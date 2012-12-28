В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
Наконец-то! В Липецке с опозданием на 77 дней отремонтировали последнюю дорогу по нацпроекту
Общество
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сегодня, 17:01
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В центре Липецка и в районе улицы Кривенкова пройдут ремонты теплостей: подача тепла будет ограничена
ул. Гагарина, 15;
ул. Желябова, 4;
ул. Интернациональная: 35б, 38, 40, 42, 46, 48, 49, 50, 51, 53а, 57, 61, 63, 65, 35 корп.б;
ул. Ленина: 15, 13, 25, 27, 27а, 29, 31, 33;
ул. Плеханова: 50, 61, 65, 36, 54, 59, 63а, 70а, 72, 78, 80, 82;
ул. Пролетарская: 13, 10, 12, 2а, 5.
Кроме того, из-за работ на улице Кривенкова с 09:00 до 19:00 будут снижены параметры горячего водоснабжения и теплоснабжения по адресам:
ул. Имени Москаленко, 1;
ул. Имени Шуминского 1, 10, 15, 17, 3, 6, 8, 8а, 19;
ул. Катукова, 25 корп.а, 29, 31, 33, 35, 37 корп.а, 39, 41;
ул. Кривенкова, 15, 17, 11, 7а, 9, 7 корп.а.
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