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1466
сегодня, 17:01
24

В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена

19 ноября  «Квадра» начнет ремонт магистральной сети на улице Интернациональной. С 09:30 до 15:30 горячей воды не будет по следующим адресам:

ул. Гагарина, 15;

ул. Желябова, 4;

ул. Интернациональная: 35б, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53а, 57, 61, 63, 65, 35 корп.б;

ул. Ленина: 15, 13, 25, 27, 27а, 29, 31, 33;

ул. Плеханова: 50, 61, 65, 36, 54, 59, 63а, 70а, 72, 78, 80, 82;

ул. Пролетарская: 13, 10, 12, 2а, 5.

Кроме того, из-за работ на улице Кривенкова  с 09:00 до 19:00 будут снижены параметры горячего водоснабжения и теплоснабжения по адресам:

ул. Имени Москаленко, 1;

ул. Имени Шуминского 1, 10, 15, 17, 3, 6, 8, 8а, 19; 

ул. Катукова, 25 корп.а, 29, 31, 33, 35, 37 корп.а, 39, 41;

ул. Кривенкова, 15, 17, 11, 7а, 9, 7 корп.а.

отопительный сезон
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Комментарии (24)

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Сначала новые
Лето белое
25 минут назад
Пропела
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Липчане
29 минут назад
Город48, большая просьба: публикуйте в таком же формате все списки об отключении - и холодной воды, и электричества. Так очень удобно читать.
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Нервная мать
50 минут назад
Мы рады! Зима- самое время! Подождем до Нового, а потом и весна нем за горами.
Ответить
Между строк
сегодня, 18:58
.. Лето красное пропела, оглянуться не успела, как зима катит в глаза...
Ответить
Зегеля 28
сегодня, 18:32
Зато в УК"Слобода"окна на распашку. Запарились бедолаги.
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Дед
сегодня, 18:23
Поеду значит в тёплые страны на зиму,заодно отдохну!
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Верещагин
сегодня, 18:14
Пусть работают.
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Диктаторъ
сегодня, 18:28
Я запретил!!!!!!
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27 мкрн
сегодня, 18:12
на Кривенкова новый раскоп в 10 метрах от "старого", который закопали только в октябре, а был раскопан месяца два-три летом, и в 50 метрах еще один такой же летне-осенний раскоп был.
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Квадра
сегодня, 18:44
Мы чёпики вбиваем, вбиваем и вот опять.
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добрый ээх
сегодня, 18:12
прогрессируют моталы
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Левша
сегодня, 18:08
Продам печки буржуйки со скидкой у кого ещё не включили отопление .
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