обсуждали буквально вчера. С несознательными управляющими компаниями жителей области призвали бороться сообща: собрать не менее 50% собственников и сменить управляющую компанию.Кроме того губернатор рассказал о решении областного оперштаба: закупить для городов области уличные укрытия. Их разместят рядом с остановками общественного транспорта. Опыт организации таких убежищ оперштаб перенял у соседей — в Курске и Белгороде.Говоря о ситуации в стране, как экономист со стажем Игорь Артамонов позитивно оценил принимаемые на уровне государства меры: в такой сложной ситуации в России не допустили коллапса в экономике. И привёл в противовес опыт Турции и Аргентины. У нас инфляция не такая высокая, как могла бы быть.В разрезе региона зашёл разговор о новой жизни ЛТЗ. Здесь, как говорится, не было бы счастья — да несчастье помогло. Одни планы сорвались, зато на базе ЛТЗ появилась третья площадка экономзоны с готовыми коммуникациями и трамвайными путями. Получилось даже лучше, чем планировали. Переговоры по расширению этой зоны идут. Но они связаны с оборонной промышленностью, поэтому подробности не разглашают. И в пример губернатор привёл парковку возле ЛТЗ: она живое свидетельство, не угасания, а развития.Уже сейчас липецкая ОЭЗ показывает пятикратный рост по налогам. В регионе запущено 45 новых производств с 10 000 рабочих мест.Среди флагманов экономики Липецкой области — обрабатывающие производства и сельское хозяйство. С 2019 года объем отгрузки товаров вырос в 2 раза.И ещё один важный экономический показатель, на который обратил внимание губернатор: в Липецкой области очень высокие зарплаты у людей труда. Зарплата сварщиков и водителей доходит до 150-200 тысяч рублей. И спрос со стороны работодателей на специалистов рабочих профессий высокий.Говорили и о вопросах трудовой миграции. Здесь позиция губернатора: всё должно быть легально, соответствовать всем существующим правилам, мигранты должны знать русский язык. Иностранная рабочая сила региону нужна, пока надо варить трубы, строить жильё и социальные объекты.При этом в Липецкой области тема миграция не такая острая, как в других регионах:, полиция отмечает падение преступности среди мигрантов на 40%, и всего чуть больше 200 мигрантов-нарушителей выдворено за пределы страны.Медицинский вуз в Липецкой области может заработать совсем скоро: набрать 100 первокурсников правительство планирует к 1 сентября 2025 года. Помещение для нового вуза практически определено, как и педагогический состав.В этом году в Липецкий области ремонтируют 11 медицинских объектов, куда было страшно зайти. Ремонта там не было десятки лет.Сейчас во многих учреждениях работы на завершающей стадии, закупается оборудование. Сроки сдачи затянулись лишь в поликлинике на Советской из-за недобросовестного подрядчика. Открыть после ремонта планируется весной следующего года.Расширяются меры поддержки врачей. Единовременная выплата педиатрам, которые переедут из других регионов или перейдут в государственное учреждение из частной медицины, теперь составит три миллиона рублей. Для врачей других специальностей сейчас эта мера поддержки составляет полтора миллиона рублей. В сельской местности медики могут рассчитывать и на жилье.Из Данкова пожаловались губернатору: ждут месяцами, чтобы попасть к офтальмологу. Игорь Артамонов не поверил и пообещал с этим частным случаем предметно разобраться. По словам губернатора, сейчас нормативное время ожидания приёма врача — около семи дней.Липецкая область на втором месте после Москвы по внедрению в медицине искусственного интеллекта — он задействован в постановке диагнозов, расшифровке снимков и в процессах контроля правильности заполнения документации.Некоторые участники прямой линии уверены: все болезни не от нервов, а от чрезмерного употребления спиртного. Они просили разобраться с многочисленными «наливайками».Губернатор утешил авторов таких вопросов: законопроект ограничивающий работу «наливаек» уже отправлен в областной Совет. Неправильно, что под видом кафе, по сути, просто продают спиртное на вынос. А заодно и создают неудобство жителям домов, которых эти пивные расположены: липчане стали чаще жаловаться на шум, гам и бардак вокруг питейных заведений.Много было вопросов от самих врачей, например, о развитии высокотехнологичной медицины: липецкие хирурги-аритмологи уже провели больше 50 операций, в том числе пациентам, от которых отказались в Москве. Но сердечно-сосудистые хирурги просят начать проводить в регионе и операции на открытом сердце — аортокоронарное шунтирование и протезирование клапанов, а также оказывать кардиохирургическую помощь жителям соседних областей. А фельдшеры Центра медицины катастроф просили продолжать закупки новых автомобилей для «скорой». Губернатор всем пообещал всестороннюю поддержку. Ведь продолжительность жизни в регионе — один из показателей эффективности его работы тоже.В топ по количеству вопросов вышли жалобы на котлованы и ямы. Почему так и что со всем этим делать?Губернатор процитировал руководство «Квадры»: компания работает в 16 регионах и только в Липецке нет никакого взаимопонимания ни с жителями, ни с властями. Но зато именно в нашем регионе у «Квадры» самая большая инвестиционная программа в этом году. А перед прямой линией губернатора компания даже взяла на себя обязательство закопать 100 раскопок за месяц!Другие болевые вопросы— работа управляющих компаний, проблемы с водой и отключения электроэнергии. Из села Казинка Грязинского района жаловались на постоянные отключения света и отсутствие высокоскоростного интернета. Тут досталось и ресурсникам, и главе сельсовета: соответствует ли занимаемой должности руководитель поселения?