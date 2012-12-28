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1022
сегодня, 10:00
27

«Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов

Завершить ремонт энергетики собираются к вечеру. 

Аварийные бригады «Квадры» начали срочный ремонт тепломагистрали большого диаметра на улице Космонавтов. Как сообщили в компании, плановое время завершение ремонта — 20:00.

На время работ горячая вода и отопление отключены по следующим адресам:

– ул. Доватора: 16, 16а, 18, 61;

– ул. Звёздная: 10/1, 10/2, 10/3, 3/4, 7, 8, 8/2, 9, 10/4, 6/2;

– ул. Космонавтов: 41/1, 41/2, 43, 45/1, 45/2, 45/3;

– ул. Крылова: 63, 63а;

– ул. Филипченко: 10/2, 7, 8 ,8/2, 1, 10, 11, 11/3, 12, 12/2, 13, 14/1,14/2, 15, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/2, 5/3, 6, 7/2, 8/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3.
отключения
утечка
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Комментарии (27)

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Сначала новые
Клейменов
7 минут назад
Вот люди сидят по 1,5 месяца летом без горячей воды типа опрессовку они делают. Ну и смысл опрессовки?
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Sергий
8 минут назад
В липецких парках заработала почта Деда Мороза, надо туда жаловаться, если ни губернатор, ни прокуратура не могут навести порядок в Квадре.
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Да
8 минут назад
Интересно зимой что-то изменится? А если будет также продолжаться, то как зимовать?
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Терпеливый
8 минут назад
Надо еще потерпеть. К 2036 году все наладится.
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Истомин П.
19 минут назад
Прокурор города не хочет проверить как производилась подготовка города к отопительному сезону? Может уже кто-то должен ответить?! Нет!?
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Макс
6 минут назад
да кто ж ему разрешит?!
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злой
9 минут назад
у него тепло и летом воду не отключали
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адекватный житель
21 минуту назад
мда уж. уж как было раньше, то что стало за последний год это жесть просто. столько аварий и отключений. а платим как за нормальное отопление и гор. воду. куда катимся...
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Житель
24 минуты назад
В этом месте то холодная, то горячая вода круглый год льется, от качают и все, может пора квадратных уже работу закончить в этом месте, а напротив год ручей непонятно откуда течет, за год наверное можно было бы устранить течь.
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Добрый чиновник
28 минут назад
Да что вы пристали со своими трубами!? Как сделаем так сделаем! И ваще у меня дома тепло и светло!
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Липецкие басни
33 минуты назад
Закупать буржуйки надо и дровами запасаться! С каждым годом всё хуже и хуже становится!
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Р
38 минут назад
Смотришь на Воронеж. Развивается город хорошеет. Липецк превращается в дыру
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Липецкие басни
17 минут назад
Ага, в чёрную дыру в которой бюджетные деньги исчезают навсегда! Вот ещё и мост для трамваев надо построить!
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