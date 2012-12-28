«Квадра» начала срочный ремонт на улице Космонавтов: горячая вода отключена в пяти десятках домов

Завершить ремонт энергетики собираются к вечеру.

Аварийные бригады «Квадры» начали срочный ремонт тепломагистрали большого диаметра на улице Космонавтов. Как сообщили в компании, плановое время завершение ремонта — 20:00.На время работ горячая вода и отопление отключены по следующим адресам:– ул. Доватора: 16, 16а, 18, 61;– ул. Звёздная: 10/1, 10/2, 10/3, 3/4, 7, 8, 8/2, 9, 10/4, 6/2;– ул. Космонавтов: 41/1, 41/2, 43, 45/1, 45/2, 45/3;– ул. Крылова: 63, 63а;– ул. Филипченко: 10/2, 7, 8 ,8/2, 1, 10, 11, 11/3, 12, 12/2, 13, 14/1,14/2, 15, 2, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 5, 5/2, 5/3, 6, 7/2, 8/1, 8/3, 8/4, 9/1, 9/2, 9/3.