Надежда Столярова из деревни в Грязинском районе хоть и спрашивала об уличном освещении, но неволей подвела к вопросу об опыте создания муниципальных округов. Они уже показали свою эффективность.Из Ельца посетовали на беду с многоквартирными домами, которые являются объектами историко-культурного наследия. Позиция губернатора: центр Ельца должен стать туристическим. Городу необходимо строить больше новых районов и постепенно отселять людей из центра. А в центре должны остаться гостиницы, магазины, рестораны – то, что привлекает туристов.Навести порядок — сделать освещение и регулярно чистить дорожку губернатор пообещал в Липецке на улице Коцаря. Всех глав муниципалитетов и заместителей попросили очень внимательно смотреть эфир прямой линии и губернатор на ходу раздавал им поручения, в том числе — по освещению и проблемной лестницы они прозвучали и в адрес мэра Липецка Романа Ченцова.В Липецкой области в ближайшие годы планируют реализовать несколько громких проектов в сфере образования.Одна из таких задумок — межвузовский кампус. Для него рассматривается площадка «Катящихся камней». Но пока всё только на уровне планов.— Это большая дорога с неизвестным решением — будет ли одобрено министерством образования. Мы не хотим заявлять о том, в чём мы не уверены. Однозначно, нам надо улучшать профессорско-преподавательский состав, наши преподаватели должны писать много научных работ. Но есть крупные вузовские исторические центры, c которыми нам сложно конкурировать, — отметил губернатор.Зато регион уже дал мощный ответ на запрос на IT-специалистов. В Липецкой области работает 160 точек роста, IT-биты и IT-кубы, Яндекс лицей. Вот-вот откроет двери бесплатная «Школа 21», которая будет выпускать специалистов множества востребованных IT-специальностей, за которыми работодатели выстраиваются в ряд.Липецкая область — регион, который успешно вошёл в AI-трансформацию — работу по масштабному внедрению искусственного интеллекта.Одна из задач, которую ставит перед собой губернатор, — возродить те объекты, которые тепло вспоминают липчане. В этом ряду не только ЛТЗ, но и «Прометей», который рассматривается и как центр детского отдыха, и как центр профессионального развития детей, чтобы они не ошиблись при выборе будущей профессии. Уже есть идеи и предложения от минсельхоза — в «Прометее» хотят показать ребятам жизнь на селе.На 2026 год запланирован капитальный ремонт больше 50 школ. В Липецкой области закрыли очередь в ясли. За последнее время построены 18 детсадов и девять ясель. Следующий этап — прийти и в детские сады с капитальным ремонтом.1 сентября в школы вернулись уроки труда — очередь за оснащением более 220 кабинетов. В бюджете 2025 года на эти цели заложено 48 миллионов рублей: дети должны уметь работать не только головой, но и руками.А вот поддержать колледжи в ремонтах и оснащении губернатор призвал работодателей, испытывающих колоссальный дефицит рабочей силы: ставьте оборудование, помогайте с преподавателями — растите себе кадры с первого курса.Уже сейчас более 60% выпускников школ выбирают среднее профессиональное образование и идут в техникумы и колледжи — ведь специальности, которые там дают, востребованы на рынке труда, поэтому на некоторые конкурс — даже выше, чем в вузы. А главное — уже через два года ты приносишь деньги в семью.Ну и главная задача, которая стоит перед регионом в сфере образования и молодёжной политики — удержать молодёжь регионе. «Хочу здесь жить!» — это стратегическое направление. И искать пути к сердцу юных липчан будут и дальше — через комфортную городскую среду, через современные учреждения культуры.Тем временем сама молодежь — координатор ОНФ в Липецкой области Виктория Дорохова поинтересовалась у Игоря Артамонова, чтобы он попросил бы у Деда Мороза? — Много денег, чтобы он помог мне решить все наши задачи, и я бы был счастлив. И здоровья, — ответил губернатор.Говорили и о мерах поддержки семей: таких программ в области больше всех в ЦФО — более 40. И мать 12 детей тут же подтвердила эти слова, похвалив электронные удостоверения для многодетных, систему «Патронаж» и работу социальных кураторов.Игорь Артамонов отметил спортивные достижения региона: количество липчан, попадающих в сборную страны, увеличилось в два раза, доступность спортивных сооружений выросла на 20%, в этом году спортшколы впервые обеспечены экипировкой. В Липецкой области сейчас достраивают пять стадионов и 3 ФОК. На следующей неделе выходит из экспертизы проект 50-метрового бассейна — а он очень нужен пловцам.Также в Липецке необходимо развивать игровые виды спорта (минифутбол и волейбол) — пока они сконцентрированы в Липецком районе. Нет теннисного центра — а он нужен. Поэтому проблемы «Металлурга» и борцов (последние в лице Вадима Осадчего просили о строительстве специализированного зала единоборств с ареной для проведения масштабных соревнований) — будут решаться позже.Игорь Артамонов заинтересовался предложением чемпиона России по дзюдо Дмитрия Якушева организовать профильные смены спортсменов в «Прометее».Тем более, что всё необходимое в лагере для этого есть: пять модульных корпусов, бассейн, футбольное поле, велосипедный маршрут и лыжная база.В завершении прямой линии говорили о туристическом потенциале региона и купеческих городов — Задонска и Ельца. В Липецкой области есть, что показать. Просто пока немного людей, готовых за это взяться.