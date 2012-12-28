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сегодня, 15:34
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В тепловом комплексе «Квадры» не хватает четверти сотрудников

Такие цифры озвучил директор Липецкого филиала энергокомпании Алексей Бунеев депутатам облсовета.

Комитет по экономике областного Совета сегодня обсуждал подготовку региона к отопительному сезону. О том как она велась депутатам рассказал начал начальник областного управления ЖКХ Никита Путилин. По его словам, все муниципалитеты области, кроме села Измалково, получили паспорта готовности к отопительному сезону. Капитальный ремонт систем теплоснабжения завершается в 54 многоэтажных домах.

Представители Государственной жилищной инспекции обследовали 446 многоквартирных домов и выписали управляющим компаниям 604 предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований, а также 56 предписаний о выявленных нарушениях. К началу отопительного сезона в 52 многоэтажных домах не было управляющих компаний, их жильцы не выбрали иной способ управления МКД. Главам муниципалитетов, где такие дома есть, были выданы предостережения. Три предостережения получил Липецкий филиал компании «Квадра». От энергетиков потребовали сделать перерасчет за отопление и горячую воду, которые вовремя не были поданы в дома.

— Вызывают озабоченность частые порывы тепловых сетей после гидравлических испытаний. От липчан по этому поводу поступило более тысячи жалоб, — сказал Никита Путилин.

Начальник областного управления энергетики и тарифов Михаил Боев добавил, что в 2023 году теплоснабжающие организации запланировали инвестиционных программ на 351 миллион рублей, а выполнили — на 292 миллиона. Ремонтных программ было запланировано на 495 миллионов рублей, выполнено — на 489 миллионов рублей.

За 10 месяцев 2024 года план инвестпрограмм (львиная долю которых относится к «Квадре») составилт 671 миллион рублей. Выполнено работ на 493 миллиона рублей. На ремонтные программы запланировано 507 миллионов рублей, выполнено работ на 454 миллиона рублей.

— Как объемы инвестиционных программ так и динамика их освоения выросла в 2024 году по сравнению с 2023 годом, — отметил Михаил Боев.

Депутат Сергей Токарев спросил, сколько средств необходимо, чтобы привести в порядок все сети.

— Сумма затрат колоссальная, — без конкретных цифр ответил Никита Путилин.

— В 2024 году недостающих средств по теплоснабжению не было. Выделенных денег хватает, чтобы работать стабильно. Мы вышли на плато, которое позволяет нам поддерживать систему в стабильном состоянии. И желательно, чтобы уровень финансирования инвестиционных и ремонтных программ не снижался, — добавил Михаил Боев.

— Как сократился износ и аварийность сетей после их замены и ремонтов? — уточнил депутат Николай Быковских.

— Сократилась ли аварийность, мы сможем оценить только по итогам отопительного сезона. Что касается износа, он даже немного вырос. Но это связано с тем, что мы сейчас меняли трубы крупного диаметра, критические участки, которые питают большое количество потребителей, — пояснил Михаил Боев.

Депутат Валентина Хромовская спросила о платежах за отопление.

— Например, на Шубина, 7 за три дня отопительного сезона пришел счет на более чем 4 тысячи рублей, — возмутилась Валентина Хромовская.

— Скорее всего, в этом доме нет теплосчетчика и расчет ведется по нормативу. Жильцы платят в равных долях за все месяцы отопит сезона, — ответил ей генеральный директор липецкого филиала «Квадры» Алексей Бунеев.

— Летом почти полгорода сидели без горячей воды, а в некоторых домах все лето не было горячей воды. Во всех ли домах сейчас есть горячая вода, где остались раскопки? — спросила депутат Татьяна Копылова.

— Мы хотим менять больше сетей, но это связано с перерывом в теплоснабжении. Ресурсы конечны, есть недостаток трудовых ресурсов. Сейчас все дома с горячей водой и отоплением, — пояснил Михаил Боев.

— Сколько людей не хватает, — уточнила Валентина Хромовская.

— В тепловых сетях «Квадры» по штату 500 человек. Некомплект составляет 125 человек, — ответил Алексей Бунеев.
облсовет
отопление
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Комментарии (31)

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Советская 26
8 минут назад
Мы по-прежнему без тепла и воды. Так еще "Квадра", чтобы посмеяться прислала сообщение, что завтра тепло отключат с водой горячей!
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Гоша
13 минут назад
в офисе кресел свободных нет в слесарке- инструмент бесхозный.
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Макс
14 минут назад
Кругом одни коррупциионеры веры больше им нет.
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да уж
16 минут назад
В Газпром газораспределение в городе Грязи, у ИТР все должности заняты,вся контора битком. А у работяг текучка,з.п. слесаря 23 тыс. Обсмеешься
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Липчанин
32 минуты назад
Выяснилось, что рабочие хотят работать за адекватную зарплату. Боссы к такому оказались не готовы
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Зоркий
33 минуты назад
В зимние месяцы я с семьей за квартиру Квадре плачу по 7 тыс. руб. В Липецке более 100 тыс. семей, то есть выручка Квадры в Липецке более 700 млн. руб. ежемесячно (!). А они тут трубы починили на 500 млн. руб. за год впервые за 20 лет и хвалятся «вложениями». Хватит народ принимать за неучей.
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Кент
34 минуты назад
За зп от 100к пойду в квадру.за копейки рабочих будут искать вечно.совет:можно судами выносить обязательные работы за небольшие косяки граждан и отправлять на отработку в зеленхох, квадру,муп по благоустройству и тд,больше пользы будет.я понимаю,что поставлена задача больше людей сажать в клетку,а там контракт заставлять подписать...
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Главное
48 минут назад
Что в начальниках дефицита нет. Да и ЗРЯплата у них нехилая !
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Там не хватает
49 минут назад
Тюремной камеры на всех,так и пишите!
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Гагарина 2
50 минут назад
На наш дом тоже был получен паспорт готовности к отопительному сезону, а тепло смогли дать только 17 ноября. Кто-нибудь ответит за подобные фиктивные проверки?
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